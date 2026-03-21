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Osimhen: «Era como si se me cayera el brazo, tendré que operarme. Todavía tengo 18 tornillos en la cara, no puedo comer con normalidad por el lado derecho»

El delantero nigeriano habla de la lesión que sufrió contra el Liverpool en la Liga de Campeones y desvela un detalle de la lesión facial que sufrió hace tiempo.

Victor Osimhen debe operarse del brazo: «Está roto, era como si se me cayera».


El delantero nigeriano del Galatasaray tuvo que abandonar el partido tras la primera parte del partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Liverpool en Anfield (partido en el que también se lesionó gravemente Noa Lang, con un profundo corte en un dedo de la mano tras chocar contra una valla publicitaria junto al campo), a causa de una lesión sufrida ya en los primeros minutos de juego.


La rodilla de Konaté sobre el brazo de Osimhen le provocó una fractura; el exjugador del Nápoles apretó los dientes y se mantuvo en el campo hasta el descanso, pero al final tuvo que tirar la toalla».


Osimhen habló de ello durante una retransmisión en directo en el canal de Twitch de Carterefe, revelando algunos detalles.

  • «AÚN TENGO 18 TORNILLOS EN LA CARA»

    Más de un mes de baja para Osimhen, quien, sin embargo, demuestra fuerza y determinación al recordar otra lesión que aún hoy le afecta:


    «Ya no soy ajeno a este tipo de situaciones. He pasado por cosas peores: todavía tengo unos 18 tornillos en la cara de la operación anterior y ni siquiera puedo comer con normalidad por el lado derecho. Esta lesión es solo una minucia comparada con lo que he pasado».

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  • «ME HE ROTO EL BRAZO, ME TIENEN QUE OPERAR»

    El exjugador del Nápoles confirma además la gravedad de la lesión y el tiempo de recuperación:


    «Me he roto el brazo y tendré que operarme; estaré fuera de los terrenos de juego como máximo entre cinco y seis semanas».

  • «EL GALATASARAY ME HA SALVADO»

    Osimhen destaca además su vínculo especial con el Galatasaray:


    «Me salvó cuando estaba en el fondo del pozo. Después de fichar, incluso mi hija se encariñó más con ellos que conmigo. Siempre estaré agradecido al club».

  • «ERA COMO SI EL BRAZO SE ME CAÍSE»

    Por último, el delantero nigeriano describe cómo se produjo la lesión:


    «Fui a por el balón, llegué junto al defensa, tenía la mano libre y no imaginaba que su rodilla acabaría sobre mi brazo. No me di cuenta enseguida de que estaba roto, pensé que se me pasaría antes de que acabara el partido. Cuando intenté correr, el dolor me paralizó: era como si el brazo se me cayera. Intenté seguir, pero no pude».

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