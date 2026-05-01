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Olvídate de Anthony Gordon: ficha a Marcus Rashford. El Bayern debe pagar al United los 30 millones pedidos y frustrar al Barcelona
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Un tira y afloja táctico en el mercado de fichajes
El Bayern está en una encrucijada en su mercado de fichajes de verano. Gordon, del Newcastle, surge como alternativa realista al costoso joven talento del RB Leipzig, Yan Diomande. Los Magpies piden al menos 80 millones de euros (69 millones de libras/94 millones de dólares) por Gordon para cumplir con la normativa financiera, pero ha aparecido una opción más asequible: Rashford. El futuro del jugador de 28 años, que termina una cesión productiva en el Barcelona, es incierto: el club catalán duda en pagar los 30 millones de la opción de compra y prefiere renovar la cesión para aliviar sus finanzas.
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Los argumentos a favor de Rashford
Hamann, excentrocampista de Liverpool y Bayern, cree que el club alemán más laureado debe fichar al canterano del United. En declaraciones a BetKing, elogió su habilidad técnica y su potencial de relanzamiento profesional: «¿Debería el Bayern intentar fichar a Marcus Rashford? Al 100 %. Me encanta este jugador. Creo que es un futbolista brillante. Me sorprende un poco lo que está pasando porque lo vi desde el principio, cuando fue al Barcelona. Marcó algunos goles magníficos y se compenetró bien con el equipo».
Valor de mercado
Gordon ve lógico fichar por el Bayern tras el éxito de Michael Olise, pero Hamann prefiere a Rashford por su mayor versatilidad y menor coste. En BetKing añadió: «Tiene una técnica fantástica, un disparo brillante y un remate magnífico. Es muy rápido. Es el jugador ideal para quien busque alguien capaz de jugar en cualquier posición de la delantera.
Para el Bayern, yo habría elegido a Rashford antes que a Gordon, pues este último es muy bueno para ser suplente. Marcus, que necesita relanzar su carrera tras su irrupción en el United, es un jugador brillante y, por 25 o 30 millones, el Bayern podría haber hecho una elección mucho peor».
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Negociaciones decisivas de verano
El United debe elegir: ceder de nuevo al Barcelona o venderlo, lo que podría beneficiar al Bayern. Hansi Flick aprueba la continuidad de Rashford en España tras marcar 13 goles y 13 asistencias, pero la negativa del Barça a pagar los 30 millones del traspaso genera incertidumbre. Si el Bayern renuncia a Gordon, podría fichar a un jugador de renombre e impedir que un rival europeo se refuerce de cara a la campaña 2026-27.