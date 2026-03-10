Goal.com
Real Madrid Man City GFXGetty/GOAL
Otro enfrentamiento entre el Real Madrid y el Manchester City está lejos de ser aburrido: los gigantes españoles e ingleses han creado la rivalidad más apasionante de la Liga de Campeones

Cuando el Real Madrid quedó emparejado con el Manchester City en los octavos de final de la Liga de Campeones, se oyeron gemidos desde la Plaza Mayor hasta Piccadilly Gardens: «¡¿Otra vez?!». Las quejas eran totalmente previsibles y, en cierto modo, comprensibles. Al final del partido de vuelta del próximo martes, los dos equipos se habrán enfrentado 11 veces en las últimas cinco temporadas y 17 veces desde 2012.

Para los aficionados del City o del Madrid que esperaban ir a algún sitio nuevo y tachar de su lista un estadio que aún no habían visitado, el sorteo fue decepcionante, lo entendemos. No hay duda de que otro enfrentamiento entre el Madrid y el City resulta repetitivo y refuerza la sensación de que la Champions League moderna se ha convertido en la Superliga europea que la UEFA y muchos aficionados estaban tan desesperados por evitar.

Sin embargo, no debería sorprender tanto que dos de los equipos más exitosos de la última década, que suelen llegar muy lejos en la competición, se enfrenten con tanta frecuencia. Por eso nadie puede estar realmente molesto por el nuevo enfrentamiento entre el Madrid y el City. ¿Qué hay que temer de que algunos de los mejores jugadores del mundo se enfrenten una vez más, con rivalidades como la de Erling Haaland con Antonio Rudiger que se han ido gestando?

Y cualquiera que esté realmente molesto por tener que ver dos episodios más de esta rivalidad en ciernes tiene muy poca memoria, ya que los enfrentamientos entre el Madrid y el City han deparado algunos de los mejores momentos de la historia moderna de la Liga de Campeones.

  • Real Madrid v Manchester City FC - UEFA Champions LeagueGetty Images Sport

    Comienzos explosivos

    Los 15 partidos competitivos entre el Madrid y el City han deparado 51 goles, una media de 3,4 por partido. Salvo tres excepciones notables, este enfrentamiento ha sido imperdible.

    De hecho, el primer encuentro en la fase de grupos de la temporada 2012-13 ya dio una idea de lo que estaba por venir. Se marcaron cinco goles en los últimos 22 minutos en el Bernabéu, con el City tomando dos veces la delantera y Aleksandar Kolarov poniendo el 2-1 en el minuto 86. Liam Gallagher lo celebró tan efusivamente en la grada local que la policía lo expulsó del estadio.

    Pero aún quedaba mucho por ver, ya que Karim Benzema empató y Cristiano Ronaldo marcó en el minuto 90 para dar la victoria por 3-2 y provocar una de las celebraciones más emblemáticas de José Mourinho, que salió corriendo de su área técnica para deslizarse de rodillas por el césped y ensuciar su brillante traje.

    El partido de vuelta no fue tan emocionante y terminó en empate 1-1, lo que significó la eliminación del City en la fase de grupos, algo que no ha vuelto a ocurrir desde entonces. Esa noche Álvaro Arbeloa, actual entrenador del Madrid, fue expulsado.

  • FBL-EUR-C1-MAN CITY-REAL MADRIDAFP

    Cambiando el rumbo

    El siguiente encuentro entre el Madrid y el City no se produjo hasta las semifinales de la temporada 2015-16, aunque resultó ser un auténtico fiasco, ya que al cauteloso partido de ida sin goles en Manchester le siguió un partido de vuelta igualmente aburrido en el Bernabéu, que se decidió por un gol de Gareth Bale tras un rebote. Manuel Pellegrini fue duramente criticado por su táctica negativa, ya que el City no logró ejercer una presión seria sobre los blancos a pesar de estar a un gol de pasar a la final por la regla de los goles fuera de casa.

    Sin embargo, esa eliminatoria fue la excepción que confirmó la regla, ya que Pep Guardiola, gran némesis del Madrid tanto como jugador como entrenador del Barcelona, llegó al Etihad Stadium solo un mes después. La contratación del catalán supuso la transición del City de ser la principal potencia emergente del fútbol a convertirse en una fuerza imparable con la que todos los clubes, incluso el Madrid, tenían que contar.

  • TOPSHOT-FBL-EUR-C1-REAL MADRID-MAN CITYAFP

    Clásico de todos los tiempos

    Guardiola viajó por primera vez a Madrid con el City en febrero de 2020 para disputar el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones y vio cómo su equipo remontaba y ganaba por 2-1. Sin embargo, el partido de vuelta no se disputó hasta seis meses después, debido a la pandemia de coronavirus, y se jugó en un Etihad vacío. El City, ayudado por un gol tempranero de Raphael Varane, superó al Madrid y ganó por el mismo marcador.

    Los equipos se volvieron a enfrentar dos años después, de nuevo en semifinales, pero esta vez con los aficionados de vuelta en los estadios. Lo que siguió fueron dos de los partidos más memorables de la historia de la competición: un emocionante partido de ida en Manchester que terminó 4-3 a favor del City, seguido del final más dramático posible en el partido de vuelta, ya que el Madrid perdía 1-0 esa noche y 5-3 en el global al llegar al minuto 90, pero Rodrygo marcó dos goles y forzó la prórroga, antes de que Benzema marcara un penalti que dio el pase a los blancos.

  • FBL-EUR-C1-MAN CITY-REAL MADRIDAFP

    Venganza para ambas partes

    Un año después, el City tuvo la oportunidad de vengar aquella dolorosa derrota y, tras un tenso empate a 1-1 en el partido de ida, con goles espectaculares de Vinicius Jr. y Kevin De Bruyne, lo consiguió. El City se mostró implacable en el Etihad y, tras adelantarse en el marcador gracias a Bernardo Silva, no miró atrás y goleó al vigente campeón y ganador del torneo por 4-0, con una actuación que Guardiola describió como la mejor que había visto en todos sus años en la Liga de Campeones.

    El Madrid ha igualado el marcador desde entonces. La eliminatoria de cuartos de final de 2024 fue otro clásico, con un empate a 3-3 en el Bernabéu seguido de un empate a 1-1 en el Etihad, antes de que el equipo de Carlo Ancelotti se impusiera en los penaltis. La eliminatoria de la temporada pasada, por su parte, fue más desigual, ya que el Madrid remontó para ganar 3-2 en el Etihad antes de que Kylian Mbappé se desatara en el partido de vuelta, marcando un hat-trick en la victoria por 3-1. El City demostró lo mucho que ha avanzado desde aquel oscuro mes de febrero al vencer al Madrid en su propio campo en diciembre, en la fase de liga.

    El balance no podría estar más igualado: el Madrid y el City han ganado cinco partidos cada uno, mientras que los otros cinco han terminado en empate. Desde que Guardiola es entrenador, el City ha sido más dominante, con cinco victorias, tres empates y solo tres derrotas. Sin embargo, el Madrid ha tenido ventaja en las eliminatorias, con cuatro victorias frente a las dos del City.

  • TOPSHOT-FBL-EUR-C1-REAL MADRID-MAN CITYAFP

    «¡No, otra vez no!»

    En esta ocasión, el City es el favorito según las casas de apuestas y se encuentra en mejor forma, invicto desde que perdió ante el Bodo/Glimt en enero, un periodo en el que el Madrid ha perdido tres veces, mientras que acaba de perder a Rodrygo para el resto de la temporada debido a una lesión de rodilla y podría quedarse sin Mbappé para al menos uno de los partidos de la eliminatoria, ya que está tratando un problema en la rodilla.

    Vencer a Guardiola es la principal motivación del Madrid. «¡Pep otra vez! ¡Te espera otra pesadilla, Guardiola!», dijo el periodista de AS y gran aficionado del Real Madrid Tomás Roncero cuando se anunció el sorteo. «Aunque el City es mejor en este momento, el Madrid está en una aparente crisis y no sabemos si Mbappé jugará, estoy seguro de que cuando Guardiola vio el sorteo debió pensar: "¡No, otra vez no!".  

    Va a ser difícil, el partido de vuelta en el Etihad. Lo sé. Pero es el Madrid en la Champions, nuestra competición favorita, y las estadísticas lo dicen todo. En tres de las últimas cuatro eliminatorias, el City ha quedado eliminado. No hay nada que temer. Guardiola tiene muchos motivos para preocuparse».

  • Real Madrid CF v Manchester City: Quarter-final First Leg - UEFA Champions League 2023/24Getty Images Sport

    ¿De qué hay que quejarse?

    La reacción de Guardiola ante el sorteo sugirió que no le hacía mucha gracia volver a jugar contra el Madrid: «Sí, es un poco extraño... Si quieres pasar de ronda en esta competición, ahora mismo tienes que ganar a los mejores equipos, si no, no te lo mereces».

    Al fin y al cabo, la Liga de Campeones se creó para que los mejores equipos pudieran enfrentarse entre sí. Entonces, ¿por qué quejarse de otra edición de una de las rivalidades europeas más apasionantes y emocionantes de la actualidad?

