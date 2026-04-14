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Paolo Di Canio critica con dureza a Rafael Leão, a quien acusa de no priorizar el fútbol y de ser vago
El talismán rossonero afronta una oleada de críticas
Las recientes actuaciones de Leão han indignado a la afición del Milan, que lo abucheó en la derrota 3-0 ante el Udinese. Aunque el técnico Massimiliano Allegri lo ha reubicado como delantero centro en un 4-3-3, el cambio no ha funcionado. Los críticos señalan que su escasa movilidad y su débil apoyo en defensa exponen aún más al equipo en esta mala racha.
- AFP
Di Canio critica el movimiento
En Sky Sport, Di Canio afirmó que las exigencias de ser referente ofensivo superan el ritmo de trabajo actual de la estrella portuguesa. Aseguró que la falta de desmarques de Leão ha mermado la fluidez del Milan en su racha sin victorias.
El exjugador de West Ham y Juventus afirmó: «Debería hacer 50 movimientos para recibir el balón, pero apenas hace la mitad si no está seguro de recibirlo. Ni siquiera se mueve para abrir espacios a sus compañeros. Cualquier delantero, en cualquier liga, debe trabajar mucho. Es difícil incluso para los delanteros centro naturales; imagina para un jugador que parece perezoso cuando no tiene el balón».
La atención se desvió del fútbol
El debate sobre el estilo de vida de Leão crece: no ha mejorado desde que fue nombrado mejor jugador de la liga 2021-22, cuando el Milan fue campeón. Di Canio afirma que el futbolista, de 26 años, se ha acomodado y que sus proyectos musicales y de moda le roban la fortaleza mental necesaria para competir al máximo nivel.
Di Canio continuó: «Se ha relajado; le han mimado y no ha tenido la determinación ni el deseo de seguir mejorando. La prioridad se ha convertido casi en otra cosa. A lo largo de los años, no recuerdo haber visto tantos vídeos de desfiles de moda o sesiones de grabación de ocho horas con discográficas. Siempre se dice que no debemos fijarnos en la vida privada de los jugadores, pero si alguien pasa cuatro o cinco horas haciendo otras cosas, su energía física y mental se agota.
No es lo mismo que jugar media hora a la PlayStation. Si dedicas seis o siete horas a un sello discográfico o a desfiles de moda, ¿cómo vas a recuperar la energía mental para jugar al más alto nivel?».
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Un futuro incierto en San Siro
El Milan es tercero en la Serie A con 63 puntos en 32 jornadas, a tres del Nápoles y a 12 del líder Inter. Según la «Gazzetta dello Sport», el club valoraría ofertas por Leão si su nivel no mejora. Con duelos clave ante Verona, Juventus y Atalanta, el delantero debe recuperar su puntería para justificar su salario.