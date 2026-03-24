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AC Milan v Torino FC - Serie AGetty Images Sport
Gabriele Stragapede

Traducido por

Open VAR sobre el penalti del Milan-Torino: «Le da un golpe en la cara, sin mucha fuerza. Es sancionable; Pavlovic no se preocupa por el balón». Tonolini: «Decisión correcta, pero revisión complicada. Se podría haber pitado el penalti en el terreno de juego»

AC Milán vs Torino
AC Milán
Torino
Serie A
S. Pavlovic
G. Simeone

El análisis de Open VAR sobre la jugada del penalti pitado a favor del Torino en San Siro.

En el centro VAR de Lissone, para el programa «Open VAR» de DAZN, se encuentra Mauro Tonolini, miembro de la Comisión Nacional de Árbitros (CAN), para analizar todas las jugadas de la última jornada de la Serie A, la trigésima.

Tras el Juventus-Sassuolo, se analiza la jugada del Milan-Torino (con el árbitro Fourneau y Nasca y Maresca en el VAR) y el penalti pitado por la mano de Pavlovic sobre Simeone.

  • DIÁLOGO ENTRE EL VAR Y EL ÁRBITRO

    VAR: «Aquí no hay nada para mí».

    Árbitro: «Lo están mirando, lo están mirando».

    VAR: «Déjame ver cómo se escapa. Ah, le da un golpe en la cara. Hmm… ¿Tienes otra cámara? Estamos en el área, cambio de cámara. Sinceramente, creo que no hay suficiente contacto».

    Cuarto árbitro: «Si te da "comprobación completada", puedes sacarle tarjeta amarilla por protestar, que está montando un espectáculo».

    Árbitro: «¿Comprobación completada?»

    VAR: «Un momento, no, un momento. Él lo sujeta… Para mí, le pone el brazo y, de todos modos, lo agarra. Solo un momento, ¿me pasas una cámara baja?».

    Árbitro: «Lo están revisando ellos».

    VAR: «Pavlovic no puede intervenir. Está de espaldas al balón y empuja a Simeone con la mano. En mi opinión, es sancionable. Yo lo mostraría, pero comprueba la aplicación. Te voy a comprobar la aplicación porque tengo que hacerte revisarlo. Vale, el balón está ahí a disposición».

    Árbitro: «¿Voy a revisarlo?»

    VAR: «Sí, tienes que venir a verlo, abre la revisión. También es amarilla para Pavlovic porque aquí, mira, está de espaldas. No se interesa por el balón. Francesco, ahí está Pavlovic que —te lo voy a enseñar— no se interesa por el balón y pone las manos en la cara de Simeone. La mano en la cara de Simeone. No hay posesión del balón, solo es una conducta antideportiva que hay que sancionar».

    Árbitro: «Tengo que sacarle tarjeta amarilla a Pavlovic».

    VAR: «Confirmamos conducta antideportiva, no hay ningún otro criterio. Pavlovic, amonestación, el número 31 del Milan».

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  • LAS PALABRAS DE TONOLINI

    A continuación se anuncia el penalti tras la revisión y Tonolini, en DAZN, ha comentado lo siguiente: «La decisión es correcta, pero llegamos a ella tras una revisión laboriosa y no estamos del todo satisfechos con ello. Quizás tardamos más de lo necesario. Sabemos que las revisiones muy largas pueden alimentar ciertas dudas y expectativas. Además, las imágenes mostradas carecen de un primer plano, de un zoom sobre el punto de contacto que podría haber aclarado la imagen y las decisiones tomadas. Pavlovic, de hecho, da la espalda al balón; su único interés y objetivo es detener a Simeone y lo hace con una mano en la cara. La cara es una parte protegida por el reglamento y, por lo tanto, esto es penalti. Evidentemente, si el mismo contacto hubiera sido en el hombro… estaríamos hablando de otra cosa. Al ser en la cara, una parte protegida, nos decantamos por la sanción decidida. Decisión correcta, pero con un proceso que podría haber sido más rápido y de mayor calidad».

  • ¿SE PODÍA ASIGNAR DESDE EL CAMPO?

    Tonolini confirma que la decisión podría haberse tomado ya en el terreno de juego: «¿Podía Fourneau haberlo pitado ya desde el terreno de juego? Sin duda, existía la posibilidad de hacerlo. Reiteramos la importancia fundamental de las decisiones del árbitro. Si lo hubiera hecho, habríamos tenido menos problemas a la hora de gestionar la situación. Había forma de hacerlo; lo hemos resuelto con el VAR, una decisión correcta que, sin embargo, podríamos haber tomado de mejor manera tanto desde el terreno de juego como durante el proceso de revisión».

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