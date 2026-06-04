Países Bajos fueron criticados por ser «demasiado amables» tras perder sorpresivamente ante Argelia en un amistoso previo al Mundial; Donyell Malen fue señalado por fallar ocasiones clave

Holanda dominó gran parte del amistoso contra Argelia en De Kuip, pero no pudo marcar. La Oranje generó varias ocasiones claras, falló un penalti y, tras encajar en los últimos minutos, perdió 1-0. La derrota dejó a Koeman visiblemente frustrado antes de viajar a Nueva York para enfrentar a Uzbekistán en el último amistoso previo al Mundial.

Malen, con una noche desafortunada, estrelló un balón en el poste y falló otras dos ocasiones claras que podrían haber dado el control del partido a los Países Bajos.