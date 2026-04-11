Ollie Watkins revela que Michael Owen le aconsejó jugar «con garra» para cumplir su sueño de jugar el Mundial con Inglaterra

Watkins ha tenido una temporada complicada, pese a marcar 12 goles en todas las competiciones. El delantero admitió que el curso lo ha puesto a prueba mentalmente, mientras intenta mantener el nivel que alcanzó con Inglaterra en la Eurocopa 2024.

«Es la temporada más dura de mi carrera», reconoció a la BBC tras su doblete en la victoria 3-1 del Villa sobre el Bolonia en la ida de cuartos de la Europa League. «Trabajé mucho para llegar hasta aquí y marqué en Europa. Uno mismo crea esa expectativa».

«Cuando marqué con Inglaterra en la Eurocopa (en la semifinal contra Holanda), muchos me observaban. Este año no he estado al nivel que quería y aprender a lidiar con eso es difícil».

«En el fútbol todo cambia rápido: marcas tres goles y todos dicen que has vuelto. Este año ha sido difícil, pero confío en recuperar mi nivel».