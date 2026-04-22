El Barça inició la temporada 2025-26 con ocho jugadoras clave en su último año de contrato. Desde enero, los rumores sobre Batlle no han cesado, especialmente sobre su posible fichaje por el Arsenal. En enero, «The Athletic» informó que los Gunners negociaban su incorporación como agente libre, lo que la devolvería a Inglaterra tres años después de dejar el Manchester United para regresar al club de su infancia.

El Barça quiere renovarla, pero ESPN asegura que la internacional española está “cerca” de fichar por el Arsenal, que ya ha logrado “avances significativos” para cerrar el acuerdo. Según el informe, el Barça ya se ha resignado a buscar alternativas en el mercado de verano.

Para el Arsenal sería otro gran fichaje, solo un año después de incorporar a Mariona Caldentey, quien brilló en la final de la Champions que el equipo londinense ganó al Barça. Batlle podría reunirse con su excompañera en el norte de Londres para cubrir el hueco que dejará Katie McCabe, quien también podría marcharse gratis este verano.