¡Otro revés para el Chelsea! Reece James sufre una nueva lesión y se enfrentará a un largo periodo de baja

Según informó en primicia The Athletic, James sufre una nueva lesión en el tendón de la corva a pesar de haber disputado los 90 minutos completos de la derrota por 1-0 del sábado contra el Newcastle United en Stamford Bridge, y de haber jugado también los 90 minutos de la derrota por 5-2 del pasado miércoles ante el París Saint-Germain en el partido de ida de los octavos de final. James se perdió la sesión de entrenamiento abierta al público del lunes, previa al partido de vuelta.

Aunque The Athletic afirma que James estará de baja «varias semanas», RMC Sport informa de que es más probable que la lesión le mantenga apartado de los terrenos de juego durante dos meses. El entrenador Liam Rosenior ofrecerá información actualizada sobre James cuando hable con la prensa más tarde este lunes, mientras que el seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, probablemente expresará su decepción por esta noticia cuando se reúna con los medios el viernes.