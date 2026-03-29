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Otra baja por lesión para el Arsenal: Piero Hincapié regresa a casa tras ser descartado de la concentración de Ecuador
Ecuador convoca a Hincapié para someterse a pruebas médicas
La selección ecuatoriana de fútbol continuó este domingo con sus preparativos en el Estadio Ontime Butarque de Leganés, Madrid, pero lo hizo sin una de sus figuras defensivas clave. Hincapié fue la ausencia más destacada en la sesión, mientras el equipo se preparaba para viajar a Eindhoven con motivo de su próximo partido amistoso contra los Países Bajos. El defensa se retiró de la convocatoria debido a un problema físico, y no se han querido correr riesgos en esta fase de la temporada. La decisión de que el jugador abandonara la concentración fue tomada de forma conjunta por la Federación Ecuatoriana de Fútbol y el cuerpo médico del Arsenal para garantizar que el problema no se agrave aún más.
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Beccacece se ve obligado a adaptarse
El seleccionador de Ecuador, Sebastián Beccacece, también está notando las consecuencias de la marcha de Hincapié mientras trata de poner a punto a su equipo de cara al Mundial. El técnico argentino se vio obligado a dirigir la última sesión en Madrid sin varios titulares habituales, que se quedaron fuera del campo de Butarque mientras el resto del grupo se preparaba para el amistoso contra Holanda. Además de Hincapié, la Federación Ecuatoriana de Fútbol también reveló que Denil Castillo ha sido enviado a casa.
Arteta se enfrenta a un quebradero de cabeza en defensa
La situación de Hincapie es la más urgente para el Arsenal, ya que Mikel Arteta ya ha tenido que lidiar con varios problemas físicos en su defensa esta temporada. Perder a un jugador con la flexibilidad táctica de Hincapié supondría un importante revés para el equipo del norte de Londres. El jugador de 24 años se ha consolidado como una pieza fundamental de la defensa del Arsenal desde su sonado fichaje por la Premier League. Su capacidad para desempeñar tanto el papel de lateral izquierdo como el de central le ha convertido en un activo inestimable durante la presente campaña.
El Arsenal ya ha visto cómo tres jugadores eran enviados a casa tras su convocatoria con Inglaterra —Declan Rice, Bukayo Saka y Noni Madueke—, mientras que Gabriel Magalhães y William Saliba tuvieron que retirarse de las convocatorias de Brasil y Francia, respectivamente.
- AFP
¿Qué le depara el futuro a Hincapie?
El club esperará ahora los resultados de las pruebas médicas para determinar si Hincapie podrá participar en su próximo partido de la Premier League. Ahora que la temporada nacional entra en su recta final, los Gunners esperan recibir noticias positivas cuanto antes. El Arsenal se enfrentará al Southampton en los cuartos de final de la FA Cup la semana que viene y, a continuación, visitará al Sporting en la Liga de Campeones.