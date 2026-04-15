En cierto sentido, Arbeloa parecía encajar a la perfección. Tenía todas las credenciales necesarias: experiencia en el club, entrenador de la cantera, español. Además, poseía un aire especial: mirada de acero y poco sentido del humor. Al Madrid, en teoría, le encantan este tipo de entrenadores. Llamémoslos «comerciantes de aura» con un toque de inteligencia táctica. Arbeloa viste con elegancia, dice lo que hay que decir y parece dispuesto a dejar que los mejores jugadores salgan a jugar; por eso parecía el hombre adecuado.

Sin embargo, pronto dejó de parecerlo. El que fuera prometedor entrenador se ha visto superado por el cargo. Mientras otros crecen, él parece una figura decorativa consumida por la presión del Bernabéu. Sus resultados y actuaciones han sido decepcionantes.

El miércoles se juega su futuro. La Liga se esfumó y están fuera de la Copa del Rey. Aunque eliminaron al Manchester City en la Champions, el Bayern de Múnich es otro nivel. Perder la vuelta contra un rival superior suele invitar a la remontada. Para Arbeloa, una remontada no solo salvaría la temporada, sino también su puesto más allá de mayo.