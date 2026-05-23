O'Reilly pasa del éxito nacional al fútbol internacional tras entrar en la lista de Thomas Tuchel para el Mundial de Inglaterra. El joven llega en gran forma tras sus actuaciones decisivas en Wembley, tanto en la final de la Carabao Cup como en la de la FA Cup.

Por su parte, Fernandes se centra en el Mundial y en su papel de líder con Portugal, mientras Michael Carrick y el Manchester United abordan los asuntos pendientes en el mercado de fichajes.