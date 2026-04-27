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¡Otro trofeo para Ivan Toney! El Al-Ahli gana la Liga de Campeones de la AFC en una final intensa con DOS tarjetas rojas
Espectacular victoria en Yeda
En un partido más marcado por la agresividad que por la precisión, hubo que esperar 120 minutos para conocer al ganador frente a 60 000 aficionados. El gol decisivo llegó en el sexto minuto de la prórroga: Firas Al-Burikan remató desde corta distancia tras una gran jugada de Franck Kessie. El triunfo permite al Al-Ahli ser el primer equipo que reedita el título asiático desde que el Al-Ittihad lo lograra en 2005.
El encuentro estuvo marcado por la tensión: el Al-Ahli se quedó con diez a mediados de la segunda parte por la expulsión de Zakaria Hawsawi, y al final del tiempo reglamentario vio otra roja, esta vez a su suplente Mohammed Abdulrahman, aún en el banquillo.
Tres títulos para Toney con el Al-Ahli
Para Toney, fichado por el Al-Ahli en 2024 al Brentford por 40 millones de libras, este triunfo es su tercer título en Arabia Saudí tras ganar la AFC la temporada pasada y la Supercopa de 2025. Fue titular y salió en los últimos minutos. Tras retener el título continental, el delantero de 30 años celebró en redes: «¡Dazzzzz itttt 2x Back2back!».
Mahrez elogia el espíritu de equipo
Riyad Mahrez, acostumbrado a ganar la Premier League y la Liga de Campeones con el Manchester City, elogió el espíritu de lucha de sus compañeros. El extremo reconoció que las circunstancias del partido hicieron la victoria aún más impresionante.
«Es increíble», declaró Mahrez tras el partido. «Nos complicamos la vida solos; jugar con diez contra once parece imposible. No sé de dónde sacamos la fuerza, pero tras la roja nos unimos, luchamos y corrimos hasta marcar».
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¿Qué le depara el futuro a Toney?
Con una nueva medalla de la Liga de Campeones de la AFC, el futuro de Toney vuelve a ser tema de debate. El internacional inglés ha marcado 67 goles y dado 16 asistencias en 88 partidos en Oriente Medio. Aunque quiere dejar un legado a su familia en Arabia Saudí, no descarta regresar a la Premier League. Además, aspira a entrar en la lista de Thomas Tuchel para el Mundial de este verano, y un buen final de temporada con su club podría darle el billete a la cita.