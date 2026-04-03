Oskar Pietuszewski: Por qué el Oporto pagó 10 millones de euros para ganarle la partida a la élite de la Premier League y hacerse con los servicios de la joven promesa polaca de 17 años

Pietuszewski se convirtió en titular habitual del Jagiellonia durante la primera mitad de la temporada 2025-26 y se incorporó a la selección sub-21 de Polonia, marcando en su debut contra Macedonia del Norte en la fase de clasificación para el Campeonato de Europa. Además, sumó cinco participaciones en goles en 17 partidos de la Ekstraklasa, destacando especialmente su actuación en un emocionante encuentro contra el Pogon Szczecin.

El partido se encaminaba hacia un empate a 1-1 hasta que Pietuszewski remató a puerta con una magnífica media volea en el tercer minuto del tiempo de descuento. Nadie se alegró más por el joven de 17 años que el entrenador del Jagiellonia, Adrian Siemieniec, quien declaró a los periodistas tras la victoria: «Para ser sincero, admiro a este chico porque tiene el potencial para convertirse en un futbolista realmente grande y ya está dejando huella en la liga y en las competiciones europeas».

De cara al mercado de fichajes de enero, se informó ampliamente del interés de los clubes de élite de la Premier League, junto con el Barcelona y el Bayern de Múnich, lo que llevó al director deportivo del Jagiellonia, Lukasz Maslowski, a resignarse a perder al joven.

«Los clubes que se interesan por él sin duda le atraen. A veces un jugador no quiere esperar», declaró Maslowski a TVP Sport. «Si es la dirección correcta, el precio adecuado y todas las partes quieren hacerlo en invierno, podría suceder en invierno. La mejor solución sería acordar un traspaso en invierno, y su nuevo club lo mantendría en Bialystok durante otros seis meses».

Sin embargo, el Oporto consideró que Pietuszewski estaba listo para dar el salto inmediato a una de las principales ligas europeas, lo que sin duda fue un factor decisivo para que ganaran la pugna por su fichaje. Además, han acertado, ya que el joven ha sumado un total de seis goles y asistencias en sus primeras nueve apariciones en la Liga de Portugal.

Consiguió un penalti en su debut para ayudar al Oporto a vencer al Vitória de Guimarães por 1-0, y, sorprendentemente, marcó su primer gol con el club en los primeros 13 segundos de la victoria por 3-1 contra el Arouca el 27 de febrero. Eso convirtió a Pietuszewski en el goleador extranjero más joven de la historia del Oporto, y fue el gol más rápido jamás marcado en el Estadio do Dragão. A ese momento histórico le siguió un espectacular gol en solitario en el empate 2-2 del Clásico contra el Benfica de José Mourinho, tras correr desde su propio campo y dejar en el suelo a Nicolás Otamendi con un precioso regate antes de rematar a puerta.

Por si todo eso no fuera suficiente, el seleccionador de Polonia, Jan Urban, le dio a Pietuszewski su primera convocatoria con la selección absoluta en la victoria por 2-1 de su país en la semifinal de la repesca del Mundial contra Albania la semana pasada. Tras salir como suplente en el descanso, la joven estrella del Oporto fue el jugador con más regates completados del partido, ganó cinco de sus seis duelos por el balón en el suelo y completó cuatro pases en el último tercio del campo.