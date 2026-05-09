«Jugó cinco o seis minutos, se lo ganó», dijo Kovac sobre el futbolista de 30 años, que se retirará este verano: «Tuvo una carrera fantástica; le deseo lo mejor en su jubilación: golf y viajes».

El exinternacional Süle había anunciado el jueves su retiro inminente. Su contrato expira. «Estoy muy contento con el escenario», dijo el defensa a Sky: «Un día precioso, un escenario precioso, ha sido bonito ver cómo han reaccionado los aficionados. Me ha encantado que el entrenador me haya dado unos minutos más, en mi partido número 300. Ha sido increíblemente bonito, toda mi familia estaba aquí».