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¡Otro premio para Bruno Fernandes! El centrocampista del Manchester United es nombrado Mejor Jugador de la Temporada de la Premier League, mientras que Nico O'Reilly gana el premio al Mejor Jugador Joven
El capitán de los Red Devils hace historia
Fernandes ha logrado su primer título de Jugador de la Temporada en la Premier League tras llevar al United de vuelta a la Liga de Campeones. El mediapunta de 31 años ha brillado con ocho goles y 20 asistencias, récord histórico en una sola campaña. Al imponerse a una lista de candidatos repleta de estrellas, el internacional portugués es el séptimo jugador del Old Trafford en ganar el premio y el primero desde Nemanja Vidic en 2011.
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Se iguala el récord histórico de asistencias
Sus excepcionales estadísticas le han permitido igualar a los legendarios Thierry Henry y Kevin De Bruyne, al alcanzar 20 asistencias. Este logro se suma a su reciente premio como Futbolista del Año de la FWA. Fernandes superó a David Raya, Gabriel Magalhães y Declan Rice (Arsenal), a Erling Haaland (Manchester City), a Antoine Semenyo, Morgan Gibbs-White e Igor Thiago (Brentford).
Un joven talento local se lleva el premio juvenil
O'Reilly, joven promesa del City, cerró un gran año con el premio al Mejor Jugador Joven de la Temporada bajo la dirección de Pep Guardiola. Este canterano de 21 años se consolidó como pieza táctica indispensable, disputando 34 partidos en varias posiciones, como lateral izquierdo y centrocampista. O'Reilly superó a otros candidatos: Rayan Cherki, Eli Junior Kroupi, Mateus Fernandes, Lewis Hall, Michael Kayode, Kobbie Mainoo y Alex Scott.
Se acerca la prueba de la Copa del Mundo
O'Reilly pasa del éxito nacional al fútbol internacional tras entrar en la lista de Thomas Tuchel para el Mundial de Inglaterra. El joven llega en gran forma tras sus actuaciones decisivas en Wembley, tanto en la final de la Carabao Cup como en la de la FA Cup.
Por su parte, Fernandes se centra en el Mundial y en su papel de líder con Portugal, mientras Michael Carrick y el Manchester United abordan los asuntos pendientes en el mercado de fichajes.