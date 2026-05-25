Para fichar al jugador deseado: el FC Bayern de Múnich baraja un intercambio espectacular

Su cesión al VfB Stuttgart acaba el 30 de junio y ya es evidente que no tiene futuro ni en el equipo suabo ni en el campeón alemán. «Hemos hablado con su representante y Alex conoce nuestros planes», declaró el director deportivo del FCB, Christoph Freund, tras el último partido de la Bundesliga contra el 1. FC Köln, refiriéndose a Neuer, su suplente Jonas Urbig y Sven Ulreich: «Empezaremos la próxima temporada con este trío de porteros».

Mientras tanto, el Newcastle United, dueño de Gordon, busca un portero. Sky asegura que su objetivo es Robin Risser, del RC Lens, valorado entre 30 y 40 millones de euros.

En cambio, Nübel costaría mucho menos: los Magpies solo tendrían que rebajar sus exigencias por Gordon y llegar a un acuerdo con el Bayern. Se sabe que el Newcastle pide más de 80 millones de euros por el guardameta de 25 años.