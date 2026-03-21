Victor Osimhen debe operarse del brazo: «Está roto, era como si se me cayera».





El delantero nigeriano del Galatasaray tuvo que abandonar el partido tras la primera parte del partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Liverpool en Anfield (partido en el que también se lesionó gravemente Noa Lang, con un profundo corte en un dedo de la mano tras chocar contra una valla publicitaria junto al campo), a causa de una lesión sufrida ya en los primeros minutos de juego.





La rodilla de Konaté sobre el brazo de Osimhen le provocó una fractura; el exjugador del Nápoles apretó los dientes y se mantuvo en el campo hasta el descanso, pero al final tuvo que tirar la toalla».





Osimhen habló de ello durante una retransmisión en directo en el canal de Twitch de Carterefe, revelando algunos detalles.