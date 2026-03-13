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¿¡Ousmane Dembélé al Manchester City?! Se desvela la verdad tras la reunión con el agente del ganador del Balón de Oro
El ganador del Balón de Oro, vinculado con un posible fichaje por el City
Según el Diario Sport, el agente del delantero de 28 años, Moussa Sissoko, se reunió recientemente en Madrid con el director deportivo del City, Hugo Viana. Aunque el contrato de Dembélé con los campeones de Europa se extiende hasta 2028, al parecer su representante está barajando otras opciones, ya que las negociaciones para una renovación con el PSG no han avanzado de forma satisfactoria. A pesar de que el gigante francés considera su renovación una prioridad, no se han producido negociaciones formales para su fichaje por el Etihad, y el City es muy consciente de que el PSG no dejaría marchar a su superestrella fácilmente.
- AFP
Romano desvela la verdad sobre el fichaje
En medio del creciente revuelo, el especialista en fichajes Romano ha salido al paso para aclarar la situación y acallar los rumores sobre una posible salida. Ha confirmado que, aunque sí se celebró una reunión, esta no se centró en la marcha del francés. «La reunión entre el agente Moussa Sissoko y Hugo Viana, del Manchester City, no versó sobre un posible acuerdo por Ousmane Dembélé», publicó Romano en las redes sociales. Además, subrayó que «no hay conversaciones ni contactos en este momento» entre los campeones de la Premier League y el entorno del jugador, lo que sugiere que el encuentro pudo haber estado relacionado con otros clientes o asuntos.
La oleada de renovaciones del PSG ya está en marcha
Mientras la situación de Dembélé sigue estancada, el PSG se está moviendo con rapidez para asegurarse la continuidad de otras figuras clave. Según informa *Le Parisien*, las renovaciones de Fabián Ruiz, Bradley Barcola y del entrenador Luis Enrique son prioritarias en la agenda del club. Aunque, según se informa, el contrato de Ruiz ya está cerrado y el de Barcola está a punto de cerrarse, se ha alcanzado una «especie de acuerdo de principio» con Luis Enrique para que dirija el club hasta 2030. Sin embargo, cabe señalar que la situación sigue siendo claramente diferente en el caso de Dembélé, ya que las negociaciones formales sobre su futuro concreto aún no han comenzado oficialmente.
- AFP
Dembélé se encuentra en una encrucijada
El contraste entre el rápido avance de otras renovaciones y el silencio que rodea a Dembélé pone de manifiesto una encrucijada estratégica para los campeones de Europa. La directiva del PSG sigue decidida a construir una dinastía estable tras su primer triunfo en la Liga de Campeones, pero la falta de avances en el contrato de su jugador estrella ofrece un rayo de esperanza a posibles pretendientes como el City. Por ahora, Dembélé sigue siendo parisino, pero el mundo del fútbol estará muy atento para ver si la reciente reunión fue realmente tan inocente como se ha informado.
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