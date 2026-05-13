En DAZN, Kruse habló de su exequipo, que en la jornada 34 de la Bundesliga lucha con el FC St. Pauli y el 1. FC Heidenheim por el puesto 16 que lleva a la repesca: «Todos saben cómo veo al VfL. No tengo ningún problema con el club, pero, de los tres, el Wolfsburgo es el que menos me gusta».
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«Para mí, el club más antipático»: Max Kruse arremete con dureza contra su antiguo club
Tras la pobre temporada del Wolfsburgo, Kruse declaró: «Con su presupuesto y recursos, no puede quedar en el puesto 15. De los tres equipos, es el que más me ha decepcionado; lo lógico sería que descendiera».
Kruse, quien jugó en el Wolfsburgo en la temporada 2015/16 y durante once meses en 2022, añadió: «Hay mucho dinero en juego, se fichan muchos jugadores, pero a menudo simplemente no encajan. La composición del equipo no es la adecuada todos los años».
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Kruse: «Gente que, en algunos casos, no entiende nada de fútbol»
Kruse critica la influencia del patrocinador Volkswagen. «Hay un conflicto entre la planta de VW y el club, o más bien con sus responsables. Gente que quiere decidir pero no entiende de fútbol. Cuantas más personas quieren tomar el timón, más difícil es mantener el rumbo. Por eso, en Wolfsburgo las cosas no van bien desde hace años».
Ante la delicada situación, Kruse considera que St. Pauli y Heidenheim tienen ventaja, pues allí los jugadores saben lo que está en juego. «En el VfL Wolfsburgo muchos futbolistas nunca han vivido un descenso, así que no es fácil», admite. «Al final, todos saben que se juega la supervivencia, pero muchos jugadores también saben que probablemente no se quedarían en Segunda porque no tienen contrato para ello, y eso, sin rodeos, a algunos les da igual».
La lucha por el descenso promete ser muy emocionante.
Kruse continúa: «Les faltan esos jugadores que conocen la lucha por el descenso. Lo digo sin rodeos. Se nota que los puntos no llegan, aunque el juego haya mejorado algo en las últimas semanas. Y, aunque creo que el VfL Wolfsburgo se mantendrá, en mi opinión se merecerían descender este año».
La jornada 34 de la Bundesliga promete drama: St. Pauli, Heidenheim (17.º) y Wolfsburgo (16.º) llegan empatados a la recta final.
Tras una remontada, el Heidenheim dejó el farolillo rojo al St. Pauli; ambos suman -29 en diferencia de goles, mientras que el Wolfsburgo cuenta con tres tantos más a favor.
En la última jornada, el Wolfsburgo visita al St. Pauli y el Heidenheim recibe al Mainz 05; si el FCH gana, dos equipos podrían igualar en puntos y diferencia de goles.
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Bundesliga: los tres últimos de la clasificación
16 VfL Wolfsburgo 33 42:68 -26 26 17 1. FC Heidenheim 1846 33 41:70 -29 26 18 FC St. Pauli 33 28:57 -29 26