«Otros jugadores se entregan mucho más»: Habib Beye advierte sobre el compromiso de Ethan Nwaneri, a quien el técnico del Marsella sigue usando con moderación

La decisión de Beye resulta aún más significativa por el contexto de la plantilla del Marsella. El equipo cuenta con varias bajas por lesión, entre ellas Hamed Traoré, Igor Paixão y Amine Gouiri. Pese a estas ausencias, Nwaneri no fue elegido para cubrir el vacío, ya que el técnico optó por otras alternativas.

Mantener en el banquillo a un jugador del calibre de Nwaneri en plena crisis de lesiones subraya la importancia que da Beye a la ética en los entrenamientos. Al elegir a quienes más han destacado durante la semana, el técnico envía un mensaje claro a todo el vestuario sobre los estándares del club.