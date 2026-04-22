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Arsenal title wobble GFXGOAL
Mark Doyle

Traducido por

«¡Pánico en las calles de Londres!»: Las cinco razones principales del colapso del Arsenal que amenaza con arruinar otra oportunidad de ganar la Premier League

Opinion
Arsenal
Premier League
M. Arteta
M. Oedegaard
D. Rice
Gabriel
V. Gyoekeres
FEATURES
B. Saka

La pancarta que mostraron los aficionados del Manchester City en la tribuna sur del Etihad Stadium el domingo lo decía todo: «Pánico en las calles de Londres». Tras la dolorosa derrota por 2-1 en casa de su rival por el título de la Premier League, el Arsenal solo mantiene tres puntos de ventaja sobre el equipo de Pep Guardiola, y ya ha jugado un partido más.

Si el City gana al Burnley el miércoles en Turf Moor, será líder por diferencia de goles, con cinco jornadas por jugarse.

Hace menos de un mes, el Arsenal tenía 10 puntos de ventaja tras ganar 2-0 al Everton y hacer vibrar el Emirates. Los aficionados creyeron que la sequía de 22 años sin título por fin acabaría.

Ahora, tras perder los dos últimos partidos, los seguidores temen una nueva capitulación.

¿Qué ha fallado en el Arsenal? ¿Quién es el principal responsable de este descalabro en el peor momento? ¿Pueden aún darle la vuelta a la situación antes de que acabe la temporada?...

  • Manchester City v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    El gran Guardiola

    Tras el duelo del domingo en el Etihad, todos hablan del Arsenal y es lógico: su temporada puede acabar en uno de los mayores fracasos del fútbol. Pero el City generó mucha de esa presión.

    Este no es un City al uso: lo demuestra su eliminación en Champions a manos de un Madrid discreto dirigido por Álvaro Arbeloa. Además, los citizens han perdido ya cinco partidos de Liga, cifra impensable en la era de duelos con el Liverpool de Klopp.

    No obstante, desde que el United le goleó en enero no ha vuelto a perder en casa y ahora aspira al triplete nacional, lo que reafirma la grandeza de Guardiola.

    El técnico ha contado con la ayuda de los propietarios, que ficharon a Marc Guehi y Antoine Semenyo, Pero Guardiola también merece crédito por mejorar a Abdukodir Khusanov, confiar en Nico O'Reilly, aceptar tarde el talento de Rayan Cherki y, sobre todo, encontrar su once ideal y mantenerlo.

    Tras los empates ante Nottingham Forest y West Ham en marzo, el equipo parecía tambalearse, pero ahora juega su mejor fútbol: cuatro triunfos consecutivos de prestigio —dos ante el Arsenal y uno frente a Liverpool y Chelsea— lo demuestran.

    Mientras el City responde al desafío, el Arsenal parece abrumado.

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  • Arsenal v Manchester City - Carabao Cup FinalGetty Images Sport

    El peso de la historia

    La inquietud del Arsenal es comprensible: no gana el título desde 2004, y se esperaba que este fuera su año.

    Aunque Liverpool, vigente campeón, acaparó titulares al invertir 450 millones de libras en fichajes, el Arsenal gastó aún más neto y muchos coincidían en que la plantilla de Arteta era la más talentosa de Inglaterra.

    Theo Walcott llegó a preguntarse si el Manchester United que ganó Liga y Champions en 2008 podría «competir» con el equipo de Arteta, y Piers Morgan afirmó que el Arsenal podría lograr el póker de títulos porque tenía «la mejor plantilla de la historia del fútbol de clubes mundial».

    Esos comentarios, aunque exagerados, reflejaban el optimismo desmedido que rodeaba a los Gunners, quienes debían acabar con la sequía de títulos e, incluso, hacer historia. Pero las más de 1.000 millones de libras invertidas en fichajes desde la llegada de Arteta hacen imprescindible ganar al menos un título importante.

    Como dijo el legendario lateral Nigel Winterburn aGOAL en noviembre: «No creo que haya habido excusas por parte de Arteta y del club. Si se analiza con frialdad las últimas tres temporadas, simplemente no hemos sido lo suficientemente buenos.

    «Pero creo que esta es la plantilla más fuerte que ha tenido nunca el Arsenal en el Emirates, en términos de profundidad. Los jugadores que hemos incorporado a la plantilla esta temporada me dan una gran confianza en que seremos muy, muy difíciles de batir».

    Hasta el 22 de marzo perdieron solo 3 de 49 partidos; desde entonces, 4 de 6. No sorprende que la caída empezara con el 2-0 ante el City en Wembley.

    La final de la Carabao Cup era la ocasión perfecta para que el Arsenal de Arteta rompiera su sequía de títulos y enviara un mensaje a un rival que ya les había superado en dos rectas finales por el título. Sin embargo, fueron arrollados, lo que reavivó las dudas sobre la calidad de su entrenador y el carácter de la plantilla.

  • Arsenal v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    Sin combustible

    Es innegable que las lesiones han golpeado al Arsenal en el peor momento: Bukayo Saka, Jurrien Timber y Mikel Merino están de baja. La tercera ausencia de Saka, estrella y atacante más incisivo de los Gunners, es un duro golpe.

    Timber se ha vuelto clave como lateral, y la ausencia de Merino limita las opciones de Arteta en el centro del campo, zona cada vez más desgastada, pues Declan Rice y Martin Zubimendi lucen agotados. La afición cree que el cansancio explica el bache del equipo en la recta final, ya que el motor ha perdido fuerza.

    Arteta alega que la Premier League y la Champions dejan al equipo “hecho polvo”, pero también se le critica por no rotar más para evitar el desgaste y las lesiones de Timber y Saka.

    Arsenal cuenta con opciones ofensivas, pero Arteta no ve a Christian Norgaard, ex capitán del Brentford, como titular, y podría pagar caro el desgaste de Rice y Zubimendi.

  • Manchester City v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Falta de líderes auténticos

    En el Etihad, Zubimendi mostró más energía que en sus últimas actuaciones, pero no logró controlar el partido. En la primera parte de la temporada, Arteta lo había llamado el «mejor jugador» del Arsenal. 

    Además, la ausencia de su compañero de mediocampo no ayudó. Quizá Rice esté agotado, pero el favorito al premio al Jugador de la Temporada no estuvo a la altura en el partido más importante. El internacional inglés perdió más de la mitad de sus duelos, ganó solo una entrada y perdió la posesión 13 veces, más que cualquier compañero salvo Odegaard (16).

    Para ser justos, el capitán del Arsenal fue el más creativo de los suyos, pero, a diferencia de Bernardo Silva, no dejó huella en el partido, así que las dudas sobre su liderazgo persistirán hasta que gane un título.

    Muchos aficionados creen que Gabriel Magalhães sería mejor capitán, pero el supuesto «hombre duro» de los Gunners mostró su cara en el Etihad. Acosado por Haaland, el brasileño evitó la roja solo porque el 9 del City ignoró un infantil cabezazo. 

    Con líderes así, no extraña que el Arsenal vuelva a fallar en los momentos clave.

  • Arsenal FC v Sporting Clube de Portugal - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    Energía nerviosa

    El entrenador marca la pauta y, por desgracia para el Arsenal, Arteta no transmite confianza. El excentrocampista, conocido por sus excentricidades en la banda, muestra ahora una energía nerviosa que refleja —y alimenta— la tensión en las gradas del Emirates.

    A diferencia de su mentor convertido en rival, Guardiola, Arteta no es un ganador serial: solo sabe lo que se necesita para cruzar la línea de meta en una carrera por el título porque trabajó a las órdenes del catalán; aún debe demostrar que puede hacerlo por sí mismo.

    Tres subcampeonatos consecutivos pesan en su mente, y eso quizá explique por qué recurre a trucos cada vez más extravagantes para que sus jugadores por fin ganen la Premier.

    El técnico de 44 años ha logrado convertir al Arsenal en uno de los equipos más fuertes de Europa —las dos semifinales consecutivas de la Liga de Campeones así lo demuestran—, pero ha disfrutado de un respaldo económico excepcional y, aun así, solo ha ganado una FA Cup.

    Viktor Gyokeres llegó como el eslabón perdido para rivalizar con Haaland, pero Arteta ni siquiera lo alineó ante el City. Ahora se habla de más inversiones en ataque para este verano; sería sorprendente si al final de la sexta temporada seguida sin títulos aún no se cuestiona el proyecto.

    En ese contexto, hasta el aficionado más fiel de Arteta podría dejar de creer en el proceso, ¿no?

  • Manchester City v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    «No está hecho»

    Pese a la actual negatividad, no todo está perdido para Arteta ni para el Arsenal. Aunque fallaron en su búsqueda del cuádruple, los Gunners aún pueden ganar los dos títulos más relevantes.

    Aunque el City gane su partido aplazado, el Arsenal tiene un calendario más favorable: sus cinco rivales quedan en la mitad baja de la tabla. Además, el prudente Arteta ya no puede frenar, así que los Gunners pueden mejorar su diferencia de goles.

    Además, ya golearon al Atlético en la ida de semifinales de la Champions y deberían llegar con confianza a una posible final contra Bayern o PSG en Budapest el 30 de mayo.

    La clave es el “deberían”, pues desde fuera es difícil conocer el estado anímico del equipo. Enfrentarse dos veces al Atlético de Simeone no es el mejor bálsamo para jugadores ya mermados. Arteta asegura que el “fuego” sigue vivo, pero todos notan el calor.

    Rice tenía razón al recordar en el Etihad que «aún no está hecho», pero una nueva derrota el sábado ante el Newcastle podría desatar el pánico en el norte de Londres.

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