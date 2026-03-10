¡Otra lesión brutal para Alphonso Davies! La estrella del Bayern de Múnich abandona el campo entre lágrimas en su primer partido tras su regreso en la goleada del Bayern de Múnich al Atalanta en la Liga de Campeones

La lesión se produjo pocos minutos después de que Davies realizara una magnífica asistencia para el segundo gol de Michael Olise en el partido. A pesar del claro dominio táctico mostrado por el gigante alemán, el estado físico de su lateral izquierdo estrella se convirtió en el principal tema de conversación. En el momento de su retirada, el marcador ya era de un abrumador 6-0, pero el ambiente en el área técnica del Bayern cambió visiblemente cuando Davies se quitó la camiseta y se la puso sobre la cabeza entre lágrimas antes de ser sustituido por Tom Bischof. Había entrado en el descanso y solo había estado en el campo 26 minutos.

El club esperará ahora con ansiedad los resultados de las pruebas para determinar la gravedad de la lesión.