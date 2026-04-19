AFP
Traducido por
¡Otro trofeo para Harry Kane! El Bayern de Múnich revalida el título de la Bundesliga con CUATRO jornadas de antelación tras imponerse al Stuttgart en un emocionante partido con seis goles
Las celebraciones comienzan en Múnich
El Dortmund dejó la puerta abierta a su archirrival tras caer 2-1 ante el Hoffenheim el sábado. Sin embargo, el Bayern empezó de la peor manera el domingo. Chris Furich adelantó al Stuttgart en el 21’, silenciando momentáneamente a la afición local.
Sin embargo, el equipo de Kompany reaccionó antes del descanso y se adelantó 3-1 gracias a los goles de Raphael Guerreiro, Nicolas Jackson y Alphonso Davies en seis minutos de locura. En la segunda parte, Kane ingresó y marcó el 4-1 a bocajarro. El Bayern sentenció pese al tanto de Chema Andrés en el final, y ya suma dos títulos nacionales seguidos y el primero de un posible triplete.
- Getty Images
Otro título para Kane
Tras la victoria ante el Real Madrid en cuartos de la Champions, Kompany rotó al equipo pensando en la semifinal de Copa contra el Bayer Leverkusen del 22 de abril. Kane empezó en el banquillo, pero entró en el descanso por Musiala y ayudó a lograr la 25.ª victoria liguera del Bayern.
Llegó al Bayern en 2023 sin títulos importantes y ya suma dos Bundesligas y una Supercopa de Alemania. Además, encamina su tercer trofeo de máximo goleador del campeonato con 32 tantos en 27 encuentros.
La apisonadora ofensiva de Kompany
El Bayern ha ampliado a 35 su récord de títulos de la Bundesliga, y este es uno de los más impresionantes. Con solo una derrota y cuatro empates, el equipo de Kompany ha sido casi imparable gracias a una delantera que envidia toda la liga. En 30 jornadas han marcado 109 goles y encajado solo 29, cifras que reflejan su dominio.
- getty
El Bayern, a por otro triplete histórico
El Bayern de Kompany puede igualar el triplete de 2012-13: Bundesliga, Copa DFB y Liga de Campeones. Tras el duelo copero con el Leverkusen, recibirá al Mainz en liga y luego viajará a París para la ida de semifinales, el 28 de abril.