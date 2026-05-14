¿Pagos atrasados por valor de millones? El gol de Jonas Urbig le costará caro al FC Bayern de Múnich

Los «corderos» ya celebran dos millones de euros extra, pues Urbig, de 22 años, jugó el fin de semana su partido 30 con el Bayern en la victoria 1-0 sobre el Wolfsburgo. La cláusula original de siete millones, pagada en enero de 2025 por el portero de 22 años, podría subir a 15 millones si se cumplen todas las variables.

El siguiente pago, de un millón de euros, se activará si debuta con la selección alemana, posibilidad que ha ganado peso en las últimas semanas.