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Al Ahli v Al Najmah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Donny Afroni

Traducido por

¡Otro trofeo para Ivan Toney! El Al-Ahli gana la Liga de Campeones de la AFC en una final intensa con DOS tarjetas rojas

I. Toney
AFC Liga de Campeones
Al Ahli
Machida Zelvia

Iván Toney sumó otro título a su palmarés tras la defensa del título de la Liga de Campeones de la AFC Elite por parte del Al-Ahli. El gigante saudí venció al debutante japonés Machida Zelvia en una final intensa que necesitó prórroga. El partido fue físico y tensionado, con el equipo saudí jugando con diez durante casi una hora.

  • Espectacular victoria en Yeda

    En un partido más marcado por la agresividad que por la precisión, hubo que esperar 120 minutos para conocer al ganador frente a 60 000 aficionados. El gol decisivo llegó en el sexto minuto de la prórroga: Firas Al-Burikan remató desde corta distancia tras una gran jugada de Franck Kessie. El triunfo permite al Al-Ahli ser el primer equipo que reedita el título asiático desde que el Al-Ittihad lo lograra en 2005.

    El encuentro estuvo marcado por la tensión: el Al-Ahli se quedó con diez a mediados de la segunda parte por la expulsión de Zakaria Hawsawi, y al final del tiempo reglamentario vio otra roja, esta vez a su suplente Mohammed Abdulrahman, aún en el banquillo.

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  • Tres títulos para Toney con el Al-Ahli

    Para Toney, fichado por el Al-Ahli en 2024 al Brentford por 40 millones de libras, este triunfo es su tercer título en Arabia Saudí tras ganar la AFC la temporada pasada y la Supercopa de 2025. Fue titular y salió en los últimos minutos. Tras retener el título continental, el delantero de 30 años celebró en redes: «¡Dazzzzz itttt 2x Back2back!».



  • Mahrez elogia el espíritu de equipo

    Riyad Mahrez, acostumbrado a ganar la Premier League y la Liga de Campeones con el Manchester City, elogió el espíritu de lucha de sus compañeros. El extremo reconoció que las circunstancias del partido hicieron la victoria aún más impresionante.

    «Es increíble», declaró Mahrez tras el partido. «Nos complicamos la vida solos; jugar con diez contra once parece imposible. No sé de dónde sacamos la fuerza, pero tras la roja nos unimos, luchamos y corrimos hasta marcar».

  • Al Ahli v FC Machida Zelvia: AFC Champions Elite FinalGetty Images Sport

    ¿Qué le depara el futuro a Toney?

    Con una nueva medalla de la Liga de Campeones de la AFC, el futuro de Toney vuelve a ser tema de debate. El internacional inglés ha marcado 67 goles y dado 16 asistencias en 88 partidos en Oriente Medio. Aunque quiere dejar un legado a su familia en Arabia Saudí, no descarta regresar a la Premier League. Además, aspira a entrar en la lista de Thomas Tuchel para el Mundial de este verano, y un buen final de temporada con su club podría darle el billete a la cita.

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