«Otro nivel»: el entrenador del Benfica, José Mourinho, sigue siendo «el mejor de todos», insiste Vangelis Pavlidis

En una entrevista con el medio griego Fosonline, Pavlidis habló de su carrera y del gran impacto de trabajar con una de las figuras más laureadas del fútbol. El delantero, fichado en 2024 con una cláusula de 100 millones de euros, afirmó que la reputación de Mourinho se justifica por su compromiso diario con el equipo.

Sobre su trabajo con el ex técnico del Chelsea y el Real Madrid, Pavlidis afirmó: «¡El Especial! No hace falta añadir nada más sobre Mourinho. Solo dos palabras: le apasiona el fútbol. Ama este deporte, ama a sus jugadores y siempre es sincero. Lo sabe todo sobre el fútbol y cómo guiar a sus equipos. Su carrera habla por sí sola. Es un entrenador de otro nivel, el mejor de todos».