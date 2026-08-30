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Todo sobre apuestas en GOAL
Ollie Watkins Al-Hilal GFXGetty/GOAL
Mark Doyle,Krishan Davis y James Westwood

Traducido por

Ollie Watkins ha tomado una decisión vergonzosa al dejar atrás al Aston Villa para marcharse a Arabia Saudí: GOAL califica los mayores fichajes del mercado de verano de 2026

Opinion
Al-Hilal
O. Watkins
Chelsea
Damián Martínez
Liverpool
B. Barcola
Manchester City
A. Bouaddi
N. Gonzalez
Manchester United
C. Baleba
Tottenham
O. Marmoush
Savio
Arsenal
E. Konsa
B. Guimaraes
Barcelona
Rodri
E. Anderson
Inter Milán
C. Jones
D. Spence
J. Henderson
D. Welbeck
M. Lacroix
M. Rogers
L. Delap
N. Jackson
Paris Saint-Germain
F. Torres
M. Godts
J. Stones
C. Tzolis
Aston Villa
A. Garnacho
K. Adeyemi
A. Gordon
Y. Tielemans
A. Santos
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C. Romero
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B. Silva
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Bayern Múnich
I. Saibari
M. Palestra
AC Milán
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Ronald Araújo
Víctor Muñoz
M. Salah
J. van Hecke
A. Robertson
Newcastle
Borussia Dortmund
Atlético Madrid
West Ham
Nottingham Forest
Crystal Palace
Brighton
Ajax
Atalanta
PSV Eindhoven
Brujas
Premier League
Primera División
Serie A
Bundesliga
Ligue 1
1ª División

Para algunos aficionados al fútbol, el verano es la parte del calendario que esperan con más ganas, y no solo porque cada cuatro años haya un Mundial. Más bien, es porque el final de la temporada solo significa una cosa: ¡es tiempo de fichajes! El mercado de 2026 vuelve a demostrar que está siendo movido, con algunos nombres muy importantes protagonizando traspasos millonarios antes del cierre del 1 de septiembre.

Sabemos que algunos traspasos salen bien para todas las partes implicadas, pero hay muchos en los que al menos uno de los clubes, o incluso el propio jugador, se queda pensando qué habría pasado si hubiera tomado una decisión distinta en la mesa de negociación.

GOAL está aquí, por tanto, para que sepas quién ha sacado más partido de cada gran operación incluso antes de que los jugadores hayan sido presentados oficialmente. A lo largo del mercado de verano, iremos poniendo nota a cada fichaje cerrado a medida que se produzca, para que puedas seguir a los grandes ganadores, y perdedores, del periodo de traspasos.

Consulta todas nuestras notas a continuación y dinos qué te parece en la sección de comentarios...

  • SC Freiburg v Aston Villa FC - UEFA Europa League Final 2026Getty Images Sport

    30 de agosto: Ollie Watkins (del Aston Villa al Al-Hilal, 60 millones de euros)

    Para el Villa: Conseguir 50 millones de libras por un delantero que cumple 31 años en diciembre es un trabajo impresionante del Villa. Nunca habría habido un mejor momento para hacer caja y, como admitió más o menos Unai Emery, Watkins ya no quería estar en Villa Park. Es un golpe ver marcharse a un jugador tan talismánico, y su sustituto Nicolas Jackson no estará a la altura, pero habría sido mucho peor mantener a un Watkins descontento que podría haber distraído al equipo de cara al futuro. Emery estará triste de que se haya llegado a esto. Con Morgan Rogers, Ezri Konsa y Youri Tielemans también ya fuera, al Villa realmente le habría venido bien no perder a otro líder del vestuario. El capítulo final no ha sido bonito, pero Watkins es un icono moderno del Villa que marcó al menos 15 goles en la Premier League en cada una de las últimas cuatro temporadas. El Villa no podrá confiar en que Jackson aporte las mismas cualidades decisivas de forma constante. La cantidad es excelente, pero esta saga seguirá dejando un sabor amargo. Nota: C+

    Para el Al-Hilal: Un movimiento inteligente en medio de las informaciones que afirman que el club busca rescindir el contrato de Karim Benzema. Watkins tiene más que ofrecer en ataque, dado que llega tras una temporada de 21 goles en un equipo puntero de la Premier League. El Al-Hilal puede tener la seguridad de que Watkins es capaz de liderar la delantera hasta el final de su contrato de tres años. Debería convertirse de inmediato en un candidato a la Bota de Oro junto a nombres como Cristiano Ronaldo y el exjugador del Brentford Ivan Toney, mientras el Al-Hilal aspira a recuperar el título de la Saudi Pro League ante el Al-Nassr. Fichar a un jugador del calibre de Watkins también hará que el Al-Hilal confíe en ganar su primera corona de la AFC Champions League Elite desde 2021. Watkins sigue siendo un internacional en activo con Inglaterra, con la velocidad y la astucia para convertirse en un éxito enorme. Es un golpe increíble para el Al-Hilal que demuestra que el atractivo financiero de Arabia Saudí no va a desaparecer pronto. Nota: A+

    Para Watkins: Una completa vergüenza. En enero del año pasado, Watkins fue objeto de una oferta del Arsenal, y según se informó había sido un objetivo a largo plazo del Manchester United. Hubo suficiente interés de la Premier League en Watkins este verano como para que siguiera en la élite, o podría haberse unido al Fenerbahce tras, según se informó, acordar sus términos personales con el club turco, lo que aun así habría sido mucho mejor que poner rumbo a Arabia Saudí. Watkins está sacrificando los últimos buenos años de su carrera por una cuenta bancaria mayor, y el experto en fútbol saudí Mohamed Qutob dijo a Radio WM que pasará a ganar “un mínimo de 20 millones de libras al año”, con un salario considerado libre de impuestos. Sería comprensible si Watkins fuera un jugador de más edad con poco más que ofrecer, pero ese no es el caso. Probablemente podría brillar en cualquier gran club europeo y seguir siendo un activo importante para Inglaterra. También estaba cobrando, según se informó, 130.000 libras por semana en el Villa, más que suficiente para vivir con comodidad financiera. Este movimiento desprende una nauseabunda falta de ambición, y debería avergonzarse por la forma en que ha acorralado al Villa. Watkins debería ser vetado de las convocatorias de Inglaterra después de hacer caja en la cima de su carrera. Un negocio horrible y deplorable que no hace más que contribuir a que los aficionados pierdan aún más la fe en la magia del fútbol. Nota: F

    James Westwood

    • Anuncios
  • Chelsea FC v Brighton & Hove Albion - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    30 de agosto: Emiliano Martínez (del Aston Villa al Chelsea, 7,5 millones de libras)

    Para el Villa: Vender a Martínez se convirtió en una necesidad después de que el Villa fichara a Zion Suzuki procedente del Parma. El campeón del mundo argentino nunca habría aceptado un papel secundario tras Suzuki, y eso podría haber provocado fricciones en el vestuario. Tampoco habría tenido sentido que el Villa se hubiera quedado con un Martínez descontento por segundo año consecutivo. Su compromiso fue cuestionado tras el frustrado cambio al Manchester United del año pasado, y otro intento fallido de salida seguramente habría hecho que su nivel de motivación tocara fondo. Enviarlo al Chelsea en su lugar también es una victoria para el Villa; como octava operación entre los clubes en los últimos cuatro años, esto no hace más que reforzar aún más su relación. Aunque seguía siendo una personalidad enorme y uno de los favoritos de la afición, este era el momento adecuado para que el Villa sacara a Martínez de su masa salarial. Aceptar una pérdida significativa respecto a la inversión inicial de 20 millones de libras en el exguardameta del Arsenal escocerá un poco, pero no había ninguna razón lógica para que el Villa siguiera pagando su elevado salario. Nota: B+

    Para el Chelsea: Aunque Martínez se ha vuelto un poco más propenso al error en los últimos años, no hay duda de que supone una mejora enorme respecto a Robert Sánchez. El español había sido una gran debilidad del Chelsea durante demasiado tiempo; nunca habría podido volver a meterse en la pelea por los títulos más importantes si hubiera seguido siendo el número 1. Martínez aporta pedigrí contrastado en la Premier League, y es un líder natural con una mentalidad de ganar a cualquier precio. Llevarse al ganador en dos ocasiones del Trofeo Yashin por solo 7,5 millones de libras es un verdadero golpe para el Chelsea, cuyas opciones no solo de clasificarse para la Champions League, sino también de poder presionar al Arsenal en la lucha por el título, ahora parecen mucho mejores. Es un jugador de grandes partidos que no tendrá ningún problema para manejar la presión que conlleva la vida en Stamford Bridge, y también será un mentor ideal para el portero suplente Mike Penders. El once inicial de Xabi Alonso tiene un aspecto muy temible ahora. Nota: A+

    Para Martínez: Este es el salto adelante que el héroe argentino llevaba tiempo buscando a nivel de clubes, pese a la ausencia de fútbol de Champions League que ofrece actualmente el Chelsea. El ciclo de Martínez en el Villa había terminado claramente, y el club podría afrontar una temporada de transición complicada tras perder a tantos otros jugadores clave. En marcado contraste, el Chelsea está preparado para volver a convertirse en una fuerza de élite. Martínez tiene ahora la oportunidad de escribir otro capítulo glorioso en su extraordinaria carrera en uno de los clubes más grandes de Europa. La Juventus también seguía al jugador de 33 años, pero Martínez sigue siendo lo bastante bueno como para triunfar en la Premier League, que desde hace ya algún tiempo ha sido superior a la Serie A. Cambiar Villa Park por Stamford Bridge debería ser un proceso natural para Martínez, sobre todo porque encaja idealmente en el sistema 3-4-2-1 de Alonso. El argentino se siente cómodo sacando el balón desde atrás, al contrario que Sánchez, y debería sobresalir como portero-líbero protegiendo la línea adelantada del Chelsea. Sin duda, Martínez sentirá que puede cumplir todos los objetivos que le quedan en su carrera con el Chelsea, y quién sabe, quizá eso incluso le lleve a prolongar su carrera internacional con Argentina uno o dos años más. Nota: A

    James Westwood

  • FBL-EUR-C1-CHELSEA-PSGAFP

    29 de agosto: Bradley Barcola (del Paris Saint-Germain al Liverpool, 123 millones de libras)

    Para el PSG: Los campeones de Francia probablemente nunca habrían imaginado que el valor de Barcola alcanzaría los 140 millones de euros después de ficharlo por solo 45 millones procedente del Lyon en 2023. Barcola ha rendido bien en el PSG, pero no ha llegado a hacerse indispensable, así que el club ha hecho un gran negocio al sacar una cantidad de nueve cifras del Liverpool. Luis Enrique, además, se adelantó a este momento con las llegadas de Ferran Torres, Maghnes Akliouche y Mika Godts, asegurándose de que el PSG no sea un equipo peor sin Barcola. De hecho, ahora le será más fácil a Luis Enrique alinear un once más constante con el jugador de 23 años fuera de la ecuación. Barcola quería un papel más importante que el PSG simplemente no podía ofrecerle, por lo que esta operación también ayudará a mantener la armonía en el vestuario mientras persiguen aún más éxitos esta temporada. La cifra final también colocará al PSG en una posición negociadora muy fuerte cuando venda a otros jugadores de la plantilla en futuros mercados de fichajes. En definitiva, era una decisión obvia. Nota: A+

    Para el Liverpool: Barcola ha marcado 39 goles y ha dado 37 asistencias en 152 partidos con el PSG pese a entrar y salir constantemente del once inicial. Solo eso ya demuestra que es un jugador especial, y el Liverpool creerá que puede ser todavía más decisivo como pieza fija en el plan táctico de Andoni Iraola. Aunque es más efectivo partiendo desde la izquierda, Barcola también se siente cómodo en la derecha y devuelve al Liverpool el pedigrí de máximo nivel en el último tercio que perdió cuando Mohamed Salah dejó el club. Su velocidad endiablada y su estilo directo encajan de forma ideal con Iraola, que exige una gran intensidad y quiere que el Liverpool juegue hacia delante. Barcola sin duda aportará más al frente de ataque del Liverpool que el unidimensional Cody Gakpo, que, según se informa, es un objetivo de última hora tanto para el Tottenham como para el Manchester City. Sin embargo, no todo son buenas noticias, porque Barcola no tiene margen de error como jugador de 120 millones de libras. El Liverpool ha pagado de más, y no se sabe si se adaptará al instante a la brutal exigencia física del fútbol de la Premier League. Aficionados y analistas se le echarán encima de inmediato a Barcola si atraviesa cualquier problema de adaptación, y el Liverpool se ha expuesto de nuevo a recibir críticas por sus decisiones en el mercado después de las dificultades de Florian Wirtz y Alexander Isak. Nota: B

    Para Barcola: El exjugador del Lyon confiará en sí mismo para manejar la presión de la vida en Anfield después de deslumbrar en un PSG que ha ganado Copas de Europa consecutivas y de dejar su huella con Francia en el escenario del Mundial. Pero también podría sostenerse perfectamente que desempeñar un papel secundario por detrás de Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia y Desire Doue ayudó a acelerar el desarrollo de Barcola. Sin cargar con demasiada responsabilidad, se expresó con libertad cada vez que saltó al campo y se benefició enormemente de trabajar con varios jugadores de talla mundial. Virgil van Dijk es el único miembro de la plantilla del Liverpool que entra en esa categoría en estos momentos, y está en el ocaso de su carrera a los 35 años. Barcola lo tenía fácil en el PSG en comparación con el desafío al que se enfrenta en Anfield. Iraola necesita que sea el jugador que gane partidos para el Liverpool dos o tres veces por semana, y aún no sabemos si tiene la resistencia suficiente para estar a la altura de unas expectativas tan elevadas. Aun así, hay que respetar la valentía de Barcola; salir de su zona de confort, donde el éxito estaba casi garantizado, para formar parte del proyecto incipiente de Iraola sugiere que es fuerte mentalmente. Habría sido muy difícil que Barcola llegara alguna vez a ser candidato al Balón de Oro en el PSG, porque quedaba a la sombra de al menos cuatro compañeros, incluido Vitinha, pero liderar una avalancha de títulos del Liverpool bien podría meterle en la pelea. Siempre que esté listo desde el primer momento y ponga el trabajo necesario, este podría ser un movimiento que catapulte a Barcola al estrellato absoluto. Nota: A-

    James Westwood

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  • Nicolas Jackson Aston Villa 2026Getty Images

    28 de agosto: Nicolas Jackson (del Chelsea al Aston Villa, 65 millones de libras)

    Para el Chelsea: Asegurarse un beneficio tan grande por un jugador al que inicialmente ficharon por solo 32 millones de libras y que no entraba en los planes de Xabi Alonso es un movimiento maestro del Chelsea. Resistirse a la tentación de volver a ceder a Jackson, pese al interés del Atlético de Madrid, también ha dado sus frutos, con sus 100.000 libras de salario ahora fuera de sus cuentas de forma definitiva. Jackson nunca terminó de convencer en sus dos primeras temporadas en Stamford Bridge, y la historia fue la misma durante su cesión en el Bayern de Múnich el curso pasado. Nunca iba a tener sitio por delante de Joao Pedro o Danny Welbeck, así que la venta era lo mejor para el Chelsea. Dicho todo esto, cualquier crisis de lesiones en ataque podría hacer que la operación envejezca mal. Además, están reforzando a un rival directo por las plazas de clasificación para la Champions League, y dejaría en mal lugar al Chelsea que Unai Emery fuera de repente capaz de explotar todo el potencial de Jackson. Aun así, el Chelsea siempre podrá decir que la oferta era demasiado buena como para rechazarla: ingresar hasta 65 millones de libras por la versión actual de Jackson sin duda habrá provocado apretones de manos por doquier en la sala de juntas. Nota: A-

    Para el Villa: Jackson sencillamente no vale una cifra récord en la historia del club para el Villa. Es un rematador tremendamente irregular y no tiene el mismo juego global que Ollie Watkins. Sí, es cinco años más joven que el hombre al que sustituye, pero no tiene ni de lejos el mismo pedigrí en la Premier League. Aunque Jackson marcó unos respetables 24 goles en 65 partidos de liga con el Chelsea, falló muchas más ocasiones de las que convirtió y tenía tendencia a ver tarjetas absurdas. Sin embargo, Jackson sí tiene una buena relación con Emery tras haber trabajado con el español en el Villarreal, y el fluido sistema de Emery permitirá al jugador de 25 años moverse en horizontal y generar superioridades en las bandas; no tendrá que estar fijado entre dos centrales como le ocurría en el Chelsea. El Villa también suele atacar con dos hombres arriba, así que Jackson no quedará aislado en ningún momento. Cuesta verle convertirse en un goleador prolífico, pero un Jackson con confianza debería responder a medida que aumente su participación en el juego en movimiento. No es, eso sí, un fichaje que vaya a ilusionar de verdad de nuevo a los aficionados del Villa, después del impacto de la derrota por 4-0 ante el Brighton en la jornada inaugural. Sería un error si el Villa no buscara más cobertura ofensiva antes del cierre del mercado, porque Jackson no es lo bastante bueno como para liderar otro asalto al top cinco. Nota: C+

    Para Jackson: Después de dos años de inconsistencia y oportunidades limitadas en el Chelsea y el Bayern, Jackson estará encantado de haber conseguido un papel protagonista a las órdenes de un entrenador que ya supo sacar su mejor versión. Emery comprende por completo las virtudes tácticas y las necesidades psicológicas de Jackson, y se sentirá más valorado desde el primer momento de lo que jamás se sintió en el Chelsea. Sin embargo, ocupar el lugar de Watkins es una tarea intimidante y no dispondrá de paciencia alguna debido a su ridículo precio. Si Jackson no empieza con buen pie, los problemas colectivos del Villa continuarán y el equipo de captación será duramente criticado por asumir una apuesta tan cara. Las comparaciones constantes con Watkins podrían pesarle: mucho dependerá de su fortaleza mental. Jackson, al menos, ha escapado de la nube de incertidumbre que le siguió en el Chelsea y de la inestabilidad que ha frenado al club en los últimos años. El Villa ofrece un entorno más estable y fútbol de Champions League, lo que da a Jackson la oportunidad de un verdadero nuevo comienzo. Es el mejor escenario que podía haber esperado en este momento de su carrera, pero el delantero senegalés debe demostrar ahora que ha aprendido de los errores del pasado. Nota: B+

    James Westwood

  • Tottenham Hotspur v Newcastle United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    27 de agosto: Omar Marmoush (del Manchester City al Tottenham, cesión)

    Para el Manchester City: Un caso un tanto extraño para el City, que ha optado por desprenderse de Marmoush apenas temporada y media después de su llegada procedente del Eintracht Frankfurt con una reputación al alza. Competir con la máquina de hacer goles Erling Haaland por un puesto en punta es una tarea nada envidiable para cualquier delantero, y probablemente el City considere que Marmoush no terminó de rendir al máximo cuando Pep Guardiola le dio oportunidades. Su única temporada completa estuvo marcada por sus minutos, inevitablemente limitados, una lesión de rodilla y su convocatoria con Egipto para la Copa Africana de Naciones. De forma reveladora, no fue hasta finales de enero de este año cuando por fin marcó su primer gol en la Premier League de la temporada 2025-26. Marmoush puede señalar con razón su falta de minutos, dado que participó en seis goles en el equivalente a unos 7,5 partidos la temporada pasada, pero sencillamente nunca iba a desbancar a Haaland del once titular y, con 27 años, no sorprende que el City haya aprovechado la oportunidad para hacer caja, con el Tottenham dispuesto a pagar hasta 60 millones de libras para fichar definitivamente a Marmoush el próximo verano tras su cesión inicial al norte de Londres. Será interesante ver cómo lo reemplaza el City, porque quien llegue tendrá que conformarse con el banquillo. Nota: B+

    Para el Tottenham: Otro gasto excesivo más en un verano de operaciones desconcertantes por parte del Tottenham. Marmoush no ha hecho ni de lejos lo suficiente en Mánchester como para justificar que el City obtenga un pequeño beneficio sobre lo que pagó por él en enero de 2025, mientras los Spurs siguen lanzando dinero a sus problemas tras coquetear con el descenso en temporadas consecutivas; Marmoush sigue a Jan Paul van Hecke, Mateus Fernandes, Sandro Tonali y Savinho al incorporarse al conjunto del norte de Londres por una cifra que acabará siendo desorbitada. Aunque Marmoush aparentemente ha tenido dificultades para adaptarse a la Premier League, el Tottenham confiará en que la llegada del jugador de 27 años solucione por fin una posición problemática desde que Harry Kane se marchó al Bayern de Múnich hace tres años; tanto Richarlison como Dominic Solanke han estado lastrados por las lesiones y la irregularidad. Los Spurs deben creer que, con minutos, Marmoush puede convertirse en un delantero de élite de la Premier League, capaz de marcar goles cuando sea la referencia en punta, pese a sus dificultades en el Etihad. En ese sentido, es un movimiento ilusionante y que podría ayudar al conjunto del norte de Londres a recortar distancias con sus rivales. Nota: C+

    Para Marmoush: Con la perspectiva que da el tiempo, Marmoush probablemente sienta que no debió molestarse en fichar por el City el año pasado, ya que su breve etapa salió como muchos habrían esperado teniendo en cuenta que contaba con el importante obstáculo de Haaland bloqueando su camino hacia el éxito en Mánchester. Aunque pueda parecer un poco prematuro, no se puede reprochar al delantero que busque un nuevo comienzo en la Premier League. Aunque probablemente no vaya a pelear por títulos, Marmoush tiene ahora la oportunidad de mudarse a Londres y convertirse en un héroe para los Spurs, donde debería esperar ser titular fijo en punta. Está por ver si puede convertirse en el tipo de goleador que el club ha echado tanto de menos desde la salida de Kane. Marmoush estará decidido a recuperar el nivel goleador que convenció al City para hacer una gran inversión por él en primer lugar, pero tendrá que empezar con fuerza para evitar chocar con el famosamente volátil Roberto De Zerbi. Nota: B+

    Krishan Davis

  • FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-NOTTINGHAM FORESTAFP

    27 de agosto: Liam Delap (del Chelsea al Nottingham Forest, 50 millones de libras)

    Para el Chelsea: A simple vista, esto parece una buena operación para el Chelsea. De algún modo ha conseguido vender a Delap por 20 millones de libras más de lo que pagó al Ipswich Town por él hace solo un año, y la inyección de efectivo inmediata podría ayudarle a hacer más negocios antes de que se cierre el mercado de fichajes. Sin embargo, según se informa, un 20% de la plusvalía irá directamente al Ipswich por una cláusula de futura venta incluida en el acuerdo que llevó a Delap a Stamford Bridge. Su salida también deja potencialmente a Xabi Alonso con solo Joao Pedro y el veterano delantero Danny Welbeck como opciones para el puesto de ‘9’, con Nicolas Jackson y Emmanuel Emegha también fuertemente vinculados con posibles salidas. Aun así, es un riesgo calculado por parte del técnico del Chelsea. Alonso decidió rápidamente que Delap no era el perfil adecuado para su sistema, y el Chelsea lo ha traspasado sin miramientos en lugar de permitir que su valor se depreciara como suplente sin protagonismo. El Chelsea no sacó la mejor versión de Delap en una temporada marcada por el caos en el banquillo, y desprenderse de él tan pronto es una admisión de fracaso, pero la enorme cifra final amortigua perfectamente el golpe. Delap terminó completamente eclipsado por Pedro, también fichado en 2025, y no tenía sentido mantenerlo un año más. Nota: B+

    Para el Forest: Superar el récord de fichaje del club para incorporar a un jugador que solo marcó un gol en la Premier League en 28 apariciones en la Premier League con el Chelsea no deja una gran imagen. Si Delap fracasa en el City Ground, el Forest afrontará una vergüenza pública y su margen futuro respecto al PSR podría verse seriamente afectado. Invertir tanto en un jugador de 23 años que ha tenido problemas de forma y físico durante el último año es un movimiento muy desesperado, se mire como se mire. Aun así, el Forest necesitaba otro delantero tras el traspaso de Taiwo Awoniyi al Coventry por 9 millones de libras. Igor Jesus y Chris Wood, de 35 años, fueron ineficaces en las derrotas consecutivas del Forest ante el Leeds en la Premier League y la Carabao Cup, y Delap puede aportar una energía de la que el equipo anda muy falto. En su mejor versión, el exjugador del Ipswich puede ser una pesadilla para las defensas por su potencia física y su conducción a gran velocidad. También es un buen rematador con ambas piernas y llegará con hambre de reivindicarse tras una etapa tan frustrante en el Chelsea. Evidentemente, Oliver Glasner cree en el potencial de Delap, o esta operación nunca se habría cerrado. La cuestión es si podrá manejar la enorme presión que tendrá sobre sus hombros desde el primer minuto en otro club ambicioso. Nota: C

    Para Delap: Este es un momento crítico en la incipiente carrera de Delap. Dejó escapar su oportunidad en el Chelsea, pero triunfar en el Forest podría devolverle al camino para convertirse en internacional absoluto con Inglaterra. Aquel delantero centro casi imparable que tiró del Ipswich en su campaña 2024-25 en la Premier League sigue estando ahí en algún sitio, y este cambio de entorno podría devolverlo al primer plano. Delap era la quinta opción en el Chelsea y ni siquiera tenía dorsal, pero pasará directamente a ser el hombre de referencia del Forest. Por eso, el City Ground es el lugar ideal para recuperar la confianza, y el estilo de juego de Glasner debería venirle como anillo al dedo. Su Forest está preparado para jugar un fútbol directo, de alta intensidad, que hace daño al rival en las transiciones, justo para lo que Delap está hecho. Tiene un físico imponente, agilidad y velocidad para atacar el espacio a voluntad; la cuestión es si sabrá aprovechar las ocasiones cuando empiecen a llegar. Delap ha tenido la suerte de caer de pie, pero una tercera oportunidad a este nivel no volverá a presentarse: es ahora o nunca. Nota: B-

    James Westwood

  • Nico Gonzalez Newcastle 2026Getty Images

    26 de agosto: Nico Gonzalez (del Manchester City al Newcastle, 52 millones de libras)

    Para el Manchester City: Recuperar los 50 millones de libras que pagó al Porto por Gonzalez en enero de 2025 es todo un logro, teniendo en cuenta el escaso impacto que tuvo en el Etihad Stadium. Nunca terminó de asentarse en un rol definido en Mánchester, y el dinero de su venta debería ayudar al City en su intento de fichar a Enzo Fernandez. Sin embargo, si esa operación no se cierra antes de que acabe el plazo, el City se quedará muy corto de opciones en la medular. Gonzalez es el cuarto centrocampista del primer equipo que sale en este mercado tras Rodri, Bernardo Silva y Tijjani Reijnders. A día de hoy, Enzo Maresca solo puede contar en la sala de máquinas con los fichajes veraniegos Elliot Anderson y Ayyoub Bouaddi, además de Mateo Kovacic. Puede que no fuera un jugador clave, pero Gonzalez era perfectamente capaz de ofrecer cobertura y nunca daba menos del 100 por ciento. Puede ser fácilmente una venta de la que el City se arrepienta pronto, ya que no hay garantías de que Anderson y Bouaddi justifiquen sus descomunales precios en los próximos meses. Nota: C

    Para el Newcastle: La llegada de Gonzalez suaviza el golpe de perder al dúo clave del centro del campo formado por Bruno Guimaraes y Sandro Tonali, y el español podría ser un mentor valioso para el también nuevo fichaje Sean Steur, que todavía está muy verde a sus 18 años. Puede ejercer como organizador por detrás en el esquema de Newcastle de Matthias Jaissle gracias a su capacidad para romper líneas con el pase y a su impresionante tasa de recuperaciones en campo rival, la mejor de Europa la temporada pasada entre todos los centrocampistas con al menos 900 minutos disputados (2,13). Como jugador físicamente fuerte, con experiencia en la Premier League y con los mejores años de su carrera aún por delante, el futbolista de 24 años puede acabar siendo un fichaje muy inteligente para el Newcastle. Sin embargo, los aficionados que esperen que Gonzalez sustituya directamente la influencia de Guimaraes se engañan a sí mismos. Es más un destructor que un creador y, por tanto, no genera ni de lejos la misma amenaza en el último tercio. Este no es el fichaje transformador que necesita el Newcastle para volver a pelear por el top 6, pero sí debería servir en gran medida para evitar que caiga en la lucha por el descenso. Nota: B

    Para Gonzalez: Aunque sin duda supone un paso atrás en términos de competitividad al más alto nivel, este es un movimiento positivo para Gonzalez en líneas generales. Nunca fue un titular habitual en el City, pero entrará directamente en el once de Newcastle de Jaissle como un miembro clave del equipo. Si logra impulsar al Newcastle de vuelta hacia la zona alta de la tabla, la cotización de Gonzalez se disparará y pasará a ser visto como un jugador especialista, en lugar de simplemente una opción de rotación aceptable. Sin embargo, no se incorpora a un entorno estable que favorezca un despegue inmediato. El Newcastle está en una fase de transición que, naturalmente, traerá mucha frustración, y Gonzalez asumirá una carga mucho mayor sin los jugadores de talla mundial con los que contaba a su lado en el City. Es un reto intimidante, aún más por su precio de 52 millones de libras, lo que significa que no tendrá demasiado tiempo para adaptarse. Dicho esto, tiene las cualidades mentales y físicas para estar a la altura, y sus opciones de entrar en la selección española serán mayores debido al considerable aumento de minutos. Nota: B+

    James Westwood

  • Crystal Palace FC v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    26 de agosto: Ayyoub Bouaddi (del Lille al Manchester City, 86 millones de libras)

    Para el Lille: Otro ingreso gigantesco. Bouaddi tenía solo 13 años cuando se incorporó al Lille en 2021, pero no tardó en hablarse de él como su jugador de cantera con más proyección desde Eden Hazard. En ese sentido, el traspaso multimillonario del centrocampista defensivo a Inglaterra no sorprende en absoluto. Después de firmar una actuación de MVP contra el Real Madrid el día de su 17º cumpleaños, era solo cuestión de tiempo que fichara por uno de los grandes de Europa, y su sobresaliente actuación con Marruecos en su duelo del Mundial contra Brasil el 13 de junio hizo inevitable un cambio este verano. Sin embargo, sigue siendo una cifra increíble para el Lille, que anteriormente había tasado a Bouaddi en alrededor de 70 millones de libras. Ya habían sacado muchísimo dinero por jugadores como Nicolas Pepe, Victor Osimhen y Rafael Leao pero, al igual que en la venta de Leny Yoro al Manchester United en 2024, esto no es más que beneficio puro para un club con una merecida reputación por desarrollar y pulir a grandes talentos jóvenes. Nota: A+

    Para el City: El sustituto de Rodri. Nunca hubo realmente dudas de que el internacional español dejaría el Etihad este verano, ni siquiera después de recordar a todo el mundo sus innumerables virtudes liderando a España hacia la gloria en el Mundial de 2026. Así pues, el doble reto al que se enfrentaba el City era sacar la mayor cantidad de dinero posible por Rodri y, al mismo tiempo, encontrar un sucesor a su altura. Hay que decir que ha cumplido ambos objetivos: 65 millones de libras es una buena cifra por un jugador de 30 años que no hace mucho se recuperó de una lesión del ligamento cruzado anterior; y, aunque el City claramente ha pagado de más por Bouaddi, su potencial es evidente y enorme. Por supuesto, es muchísimo pedirle a un futbolista de 18 años que llene de inmediato el enorme vacío dejado por uno de los mejores mediocentros defensivos que ha visto este deporte. Pero hay que decir que el City ha fichado al centrocampista defensivo con más proyección del mundo en la actualidad (¡al Liverpool realmente le habría venido bien fichar a Bouaddi!). Sin embargo, si puede resolver de inmediato todos los problemas ya evidentes del City bajo las órdenes de Enzo Maresca es una cuestión completamente distinta... Nota: B

    Para Bouaddi: El tipo de movimiento que siempre estuvo destinado a hacer, y más pronto que tarde. Bouaddi es conocido por ser una persona muy humilde y trabajadora, pero también tiene una confianza absoluta en su calidad. No tiene ninguna duda de que puede triunfar al más alto nivel, lo que explica en parte por qué cambió su lealtad internacional de Francia a Marruecos a principios de este año, ya que esta última le ofrecía la oportunidad de jugar el Mundial de este verano. Las sorprendentemente maduras actuaciones de Bouaddi en Norteamérica invitan al optimismo de cara a su llegada a Mánchester. Es cierto que sustituir a Rodri sigue siendo una tarea intimidante y no tendrá mucho margen de error dado el precio de su fichaje. Pero desde luego parece contar con la inteligencia, la confianza y la serenidad necesarias para afrontar la intensidad increíblemente alta del fútbol de la Premier League. El hecho de que vaya a tener a Elliott Anderson, y muy probablemente a Enzo Fernandez, como apoyo en la medular también debería ayudar a aligerar su carga y quitarle parte de la presión para rendir desde el primer momento. Nota: B+

    Mark Doyle

  • Carlos Baleba Manchester United 2026Getty Images

    25 de agosto: Carlos Baleba (del Brighton al Manchester United, 70 millones de libras)

    Para el Brighton: Este es, una vez más, el brillante modelo de negocio del Brighton en acción. Las Gaviotas pudieron sorprender cuando desembolsaron 23 millones de libras para llevar al centrocampista camerunés Carlos Baleba a la Premier League desde el Lille siendo un relativo desconocido hace tres años, pero esa decisión ha dado grandes frutos al obtener un enorme beneficio apenas tres años después. Es cierto que la cotización de Baleba ha bajado desde el verano pasado, cuando el Brighton exigía más de 100 millones de libras al United por él, en una temporada algo irregular, con su técnico Fabian Hurzeler creyendo que las especulaciones sobre su traspaso afectaron inicialmente a su rendimiento. En consecuencia, Baleba desde luego no habría podido alcanzar los 100 millones de libras o más este verano, pero un paquete total de 70 millones de libras (95,5 millones de dólares) sigue pareciendo una buena operación para el Brighton, sobre todo si el jugador de 22 años sigue rindiendo de forma inconsistente. El club de la costa sur reinvertirá inevitablemente ese dinero en otras múltiples joyas jóvenes, a las que después venderá con un beneficio significativo. Nota: B+

    Para el Man Utd: El United sentirá que su paciencia ha dado sus frutos. El club se había retirado de las negociaciones con el Brighton en el verano de 2025 después de que quedara claro que las Gaviotas querían una cantidad en la misma línea de los 115 millones de libras que el Chelsea les pagó por Moises Caicedo en 2023, pero siempre se informó de que volverían a por Baleba en algún momento en el futuro. Ese momento es ahora, con el Manchester United aprovechando la algo discreta campaña 2025-26 del centrocampista para cerrar lo que considerará realmente una ganga en un verano en el que las tarifas se han inflado de forma desmesurada, dado que habría costado bastante más hace 12 meses. La esperanza será que, con 22 años, las actuaciones irregulares de Baleba hayan sido simplemente el resultado de que todavía estaba algo por pulir, con sus mejores años claramente aún por delante. Su temporada también se vio alterada por la Copa Africana de Naciones, y mejoró mucho en la segunda mitad del último curso, con el United supuestamente animado por sus datos subyacentes. Baleba aporta la potencia física y el empuje en el centro del campo que el United lleva buscando este verano tras la salida de Casemiro. Michael Carrick y la afición tendrán que darle algo de tiempo para adaptarse, eso sí, especialmente después de que se lesionara los ligamentos del tobillo en la pretemporada. Pero si logra cumplir su potencial, será una solución ideal a largo plazo para una posición problemática en Old Trafford. Nota: B+

    Para Baleba: Ha tenido que ser paciente, pero Baleba por fin está de camino a Old Trafford en lo que sin duda es un fichaje soñado para un jugador que solo llegó a Europa desde su Camerún natal hace cuatro años y medio. El Brighton tenía claro que estaba fichando a un joven de gran potencial cuando consideró oportuno pagar nada menos que 23 millones de libras por él en 2023, cuando era un relativamente desconocido jugador de 19 años, y salvo el bache de la temporada pasada ha seguido la trayectoria esperada. Baleba se ha ganado esta oportunidad y ahora estará decidido a asegurarse de no dejarla pasar. Desde luego, parece que está llamado a ser una figura importante desde el principio en Old Trafford, donde un mediocentro defensivo físico llevaba tiempo en la lista de deseos. Formará parte de un centro del campo renovado junto a Youri Tielemans, Kobbie Mainoo o Andrey Santos y Bruno Fernandes, con la misión de cortar ataques y hacer avanzar a su equipo con el balón. Necesitará tiempo para adaptarse tras su lesión en pretemporada, pero no hay duda de que se trata de una incorporación ilusionante a largo plazo para el Manchester United. Nota: A

    Krishan Davis

  • FBL-ENG-LCUP-TOTTENHAM-CHARLTONAFP

    25 de agosto: Savinho (del Manchester City al Tottenham, 85 millones de libras)

    Para el Manchester City: ¡Un aspirante realmente serio a la tarifa de traspaso más ridícula jamás pagada en toda la historia de este deporte! El City se estará frotando las manos tras haber logrado de algún modo una venta récord en la historia del club por un jugador que prometió más de lo que ofreció durante sus dos temporadas en el Etihad Stadium, pese a haber llegado con mucha expectación, una etapa en la que sumó un total de solo dos goles en la Premier League. El Manchester City estará encantado de que el Tottenham, una vez más, haya estado dispuesto a llegar a una cifra tan desconcertantemente alta para conseguir a su hombre, apenas un año después de haber intentado fichar a Savinho por alrededor de la mitad del paquete total de 85 millones de libras (116 millones de dólares) que ha terminado desembolsando. Cierto es que, con 22 años, Savinho todavía tiene potencial para convertirse en un talento de talla mundial en el Tottenham Hotspur Stadium y que Enzo Maresca podría quedarse algo corto de efectivos en las bandas, pero aún queda mucho tiempo en el mercado para reinvertir ese ingreso gigantesco y además sigue contando en sus filas con jugadores como el muy bien valorado Jeremy Monga y un Jack Grealish ya recuperado. Para un jugador del actual nivel más bien discreto del brasileño, esta fue sencillamente una oferta demasiado, demasiado buena como para rechazarla, pase lo que pase en el futuro. Nota: A+

    Para el Tottenham: Si el fichaje de Sandro Tonali y Mateus Fernandes por un total conjunto de 185 millones de libras (252 millones de dólares) ya hizo arquear cejas, esta operación hará que más de uno se lleve las manos a la cabeza. El Tottenham ha mostrado disposición a gastar a lo grande durante todo el verano, y se podría argumentar que su desembolso por esa nueva pareja de centrocampistas era más o menos justificable como parte necesaria de la reconstrucción de la plantilla de Roberto De Zerbi tras dos temporadas consecutivas en las que el club coqueteó con el descenso. Sin embargo, pagar 85 millones de libras por Savinho, de entre todos los nombres posibles, sugiere que podrían haber perdido el rumbo entre bastidores. Una cifra así exige un impacto constante y de alto nivel, y en ningún momento de su etapa en el City ha demostrado el extremo brasileño que sea capaz de ofrecer eso. Hay que hacerse preguntas serias sobre cómo los Spurs han pasado de ofrecer 43 millones de libras por el extremo hace un año a literalmente doblar esa cantidad solo 12 meses y una temporada intrascendente después, en la que firmó cuatro goles, tres asistencias y apenas siete titularidades en la Premier League. Existe la posibilidad real de que Savinho acabe triunfando y sea un gran éxito en el norte de Londres, pero eso no cambia el hecho de que, de entrada, se trata de un gasto desmesurado. Nota: F

    Para Savinho: Hay que sentir cierta empatía por Savinho, porque ahora va a tener que estar a la altura de esta monstruosa tarifa de traspaso en el Tottenham Hotspur Stadium o arriesgarse a que le cuelguen la etiqueta de fracaso, un desenlace que algunos considerarán inevitable. Si los Spurs hubieran pagado lo que realmente vale, probablemente unos 45 millones de libras (61 millones de dólares), la presión sería menor, pero ahora se espera que el jugador de 22 años rinda desde el primer momento y se convierta rápidamente en una figura central del ataque de De Zerbi. Como ya hemos señalado, Savinho sin duda tiene la capacidad de acabar triunfando si se convierte en un hombre clave y juega semana tras semana, algo que nunca iba a ocurrir bajo Pep Guardiola, famoso por sus constantes cambios, en Manchester. Desde la perspectiva del jugador, se trata de un nuevo comienzo muy necesario en otro club del llamado ‘Big Six’, de la oportunidad de trabajar con otro entrenador de excelente reputación y de un deseable cambio de aires con su marcha a Londres. Sin embargo, persiste la sensación imposible de sacudirse de que siempre cargará con el peso de esa tarifa astronómica. Es un traspaso que ya podría marcar para bien o para mal su carrera en la élite. Nota: B-

    Krishan Davis

  • Curtis Jones InterGetty

    21 de agosto: Curtis Jones (del Liverpool al Inter, 35 millones de euros)

    Para el Liverpool: Un desenlace previsible, pero no por ello menos triste. La salida de Jones significa que ya no queda ni un solo chico de la zona en la plantilla del Liverpool, algo bastante deprimente para los aficionados. Hay que recordar que no hace tanto tiempo que Jurgen Klopp soñaba con un «equipo de scousers». Aun así, se puede entender en cierta medida por qué el Liverpool ha permitido la marcha de Jones, ya que solo le quedaba un año de contrato y estaba claro que ya no era feliz en Anfield. Ni siquiera el despido de Arne Slot pareció mejorar su estado de ánimo durante el verano, como quedó subrayado por su disputa por el brazalete de capitán con Dominik Szoboszlai. Sin embargo, aunque el Liverpool hizo bien en mantenerse firme con la cantidad que quería por el traspaso de Jones, ahora es imprescindible reemplazarle, porque incluso teniendo en cuenta la continua mejoría de Trey Nyoni, el Liverpool ya iba preocupantemente corto de efectivos y calidad en el centro del campo. ¡Y tampoco hay que olvidar que el polivalente Jones fue en realidad una de las mejores opciones de Slot como lateral derecho la temporada pasada! Nota: C

    Para el Inter: Un fichaje potencialmente astuto. Beppe Marotta es poco menos que un maestro del mercado de fichajes y probablemente el CEO del Inter considere que Jones representa una operación muy interesante. Hay que recordar que, aunque da la sensación de que el producto de la cantera del Liverpool lleva toda la vida ahí, todavía solo tiene 25 años y no hace tanto que estaba rindiendo lo bastante bien como para abrirse paso hasta la selección inglesa. Jones parece encajar bien en el centro del campo de Christian Chivu, dado que resiste muy bien la presión y además se deja la piel por el equipo. Así que, aunque obviamente Jones no tiene la misma amenaza goleadora que Scott McTominay, se puede decir que es un jugador técnicamente superior, lo que significa que hay muchas opciones de que cause en Milán un impacto tan grande como el que el escocés ha tenido en Nápoles. Nota: B+

    Para Jones: Un cambio de aires muy necesario. Las cosas se habían estancado para Jones en Anfield. Se había frenado, su carrera se había quedado parada y su frustración era evidente. Hubo rumores de una mala relación con Slot y enseguida quedó claro que tampoco iba a tener los minutos que tanto ansiaba en su posición preferida en el centro del campo con Andoni Iraola. En consecuencia, el traspaso era imprescindible y un movimiento a Milán podría ser justo lo que necesitaba Jones. Desde luego, la presencia de sus compatriotas John Stones y Djed Spence debería ayudarle a adaptarse rápido a San Siro, y no sorprendería en absoluto verle brillar en la Serie A, que, con todas sus virtudes, está indudablemente uno o dos escalones por debajo de la Premier League. Nota: B+

    Mark Doyle

  • Ezri Konsa Arsenal 2026Getty Images

    21 de agosto: Ezri Konsa (del Aston Villa al Arsenal, 55 millones de libras)

    Para el Villa: El Aston Villa no necesariamente estará descontento con un paquete total de 55 millones de libras (75 millones de dólares) por un jugador al que le quedaban los dos últimos años de contrato. De cara al futuro, habría habido oportunidades limitadas de ingresar una suma tan importante si el central Ezri Konsa se hubiera quedado y, con 28 años, probablemente esto era lo mejor que iban a conseguir, pese a su condición de internacional con Inglaterra y a que los Villans llegaron a pedir 60 millones de libras (82 millones de dólares) en un momento de las negociaciones. Sin embargo, tras la salida de Lucas Digne al PSG a principios de verano, la marcha de Konsa deja al Villa con una zaga bajo mínimos en la víspera de la nueva temporada de la Premier League, por lo que tendrá que moverse con rapidez para encontrar un reemplazo. También supone la pérdida de otro jugador clave más, mientras la plantilla de Unai Emery sigue siendo desmantelada tras las respectivas salidas de Morgan Rogers y Youri Tielemans al Chelsea y al Man Utd, al tiempo que existe una gran incertidumbre en torno a los futuros de Ollie Watkins y Emiliano Martinez. Nota: C

    Para el Arsenal: Esta es una operación desconcertante por parte del Arsenal y Mikel Arteta. Según los informes, el Arsenal estaba decidido a reforzar el costado derecho de su línea defensiva tras las lesiones del central William Saliba y el lateral Jurrien Timber, pero el entrenador seguramente ya tenía a su disposición las herramientas necesarias para sobrevivir sin ellos y ahorrarle al club una cantidad importante de dinero. Tanto Ben White como Cristhian Mosquera pueden cubrir esas posiciones, mientras que el lateral izquierdo titular Riccardo Calafiori es nominalmente central, al igual que Piero Hincapie, y Myles Lewis-Skelly es más que capaz de cubrir esa banda si otros se desplazaban. Puede que el Arsenal hubiera necesitado una reorganización, con jugadores ligeramente fuera de posición, pero cuesta imaginar que eso hubiera sido tan perjudicial para una defensa tan trabajada. Mosquera impresionó en sus limitadas apariciones la temporada pasada, pero Konsa es ahora un obstáculo directo para su progresión, y lo mismo puede decirse del canterano Marli Salmon. Esto es claramente un ejemplo de Arteta ejerciendo los importantes poderes que tiene entre bambalinas en el Emirates, mientras el club accede a su deseo de contar con un reemplazo de calidad, y Konsa es sin duda un muy buen defensa que aporta un liderazgo muy útil. El técnico español necesita efectivos con el Arsenal compitiendo en cuatro frentes, pero esto parece una solución costosa para lo que debería ser un problema a corto plazo. Nota: C+

    Para Konsa: Desde luego, no se puede reprochar a Konsa que dé el salto a los campeones de la Premier League en esta etapa de su carrera en busca de más grandes títulos tras ganar la Europa League en 2025-26, pero le espera una verdadera pelea para asentarse a largo plazo en el norte de Londres. No hay garantía de que vaya a ser titular en el lateral derecho por delante de White de inicio, y casi con toda seguridad caerá en el orden de preferencias para el invierno, una vez que tanto Saliba como Timber se hayan recuperado de sus respectivas cirugías y sean considerados en condiciones de volver. Sabemos que Arteta quiere poder apoyarse en una plantilla amplia compuesta por titulares garantizados y sus llamados “finishers”, y todo apunta a que ese será el papel que desempeñará Konsa en el Emirates. Sin embargo, si termina su etapa allí como campeón de la Premier League y quizá incluso de Europa, probablemente no le importará lo más mínimo. Nota: B-

    Krishan Davis

  • Manchester City v Team K league - Preseason FriendlyGetty Images Sport

    18 de agosto: Tijjani Reijnders (del Manchester City al Al-Qadsiah, 52 millones de libras)

    Para el City: ¡Menudo logro! El City se las ha arreglado de algún modo para obtener un pequeño pero significativo beneficio con un jugador que firmó una temporada muy pobre después de llegar al Etihad procedente del AC Milan el pasado verano por 46,5 millones de libras. Reijnders causó de hecho una impresión positiva en sus primeros pasos en la Premier League, al marcar un gol y dar otro en su debut ante el Wolves el pasado agosto, pero el anterior técnico, Pep Guardiola, acabó perdiendo casi por completo la fe en el internacional neerlandés, que pasó la mayor parte de sus últimos meses en Mánchester sentado en el banquillo. El posterior cambio de entrenador no hizo nada por mejorar las opciones de Reijnders de relanzar su carrera en el City. Al contrario, acabó con cualquier esperanza que tuviera de reconducir la situación, con el jugador de 28 años vendido al mejor postor para ayudar a financiar un movimiento planeado por el favorito de Enzo Maresca, Enzo Fernandez. Así que, aunque sin duda se podría argumentar que el neerlandés merecía más tiempo para demostrar su valía, el City nunca iba a rechazar una oferta tan generosa por un suplente. Nota: B+

    Para el Al-Qadsiah: Otra declaración de intenciones, y quizá la más llamativa hasta la fecha. El Al-Qadsiah tiene una reputación bien ganada como uno de los clubes “ascensor” del fútbol saudí, pero fichar a Reijnders es una seria muestra de ambición por parte de unos propietarios que creen firmemente que Brendan Rodgers es capaz de liderar una pelea por el título esta temporada. El norirlandés ha hecho sin duda un gran trabajo desde que asumió el cargo el pasado diciembre, con el Al-Qadisah terminando cuarto en la Saudi Pro League 2025-26, en gran parte gracias a una racha récord en el club de 17 partidos sin perder. Está por ver si el exentrenador del Liverpool puede replicar ese tipo de rendimiento doméstico mientras afronta también una primera campaña histórica en la AFC Champions League Elite. Sin embargo, la llegada de un internacional de la calidad de Reijnders no ha hecho más que reforzar la percepción de que el equipo respaldado por Saudi Aramco, que pronto se mudará a un estadio completamente nuevo con capacidad para 47.000 espectadores, es la fuerza emergente de la SPL. Nota: A

    Para Reijnders: Una decisión desconcertante, especialmente a estas alturas de su carrera. Reijnders dejó el Milan por Mánchester porque quería competir por los mayores honores del fútbol de clubes. Entonces, ¿por qué ha decidido ahora pasar lo que deberían ser los mejores años de su carrera profesional jugando en Arabia Saudí? No es que no tuviera otros pretendientes. Por supuesto, Reijnders no es el primer jugador de alto perfil en dejarse tentar por las riquezas que ofrece la SPL, y desde luego no será el último. Pero es difícil no preguntarse si podría acabar arrepintiéndose de su decisión desde un punto de vista deportivo. Reijnders es un centrocampista con gran técnica y llegada, está claramente por encima del nivel del Al-Qadsiah y existe un riesgo muy real de que este movimiento termine perjudicando sus opciones de representar a Países Bajos en la próxima Eurocopa. A los 28 años, puede que su etapa en la élite ya haya terminado. Nota: D

    Mark Doyle

  • FC Barcelona v Al Ahly SC - Joan Gamper TrophyGetty Images Sport

    16 de agosto: Rodri (del Manchester City al Barcelona, 75 millones de euros)

    Para el Manchester City: La salida de Pep Guardiola y de leyendas del club como Bernardo Silva y John Stones ya habría sido suficientemente dolorosa para la afición del City, pero perder a su mejor jugador provocará un miedo real. Da la sensación de que el City está condenado a sufrir un bajón sin Rodri, que era el corazón del equipo y un líder irreemplazable. Actuando tanto como principal escudo defensivo como organizador retrasado, Rodri impulsó los éxitos del City bajo las órdenes de Guardiola. De hecho, el City ganó el 74,1 % de sus partidos de Premier League cuando el español controlaba el centro del campo, y ese porcentaje se desplomó hasta el 61,9 % cuando estuvo ausente. Rodri también dio un paso al frente para marcar en los partidos más importantes, incluido el gol de la victoria en la final de la Champions League de 2023 y en varios encuentros decisivos por el título de la Premier League. Pese a su precio de 116 millones de libras (156 millones de dólares), Elliot Anderson no tiene el mismo juego completo, y el posible fichaje de Ayyoub Bouaddi es demasiado joven e inexperto como para esperar que llene ese vacío. Es poco menos que un golpe de pesadilla para el sucesor de Guardiola, Enzo Maresca, que tiene entre manos una tarea enorme para ajustar el plan táctico del City y asegurarse de que pueda seguir compitiendo por los mayores títulos. Nota: F

    Para el Barcelona: Un fichaje de impacto que sacude al fútbol europeo. El Barça ya era el gran favorito para ganar una tercera Liga consecutiva, pero ahora parece una conclusión cantada. El Real Madrid estará encajando el golpe después de ver cómo su principal objetivo se une en su lugar a su eterno rival, con Rodri decantándose por el proyecto ya bien asentado de Hansi Flick en vez del trabajo de reconstrucción de Jose Mourinho en la capital española. Rodri bien podría ser la pieza final del puzle para que el Barça conquiste su primera Champions League desde 2015; es el mejor mediocentro defensivo del mundo y el hombre perfecto para aportar estabilidad al once de Flick. Sin duda será mucho más difícil para los rivales atravesar al Barça en fase de transición con Rodri barriendo por delante de la defensa. El jugador de 30 años también debería poder adaptarse al instante, dado que la plantilla del Barça está repleta de sus compañeros en la selección española. Necesitaba actuar tras la pérdida de Frenkie de Jong, de quien se ha informado que afronta una carrera contrarreloj para volver a jugar antes de que termine el año después de lesionarse los ligamentos de la rodilla, y Rodri es una solución de ensueño. No parece una exageración sugerir que el Barça podría dominar en el frente nacional y continental durante los próximos dos o tres años ahora que cuenta con el ganador del Balón de Oro de 2024 para llevar la batuta. Nota: A+

    Para Rodri: Este es un siguiente paso natural para Rodri tras su triunfo en el Mundial de 2026 y su Balón de Oro con España. Ayudar al City a atravesar un periodo de transición palidece en comparación con la oportunidad de devolver al Barça a lo más alto del fútbol, y ningún otro equipo encaja mejor con los principios tácticos a los que se acostumbró bajo Guardiola. Este es un movimiento que también podría permitir a Rodri volver a su pico físico. Las lesiones graves han trastocado la carrera del ex del Atlético de Madrid en los últimos años, y regresar al escenario menos exigente físicamente de La Liga debería favorecer su longevidad al máximo nivel. Después de haber ganado ya dos grandes títulos junto a jugadores como Pedri, Gavi, Lamine Yamal y Dani Olmo a nivel internacional, la transición al Camp Nou debería ser perfecta para Rodri, de quien se esperará que desempeñe el mismo rol de dictador todopoderoso en el que ha brillado con España y el City durante los últimos siete años. Se ha informado de que el Real ofreció a Rodri un paquete financiero mucho más atractivo, pero tomó la decisión correcta al optar por el entorno más saludable y seguro del Camp Nou, donde ahora podría escribir el capítulo más exitoso de su brillante carrera. Nota: A

    James Westwood

  • FBL-FRA-LIGUE1-RENNES-PSGAFP

    15 de agosto: Ferran Torres (del Barcelona al Paris Saint-Germain, 50 millones de euros)

    Para el Barcelona: Ferran Torres nunca recibió el cariño de la afición del Barça que creía merecer, pero no es tan difícil entender por qué. El ex del Manchester City marcó unos respetables 65 goles durante sus cuatro años en el Camp Nou, incluido un registro personal de 21 en todas las competiciones la pasada temporada, en la que el equipo de Hansi Flick revalidó con éxito el título de Liga, pero era considerado un comodín y desesperaba a los aficionados con su definición irregular. Por un lado, venderlo era arriesgado porque el Barça ya andaba escaso de efectivos en ataque tras la salida de Robert Lewandowski, pero por otro, nunca iba a haber una mejor oportunidad para hacer caja. La cotización de Torres alcanzó su punto más alto de siempre tras su gol de la victoria en la final del Mundial 2026 con España, y la posterior oferta de 50 millones de euros del PSG era demasiado buena como para rechazarla. Sí, era ligeramente inferior a los 55 millones de euros que el Barça invirtió en Torres cuando lo fichó del City, pero su contrato expiraba el próximo verano y habrían tenido que pagar 8 millones de euros extra al club de la Premier League si le hubieran renovado por una cláusula específica del acuerdo. Además, quitarse de encima su elevado salario también ayudó al Barça a cerrar un acuerdo por Rodri, que será una incorporación mucho más determinante para la plantilla de lo que Torres fue nunca. Nota: B+

    Para el PSG: Puede que Torres nunca entre en la categoría de futbolista individual de élite, pero asegurar el fichaje de un campeón del mundo versátil en el mejor momento de su carrera por una cantidad razonable sigue siendo una victoria importante para el PSG. Torres también encaja tácticamente muy bien con Luis Enrique, que dio al delantero su debut con la selección absoluta de España allá por 2020. La fluidez posicional ha sido la base del éxito del PSG con Luis Enrique, y Torres es de los más flexibles que hay, capaz de jugar por dentro o en cualquiera de las dos bandas. Además, tiene una relación casi telepática con su compatriota Fabian Ruiz, lo que debería dar réditos inmediatos al doble campeón de Europa consecutivo. Hay muchas opciones de que Torres sea más prolífico en la Ligue 1 de lo que lo fue en el entorno más competitivo de LaLiga, y su amplia experiencia en los grandes escenarios también lo convertirá en una buena opción en la Champions League. Torres no es un recambio natural de Goncalo Ramos, pero potencialmente sí ofrece al PSG más de lo que daba el delantero portugués, especialmente en lo que respecta a sus inteligentes movimientos en el último tercio.Nota: A-

    Para Torres: El héroe mundialista de España verá este movimiento como un paso adelante y como la confirmación de que tenía razón al denunciar públicamente la falta de avances en las conversaciones de renovación con el Barça, algo comprensible. El PSG aspira a convertirse en el segundo club en completar un triplete consecutivo de Champions League en la era moderna, mientras que el Barça no gana la competición desde 2015, cuando precisamente contaba con Luis Enrique. Sin embargo, la realidad es que la situación de Torres en París no será diferente de la que tenía en Cataluña. El tridente más fuerte del PSG, al que Luis Enrique siempre recurrirá en los partidos más importantes, lo forman Khvicha Kvaratskhelia y Desire Doue en las bandas, y Ousmane Dembele por dentro. Si Torres cree que por fin va a emerger como un hombre franquicia en el Parque de los Príncipes después de haber vivido tanto tiempo a la sombra de jugadores como Lewandowski, Raphinha y Lamine Yamal en el Barça, está muy equivocado. Luis Enrique podrá ofrecerle más minutos en liga, pero Torres no va a ser esencial en la Champions League. Fichar por el PSG no realzará su legado, simplemente reforzará aún más su condición de jugador de rotación. Torres puede darse cuenta rápidamente de que la hierba no es más verde al otro lado y quizá incluso arrepentirse de haber salido de su zona de confort en el Barça, que ahora parece mejor posicionado para competir con el PSG por la gloria europea sin él. Nota: B-

    James Westwood

  • Cristian Romero Atletico Madrid 2026Getty Images

    15 de agosto: Cristian Romero (Tottenham al Atlético de Madrid, 40 millones de euros)

    Para el Tottenham: el club ha aceptado una pérdida de alrededor de 8 millones de libras respecto a su inversión inicial al vender a Romero al Atlético de Madrid, lo que es un mal negocio se mire por donde se mire. Sí, lo han mantenido alejado de sus rivales de la Premier League, pero el jugador, de 28 años, está en plena madurez y fue uno de los mejores de Argentina en el Mundial 2026. El Tottenham podría, y debería, haber aguantado para conseguir una cifra mayor. Sin embargo, también da la sensación de que era el momento adecuado para una separación. Romero cuestionó públicamente la estrategia de fichajes del club y a su departamento médico la temporada pasada, y vio dos tarjetas rojas mientras el Tottenham luchaba por evitar el descenso. Su relación con la afición se deterioró como resultado, y es justo decir que no estuvo a la altura de las expectativas como capitán del club. El Tottenham también ha fichado a Jan Paul van Hecke y al compañero de Romero en Argentina Marcos Senesi, además de renovar a Micky van de Ven, así que sigue bien cubierto en defensa. Romero claramente quería salir, y las opciones del Tottenham de acometer una reconstrucción de verdad bajo Roberto De Zerbi son ahora mejores después de que haya conseguido lo que quería. Nota: B-

    Para el Atlético de Madrid: Romero encaja absolutamente a la perfección en el sistema del Atlético de Diego Simeone. Es un defensa agresivo, que va hacia delante, y comparte la mentalidad de Simeone de ganar a cualquier precio, lo que significa que no debería tener ningún problema para adaptarse al unido vestuario del Metropolitano. Tras la salida de Nahuel Molina a la Roma, la llegada de Romero vuelve a dar solidez a la zaga del Atlético. Probablemente ejercerá como principal ancla en la defensa de tres de Simeone y trabajará para tapar las grietas que hicieron que encajara demasiados goles la pasada temporada, además de aportar un liderazgo vital. No solo es una unión perfecta, sino también un movimiento inteligente que debería ayudar mucho al Atlético a cerrar la brecha con el Barcelona en lo más alto de LaLiga y, potencialmente, acercarle a esa esquiva Champions League. El hecho de que hayan logrado ficharlo por unos buenos 20 millones de libras por debajo de su verdadero valor de mercado también es una gran ventaja. Eso podría permitir al Atlético cerrar una o dos operaciones importantes más antes de que se cierre el mercado. Nota: A

    Para Romero: Equipos como el Nápoles y el Inter también estaban interesados en Romero, pero él solo tenía ojos para el Atlético, y forzar la operación le dará una gran satisfacción. El equipo de Simeone está hecho a medida para sus virtudes, y estas serán celebradas en el Metropolitano de una forma en la que nunca lo fueron en el norte de Londres. Los críticos en la Premier League veían a Romero como un riesgo por su estilo físico sin concesiones, pero esa es exactamente la razón por la que el Atlético le ha fichado. Es el movimiento ideal en el momento ideal para un jugador ambicioso que quiere competir por títulos y brillar en el escenario de la Champions League cada año. El Tottenham no podía ofrecerle esa plataforma, aunque aparentemente vuelve a ir hacia arriba con De Zerbi al mando. LaLiga también se adapta mejor a Romero que la Premier League; se juega a un ritmo más táctico que permitirá a Romero cerrar líneas de pase y leer el juego con más facilidad. Además, cuenta con cuatro compañeros de la selección argentina, incluidos Julian Alvarez y Giuliano Simeone, para ayudarle a adaptarse rápidamente. Nota: A

    James Westwood

  • Mika Godts PSG 2026-27Getty Images

    15 de agosto: Mika Godts (Ajax al Paris Saint-Germain, 55 millones de euros)

    Para el Ajax: Un golpe duro, pero un gran impulso para las arcas del club. El director técnico del Ajax, Jordi Cruyff, ni siquiera intentó ocultar que esperaban retener a Godts al menos un año más. El extremo fue prácticamente el único rayo de luz durante una por lo demás sombría campaña 2025-26 para el conjunto de Ámsterdam. Godts fue el único miembro de la plantilla en alcanzar las dobles cifras tanto en goles (17) como en asistencias (15). Así que perderlo después del inicio de la nueva temporada de la Eredivisie supone un contratiempo considerable. Sin embargo, como en la práctica admitió Cruyff, el Ajax sencillamente no está en posición de rechazar el tipo de dinero que el PSG puso sobre la mesa por su activo más preciado. Esta es la brutal realidad financiera en la que lleva mucho tiempo viviendo y la esperanza es que el último gran talento surgido de la factoría del Ajax, Abdellah Ouazane, ayude a llenar el vacío dejado por Godts, que, también conviene señalarlo, fue fichado con 17 años procedente del Genk en 2023 por solo 1 millón de euros. En ese sentido, el Ajax simplemente seguirá haciendo lo que sabe hacer, pero ahora mismo está muy abierto al debate si tiene la suficiente calidad en ataque para volver a la Champions League el próximo año. Nota: B-

    Para el PSG: La señal más clara hasta ahora de que Bradley Barcola está de salida del club. Desde el principio, la sospecha ha sido que el PSG está muy dispuesto a hacer caja con el delantero francés, que fue el descarte en ataque la temporada pasada, con Barcola encontrándose repetidamente en el banquillo en los grandes partidos. Sin embargo, el vigente bicampeón de Europa ha mantenido hábilmente a clubes como el Liverpool a la espera mientras reforzaba su ataque con jugadores como Maghnes Akliouche, Ferran Torres y ahora Godts antes de vender a Barcola al mejor postor. Y lo mejor es que la salida del jugador de 23 años probablemente cubra el coste combinado de Aklouche, Torres y Godts, que debería aportar un recambio de calidad para el extremo izquierdo titular, Khvicha Kvaratskhelia. Nota: A

    Para Godts: Posiblemente, la prueba definitiva de su calidad. Al fin y al cabo, si Barcola no pudo asegurarse un puesto fijo en el once de un PSG repleto de estrellas, ¿qué opciones tiene Godts de conseguirlo? El jugador de 21 años tiene una experiencia limitada en la Champions League, apenas ocho apariciones, y ni siquiera entró en la convocatoria de Bélgica para la Copa del Mundo de este verano en Norteamérica. Por supuesto, se puede argumentar que Godts no puede sino beneficiarse de entrenar junto a jugadores como Kvaratskhelia y Ousmane Dembele, y debería disfrutar de bastantes minutos en la Ligue 1 y la Copa de Francia, mientras Luis Enrique da descanso a sus hombres clave antes y después de sus compromisos europeos entre semana. Sin embargo, uno no puede evitar preguntarse si este es realmente el movimiento adecuado para Godts en esta etapa crucial y formativa de su carrera, aunque probablemente ahora mismo no haya un lugar mejor en el planeta para que un extremo aprenda lo que hace falta para triunfar al más alto nivel. Nota: B

    Mark Doyle

  • Djed Spence Inter 2026Getty Images

    14 de agosto: Djed Spence (del Tottenham al Inter, 30 millones de euros)

    Para el Tottenham: Se mire por donde se mire, esta es otra operación de mercado desconcertante del Tottenham, que este verano se ha gastado una enorme suma de dinero, y se puede argumentar que incluso ha pagado de más, sin recuperar demasiado a través de ventas de jugadores. La cotización de Djed Spence está ahora mismo en su punto más alto, después de convertirse en una especie de héroe de culto para Inglaterra en el Mundial gracias a algunas actuaciones defensivas muy sólidas tanto de lateral derecho como de lateral izquierdo, al participar en los ocho partidos de Inglaterra en Norteamérica. Entre sus acciones destacó una entrada salvadora al límite en la semifinal contra Argentina que se hizo viral. Y, aun así, el club del norte de Londres está a punto de ingresar un total de apenas 30 millones de libras (40,5 millones de dólares) por el jugador de 26 años, incluidos los variables. Realmente se puede defender que Spence vale casi el doble después de sus actuaciones a principios de verano, además de que todavía le quedan tres años de contrato, es muy polivalente, está entrando en sus mejores años y, por supuesto, está el famoso «impuesto inglés». Al menos, los Spurs están bien cubiertos en la demarcación de lateral tras fichar a Andy Robertson como agente libre, con Pedro Porro aparentemente como primera opción en la derecha y Destiny Udogie también en la plantilla, pero muchos aficionados pensarán que Spence es una opción mejor que todos ellos. Nota: D

    Para el Inter: Esto parece un verdadero golpe de efecto para el Inter, que ha reaccionado con acierto yendo a por Spence después de ver cómo su hombre clave Denzel Dumfries se marchaba al Real Madrid al finalizar su contrato y de quedarse sin sus objetivos prioritarios Marco Palestra y Anan Khalaili, con el primero fichando por el Chelsea y el segundo a punto de firmar por el Crystal Palace. Era un mercado limitado, dada la necesidad del Inter de un carrilero especialista capaz de encajar en el sistema con defensa de tres de Cristian Chivu, pero Spence es absolutamente perfecto para el papel; un lateral de largo recorrido tan capacitado para incorporarse al ataque como para frenar a los extremos rivales, el internacional inglés parece hecho a medida para cubrir la evidente vacante en el carril derecho del Inter. Aunque no necesariamente podrá igualar la importante amenaza ofensiva de Dumfries, Spence mejora al neerlandés en defensa y además tiene la versatilidad para cubrir también en la izquierda al brillante Federico Dimarco. Los campeones del Scudetto también estarán encantados con la cantidad pagada. Se ha informado de que el Tottenham pedía 38 millones de libras (51 millones de dólares) por él hace alrededor de un mes, pero su paciencia y su negativa a entrar en pánico han dado grandes frutos, ya que se llevan al jugador de 26 años por un precio de ganga. Nota: A+

    Para Spence: Evidentemente no deseado por Roberto De Zerbi, que este verano ha remodelado casi por completo la defensa del Tottenham, Spence seguramente sentirá que da el salto a algo mejor, y con razón después de sus impresionantes actuaciones en el Mundial. Aunque acabó haciéndose un sitio en el norte de Londres, el exjugador del Middlesbrough ha sido zarandeado bastante durante sus cuatro años como futbolista de los Spurs: no jugó ni un solo partido en sus dos primeras temporadas, fue cedido al Rennes, al Leeds y al Genoa, y Antonio Conte llegó a calificarlo como un «fichaje del club» durante la desafortunada etapa del técnico italiano al frente del equipo. Después de coquetear con el descenso en cada una de sus dos temporadas como miembro de la plantilla del primer equipo, ahora se marcha a un club que volverá a ser favorito para ganar la Serie A y que, por supuesto, competirá en la Champions League, tras haber reforzado enormemente su reputación en Norteamérica. El Inter fichó anteriormente en este mercado a John Stones, compañero de Spence en Inglaterra, y debería ayudar a su colega en defensa a asentarse de cara a una nueva aventura apasionante en San Siro. Nota: A+

    Krishan Davis


  • Pep Chavarria ChelseaGetty

    12 de agosto: Pep Chavarria (del Rayo Vallecano al Chelsea, 18 millones de libras)

    Para el Rayo: Puede que los finalistas de la Conference League no hayan sacado todo lo que les habría gustado por Pep Chavarria, pero aun así se trata de la venta más cara de la historia del modesto club madrileño. Se ha informado de que el Rayo siguió intentando cambiar las condiciones durante las negociaciones, llegando incluso a pedir en un momento dado los 50 millones de euros (43 millones de libras/58 millones de dólares) de su cláusula de rescisión, pero alcanzó un compromiso importante después de rechazar la oferta inicial del Chelsea de 15 millones de libras (20 millones de dólares). En realidad, no estaba en una posición negociadora especialmente fuerte después de que Chavarria dejara claro que quería marcharse al oeste de Londres y, con 28 años, tampoco es precisamente un joven de gran proyección por el que pudiera exigir mucho más. Aun así, ese dinero ayudará al Rayo a reforzarse y a construir sobre otro octavo puesto consecutivo en La Liga la temporada pasada. Nota: B

    Para el Chelsea: El Chelsea necesitaba claramente reforzar el lado izquierdo de la defensa tras la rápida marcha de Marc Cucurella al Real Madrid durante el Mundial, que dejó a Jorrel Hato como su único lateral izquierdo sénior reconocido. Sin embargo, habrá dudas sobre si Chavarria dará el nivel requerido, aunque fuera una apuesta señalada por Xabi Alonso. El Rayo es el único club de la máxima categoría en el que ha jugado a lo largo de su carrera, y tiene unos zapatos muy difíciles de llenar, con Cucurella convertido posiblemente en uno de los mejores del mundo en su posición. Hato mostró un gran nivel en la parte final de la pasada temporada y está muy bien considerado, así que lo más probable es que Chavarria desempeñe el papel de suplente y quizá de mentor del joven neerlandés. Un paquete total de 22 millones de euros (19 millones de libras/25 millones de dólares) representa una solución de bajo coste para una posición problemática en comparación con alguien como Lewis Hall, tasado en 60 millones de libras (81 millones de dólares), aunque esto termine siendo una solución a corto plazo. Nota: B-

    Para Chavarria: ¡Menuda historia! Chavarria no consiguió dar el salto a la Segunda División española hasta los 22 años, cuando fichó por el Real Zaragoza, y ya tenía 24 cuando dio el paso a La Liga, después de que Andoni Iraola, ahora técnico del Liverpool, le fichara para el Rayo en 2022. Ha ido creciendo sin parar en la capital española, hasta convertirse en una pieza clave como lateral agresivo, de vocación ofensiva y cómodo con el balón en los pies, ayudando a su equipo a alcanzar la final de la Conference League la temporada pasada y jugando los 90 minutos completos en la derrota ante el Crystal Palace. Ahora, con 28 años, firma un traspaso soñado a uno de los grandes de la Premier League, y tiene muchas opciones de disponer de bastantes oportunidades para impresionar a las órdenes de su compatriota Alonso, que evidentemente es uno de sus admiradores. Nota: A+

    Krishan Davis

  • Araujo-LiverpoolGetty

    10 de agosto: Ronald Araujo (del Barcelona al Liverpool, cesión)

    Para el Barcelona: Un movimiento sensato que deja al club en una mejor posición de cara a las últimas semanas del mercado de verano. Según se informa, el Liverpool cubrirá íntegramente el salario de Araujo y, dado que es uno de los jugadores mejor pagados del Barça, eso liberará margen para que el campeón de Liga pueda inscribir más fichajes. Araujo fue nombrado capitán en el Camp Nou hacia el final de la pasada temporada, pero solo fue titular en un total de 11 partidos de liga con Hansi Flick en 2025-25. Aunque se echarán de menos el liderazgo y la experiencia del uruguayo, el Barça lleva tiempo sin depender de él para sostener la línea defensiva. La dura realidad es que Araujo no entraba en los planes de Flick y la inclusión de una opción de compra de 55 millones de euros (47 millones de libras/64 millones de dólares) para el Liverpool podría permitir al Barça ingresar una cantidad importante por un jugador no deseado el próximo verano. Era una oportunidad inesperada que tenía que aprovechar, aunque ahora puede que sea necesario que Flick fiche a otro defensa, ya que la plantilla del Barça ya parecía corta en varias zonas del campo. Nota: B

    Para el Liverpool: Un acto de desesperación. Según se informa, el Liverpool pagará 180.000 libras por semana por Araujo para aliviar una crisis defensiva tras la llegada como agente libre de Ibrahima Konate al Real Madrid. Con Joe Gomez y Giovanni Leoni lesionados, y con el también nuevo fichaje Jeremy Jacquet todavía trabajando para recuperar plenamente la forma tras una operación de hombro, el Liverpool tenía que incorporar a otro central. Araujo también puede actuar como lateral derecho, así que sobre el papel tiene sentido como solución provisional. Sin embargo, el propio jugador de 27 años arrastra un historial irregular de lesiones y ha tenido dificultades para convencer al más alto nivel en las últimas temporadas. Está por ver si puede adaptarse rápidamente a la intensidad de la Premier League o compenetrarse con fiabilidad con el capitán del club, Virgil van Dijk. Según se informa, el Liverpool reculó ante la posibilidad de pagar 60 millones de libras por Ezri Konsa, uno de sus objetivos al inicio del verano, pero una gran inversión por el defensa del Aston Villa e Inglaterra habría sido un movimiento menos arriesgado. Araujo llegará a Anfield con mucha presión sobre los hombros y muchas preguntas por responder. Nota: C-

    Para Araujo: Una oportunidad de oro para volver a jugar con continuidad y reconstruir su confianza. Araujo tiene la fortuna de que otro gran club europeo haya ido a por él pese a sus problemas de regularidad, y será consciente de las posibles repercusiones si fracasa. Sin duda estará extremadamente motivado para demostrar que sus detractores se equivocan, con la idea de volver a disfrutar de verdad del fútbol, después de haber atravesado el año pasado un periodo complicado que le llevó a buscar un descanso por su salud mental. Sentir el aliento de la apasionada afición de Anfield sin duda dará a Araujo una gran dosis de adrenalina. También es un defensa que va hacia delante y que aportará una verdadera presencia aérea a la defensa del Liverpool, además de encajar bien en el agresivo sistema de Iraola. Este nuevo comienzo podría ser exactamente lo que necesita el internacional uruguayo, pero tendrá que eliminar los errores básicos por los que recibió tantas críticas en el Camp Nou. Nota: B+

    James Westwood

  • Trevoh Chalobah Como 2026-27Getty Images

    9 de agosto: Trevoh Chalobah (del Chelsea al Como, 36 millones de euros)

    Para el Chelsea: El Chelsea estará encantado de haber ingresado una cantidad bastante importante por un central que nunca ha terminado de alcanzar el máximo nivel desde su irrupción en el primer equipo en 2021, y los 25 millones de libras más 5 millones en variables representan beneficio neto para un canterano. Dicho esto, es triste ver marcharse a uno de los suyos, y Chalobah ha sido una opción fiable en un periodo complicado para el club, llegando incluso a responder en su momento de necesidad cuando fue repescado de su cesión en el Crystal Palace en enero de 2025 en medio de una crisis de lesiones en defensa. Eso sí, el Chelsea ha fichado a Maxence Lacroix procedente del Crystal Palace y Levi Colwill vuelve a estar en forma tras su rotura del ligamento cruzado anterior, así que las ventas eran una necesidad dado que tenía 10 centrales en plantilla. Hay defensas peores entre ellos que Chalobah, pero parece que el club no pudo resistirse a la tentación de hacer caja con un beneficio neto. Nota: B

    Para el Como: Es un reflejo del progreso del Como bajo las órdenes de Cesc Fabregas que esté fichando jugadores del Chelsea como preparación para su debut en la Liga de Campeones en 2026-27. El conjunto italiano ya ha demostrado su ambición reteniendo a Nico Paz un año más y, técnicamente, Chalobah se convertirá en el fichaje más caro de la historia del club. Sin embargo, está por ver quién saldrá ganando en esta operación; aunque es internacional con Inglaterra, Chalobah puede ser irregular y se había convertido en blanco de las críticas entre algunos sectores de la afición del Chelsea, mientras que otros eran más indulgentes como resultado de su vínculo de 19 años con el club. Un paquete total de 30 millones de libras (40 millones de dólares) sí parece algo elevado, pero el Como esperará que la experiencia de Chalobah en la Premier League y en Europa resulte inestimable, y el ritmo más lento de la Serie A bien podría favorecerle. Nota: C

    Para Chalobah: Si somos brutalmente sinceros, Chalobah se merece claramente este nuevo comienzo después de que el Chelsea le haya mareado durante varios años. Existe la sensación de que la cúpula del Chelsea lleva tiempo intentando hacer caja con él; rechazó un traspaso al Nottingham Forest en 2023, con el Chelsea abierto a venderle, y un año después le retiraron su dorsal y lo cedieron al Palace, donde impresionó, para repescarlo apenas cinco meses después por los problemas de lesiones de su club de origen. Dieciocho meses después, el Chelsea dejó claro con su actividad en el mercado de fichajes que Chalobah volvería a bajar en el orden de preferencias pese a haber sido su central más utilizado la temporada pasada, y el hecho de que generase beneficio neto obviamente ha influido en la decisión de dejarle salir por delante de jugadores como Wesley Fofana o Tosin Adarabioyo. A sus 27 años, esta es por fin una ruptura limpia para el defensa, que puede esperar con ilusión jugar la Liga de Campeones y experimentar una nueva cultura en una de las zonas más deseables de Europa, a orillas del lago de Como. No sorprendería en absoluto verle adaptarse bien a la vida en la Serie A. Nota: A

    Krishan Davis

  • Bruno Guimaraes ArsenalGetty Images

    8 de agosto: Bruno Guimaraes (del Newcastle al Arsenal, 75 millones de libras)

    Para el Newcastle: Un desastre total para el Newcastle. Dejar salir a Sandro Tonali al Tottenham por 100 millones de libras dejó un gran vacío en el centro del campo, pero ahora parece el Springfield Gorge de Los Simpson sin Guimaraes, que fue el mejor jugador del Newcastle durante una turbulenta temporada 2025-26. Es injusto esperar que el nuevo fichaje Sean Steur llene el vacío de Guimaraes con solo 18 años, y poco realista, teniendo en cuenta que el neerlandés solo marcó una vez en su primera temporada completa con el primer equipo del Ajax. Guimaraes fue el máximo goleador del Newcastle en la Premier League la pasada campaña con nueve goles, y sus cinco asistencias también fueron la mejor cifra del equipo. Como capitán, el internacional brasileño también lideró con el ejemplo y a menudo sacó adelante a sus compañeros. Matthias Jaissle tiene por delante una tarea monumental para estabilizar la sala de máquinas cuando sustituya oficialmente a Eddie Howe en el banquillo, y si no se encuentra de inmediato un recambio con la experiencia adecuada para Guimaraes, podría resultar imposible. Nota: F

    Para el Arsenal: Una operación muy inteligente de Mikel Arteta mientras busca construir sobre el esperado regreso del Arsenal a la cima del fútbol inglés. Guimaraes puede encajar fácilmente junto a Martin Odegaard como interior y aliviar la carga creativa del capitán del Arsenal. Aportará un dinamismo extra al ataque y más agresividad en defensa, después de haber ganado más duelos que cualquier jugador del Arsenal en la Premier League la temporada pasada. Los aficionados del Arsenal pueden estar seguros de que Guimaraes rendirá desde el primer momento dada su experiencia y el hecho de que encaja perfectamente en el estilo preferido por Arteta. La fortaleza en el centro del campo fue una razón clave del éxito del Arsenal en 2025-26, y es difícil ver cómo cualquier rival nacional va a imponerse ahora que Guimaraes ha completado su temible unidad central. También podría ser así en la Champions League si vuelve a medirse al Paris Saint-Germain, lo que invita al optimismo respecto a sus opciones de conquistar por fin ese ansiado título. Nota: A

    Para Guimaraes: A sus 28 años, ahora es el momento ideal para que Guimaraes dé el salto a uno de los grandes equipos de Europa. Está en el mejor momento de su carrera, como demostró sin dejar lugar a dudas en el Mundial, donde dio cuatro asistencias con Brasil mientras rivalizaba con Vinicius Junior en influencia como líder del equipo, aunque antes de una pesadilla de eliminación en octavos de final ante Noruega. Guimaraes hacía tiempo que se le había quedado pequeño el Newcastle, y el Arsenal le ofrecerá la plataforma para alcanzar la categoría de clase mundial y pelear regularmente por los trofeos más importantes. Es técnicamente brillante en espacios reducidos, tiene visión para el pase definitivo y marca el tono con su incesante trabajo sin balón. Si a eso se suma su flexibilidad y su mentalidad de no rendirse nunca, Guimaraes realmente reúne todas las condiciones para convertirse en un héroe de culto hecho a medida para la afición del Arsenal, uno al que no le pesará en absoluto el elevado precio de su fichaje. Nota: A+

    James Westwood


  • ACF Fiorentina v Benevento Calcio - Coppa ItaliaGetty Images Sport

    7 de agosto: Franco Mastantuono (del Real Madrid a la Fiorentina, cesión)

    Para el Real Madrid: Ceder a Mastantuono es otro golpe para el departamento de fichajes del Madrid tras problemas de adaptación similares con la joven promesa brasileña Endrick. Por supuesto, esperarán que Mastantuono recupere su ritmo en Italia del mismo modo que Endrick lo hizo en el Lyon, pero no hay garantías. La Serie A es una liga implacable desde el punto de vista físico y táctico, y mucho dependerá de si Mastantuono se adapta rápido. Si no lo hace, existe el peligro de que regrese a Madrid el próximo verano con la confianza aún más mermada y con un valor de mercado significativamente reducido. Por otro lado, el Real podría seguir sin tener sitio para Mastantuono incluso si rinde bien en la Fiorentina, después de haber cerrado los fichajes de Yan Diomande y Bernardo Silva, lo que empuja aún más al joven hacia abajo en la jerarquía de la plantilla. Es justo decir que Mastantuono ha sido mal gestionado por su club de origen, y ahora hay muchos obstáculos en su camino para reactivar su carrera en el Madrid. Nota: F

    Para la Fiorentina: Un fichaje excelente y de bajo riesgo para la Viola en su intento de rehacerse tras una decepcionante temporada 2025-26, aunque tendrá que cubrir una parte significativa de su salario de 3,5 millones de euros por año. Mastantuono aportará sin duda un plus de calidad a la plantilla de Fabio Grosso, y también versatilidad, ya que el futbolista de 18 años puede actuar como mediapunta o en la banda derecha, y tendrá hambre de demostrar que sus detractores se equivocan y de volver a la selección argentina. También es un movimiento inteligente para la Fiorentina, porque Mastantuono tiene doble nacionalidad argentina e italiana, lo que significa que aún puede fichar a dos jugadores extracomunitarios procedentes de ligas extranjeras cumpliendo con la normativa de la Serie A antes de que se cierre el mercado. Además, construir una buena relación con el Madrid podría propiciar operaciones similares en el futuro, especialmente si Mastantuono triunfa en el Stadio Artemio Franchi. Nota: A+

    Para Mastantuono: Una gran decepción. Mastantuono llegó al Real con mucha expectación y por una cifra de 63 millones de euros que parecía un golpe maestro visto el potencial que mostró en River Plate. Por desgracia, el salto de Argentina a una gran liga europea ha resultado ser demasiado grande. Disputó 35 partidos con el Real Madrid en 2025-26, pero solo 17 de ellos fueron como titular, y un pobre balance de tres goles apenas justificó toda la expectación que lo rodeaba. Mastantuono también tuvo problemas con una persistente lesión en la ingle, y la frustración era evidente en su lenguaje corporal, especialmente cuando fue expulsado por protestar innecesariamente al árbitro durante una derrota ante el Getafe. Está claro que el adolescente aún tiene mucho que madurar, y un traslado a la Serie A le permitirá hacerlo con más espacio y lejos del foco intenso del Bernabéu. Sin duda es un revés en la carrera de Mastantuono, pero no hay opción de compra en el acuerdo con la Fiorentina, así que sus sueños de triunfar en la capital española aún no están completamente rotos. Nota: D-

    James Westwood

  • Nottingham Forest FC v Leeds United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    6 de agosto: James Trafford (del Manchester City al Leeds United, 45 millones de libras)

    Para el Manchester City: De verdad hay que cuestionar la gestión que han hecho el City y Pep Guardiola con James Trafford. Volvió a ficharlo procedente del Burnley el verano pasado, después de haberse marchado en 2023 para ser titular en otro sitio, y se esperaba por fin que fuera el número 1 en el Etihad la temporada pasada tras la salida de Ederson. Pero, apenas tres partidos después del inicio de la nueva campaña, el club consideró oportuno incorporar desde el PSG a Gianluigi Donnarumma, uno de los mejores porteros del mundo, relegando de inmediato al joven inglés en el orden de preferencias. El City se ha labrado una reputación por priorizar con frialdad las necesidades del negocio por encima de la emoción y el sentimentalismo, y desde una perspectiva financiera estará muy satisfecho de haber obtenido un beneficio bastante significativo con un jugador por el que en última instancia pagó 27 millones de libras al Burnley hace 12 meses y que la temporada pasada fue simplemente el portero de las copas a las órdenes de Guardiola. Es una pena ver marcharse a otro canterano joven y muy bien valorado con potencial para el primer equipo, pero así es como funciona el modelo de negocio del City, para bien o para mal. Nota: C+

    Para el Leeds: Esto parece un auténtico golpe de efecto para el Leeds, que se ha reforzado en silencio este verano y será un tapado en la pelea por Europa si mueve bien sus cartas la próxima temporada. Trafford llega a Elland Road después del codiciado agente libre Harry Wilson y del bien valorado defensa de Bosnia y Herzegovina Tarik Muharemovic, aportando una solución de máximo nivel a una demarcación que ha sido problemática para el Leeds. Considerado como un futuro número 1 de Inglaterra, se sabía que el Newcastle admiraba al jugador de 23 años, que podría haber elegido entre varios equipos de la Premier League. El hecho de que haya elegido al Leeds es significativo, y debe creer que pueden escalar posiciones en la tabla y evitar la lucha por la permanencia con Daniel Farke la próxima temporada. El paquete total de 45 millones de libras (60,5 millones de dólares) es considerable para alguien que acaba de pasar una campaña completa siendo poco más que un suplente, pero si Trafford alcanza todo su potencial en Yorkshire, el Leeds bien podría estar pidiendo a uno de los grandes de Europa el doble de esa suma dentro de unos años. Nota: B+

    Para Trafford: Un segundo intento de vida lejos del Manchester City para Trafford, que por fin tiene una opción real de consolidarse como número 1 de la Premier League a largo plazo, salvo que se produzca un sorprendente descenso al final de 2026-27. El portero necesitaba claramente otro nuevo comienzo, después de hablar abiertamente la temporada pasada sobre la necesidad de jugar más, y esperará que este sea el traspaso que lo ponga en el camino para reemplazar a Jordan Pickford, ahora de 32 años, como número 1 de Inglaterra. Trafford competirá directamente con el guardameta del Everton en la Premier League, y si logra impulsar al Leeds en la clasificación y llamar la atención de Thomas Tuchel en el proceso, hay muchas posibilidades de que reciba una oportunidad después de haber sido incluido en la convocatoria del técnico alemán para el Mundial pese a su condición de suplente en el City. Algunos cuestionarán la decisión de fichar por el Leeds en lugar de por clubes como el Newcastle o alguno de los llamados miembros del ‘big six’, pero Trafford será el número 1 indiscutible en Elland Road y habrá mucha menos presión sobre sus hombros. En silencio, creerá que puede utilizar este movimiento como trampolín hacia cosas aún mejores. Nota: B+

    Krishan Davis

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    6 de agosto: Yan Diomande (del RB Leipzig al Real Madrid, 140 millones de euros)

    Para el RB Leipzig: Obtener un beneficio de 120 millones de euros por un jugador al que fichaste hace solo un año es un negocio extraordinario para el RB Leipzig. Jugadores como Benjamin Sesko, Josko Gvardiol, Dominik Szoboszlai y Dani Olmo pulieron su talento en el Red Bull Arena antes de dar el salto a algo más grande, y Diomande podría acabar siendo su mayor historia de éxito hasta la fecha. Sin embargo, les resultará muy difícil reemplazarlo. Diomande fue la fuerza impulsora detrás del tercer puesto del Leipzig en la Bundesliga la temporada pasada, y forjó una relación casi telepática con la estrella del centro del campo del club, Christoph Baumgartner. Sin el regate electrizante de Diomande, su definición precisa y su capacidad para progresar con el pase, el Leipzig podría tener problemas para volver a los puestos de la Liga de Campeones. Dicho esto, el Leipzig no es ajeno a hacer caja con sus principales activos; de hecho, todo su modelo de traspasos depende de ello. Se recuperará y descubrirá otra joya más pronto que tarde, y si Diomande rinde desde el primer momento en el Real Madrid, eso no hará más que reforzar su reputación como captador de talento de élite. Nota: B-

    Para el Real Madrid: El Real Madrid ha pagado de más por Diomande, pero esa parece ser la única manera de hacerse con tus grandes objetivos en el mercado actual. Sin duda necesitaba más cobertura en las bandas, con Rodrygo sin previsión de volver hasta 2027 mientras sigue recuperándose de una operación de ligamento cruzado anterior, y Diomande tiene la versatilidad suficiente para jugar en ambos costados. Se ha sugerido que el adolescente ha sido fichado para reemplazar a Vinicius Junior, mientras el Arsenal presiona para hacerse con el brasileño, pero Diomande actuó desde la derecha en la mayoría de sus 36 apariciones con el Leipzig la temporada pasada. Podría ser el socio perfecto para el lateral de largo recorrido Trent Alexander-Arnold, y encaja idealmente en el sistema 4-2-3-1 preferido por Jose Mourinho, ya que posee la velocidad y la agilidad para desarmar defensas, además de la fuerza y la intensidad para pelear por recuperar el balón. Diomande sigue siendo un jugador por pulir, pero ha demostrado capacidad para aprender rápido, y su familiaridad con LaLiga también debería ayudar en el proceso de adaptación. Ganar la carrera a clubes como el PSG y el Liverpool por el fichaje de Diomande también demuestra que el Madrid sigue siendo el club más atractivo del planeta, incluso después de dos temporadas sin títulos. Nota: B

    Para Diomande: Un fichaje de ensueño para culminar un ascenso al estrellato sin precedentes. La mayoría de los aficionados ocasionales no sabían de la existencia de Diomande por estas fechas el año pasado, cuando completó un traspaso de 20 millones de euros al Leipzig procedente del Leganes, que descendió de LaLiga en 2024-25. De hecho, Diomande solo disputó 10 partidos de liga en su única temporada en el Leganes, tras haber comenzado en su equipo de reservas, pero el Leipzig estaba convencido de su inmenso potencial. Rápidamente demostró ser un hallazgo soberbio para el club alemán, al firmar 23 participaciones de gol en todas las competiciones en su primera temporada completa como profesional del primer equipo. Después llegó una convocatoria para el Mundial, y Diomande rindió admirablemente en el mayor escenario mientras Costa de Marfil alcanzaba los dieciseisavos de final. Para entonces, el jugador de 19 años ya se había convertido en objetivo de una larga lista de grandes clubes europeos, pero probablemente ni siquiera imaginaba que el Madrid llamaría a su puerta. Está por ver cómo maneja Diomande la presión del Bernabéu y una etiqueta de 140 millones de euros, pero es realmente extraordinario que esté siquiera en esta posición, lo que le convierte en ganador pase lo que pase. Nota: A+

    James Westwood

  • FBL-TUR-SUPERLIG-TRABZONSPORAFP

    6 de agosto: Mohamed Salah (del Liverpool al Trabzonspor, libre)

    Para el Liverpool: Salah probablemente debería haber dejado Anfield al final de la campaña 2024-25, por todo lo alto y de una forma acorde con la consistencia sobrehumana que había mostrado con la camiseta del Liverpool durante los ocho años anteriores. Sin embargo, no sorprendió que Salah aceptara la oferta de renovación por dos años del club después de liderar su camino hacia el título de la Premier League bajo las órdenes de Arne Slot, y nadie podría haber predicho hasta qué punto bajaría su nivel la temporada siguiente. El egipcio solo logró 12 goles y 10 asistencias en todas las competiciones, mientras el Liverpool cayó hasta la quinta plaza en la Premier League y no ganó ningún título, y además cargó públicamente contra Slot y la cúpula del club después de verse obligado a sentarse en el banquillo. Varios miembros de la plantilla rindieron muy por debajo de lo esperado, incluidos los fichajes récord Alexander Isak y Florian Wirtz, pero Salah fue el principal responsable de romper la armonía en el vestuario por su mala actitud. Liverpool también parecía mejor sin Salah sobre el campo, porque su producción ofensiva se secó y su falta de trabajo defensivo quedó al descubierto tras la marcha de Trent Alexander-Arnold. Viéndolo en perspectiva, el Liverpool nunca debió romper su norma histórica de no ofrecer contratos de varios años a jugadores mayores de 30. El nuevo contrato de Salah, de £400.000 por semana según se informó, acabó rescindiéndose de mutuo acuerdo, una pérdida de dinero y de tiempo para todas las partes implicadas. No haber conseguido ni siquiera una cantidad por el traspaso de Salah, que llevaba mucho tiempo siendo un objetivo de la Saudi Pro League, también es un despropósito. Nota: D

    Para el Trabzonspor: Uno de los mayores golpes de efecto en la historia de la Superliga turca. Sus mejores años ya han quedado atrás a los 34, pero fichar al Jugador del Año de la PFA de 2025 con un contrato de dos años sigue siendo una hazaña increíble para un club del tamaño del Trabzonspor, que solo ha ganado la Superliga una vez en este siglo y vive claramente a la sombra de Galatasaray y Fenerbahce. Con razón esperarán recortar distancias con sus grandes rivales tras incorporar a uno de los mejores goleadores y creadores de juego de su generación. Es un fichaje soñado a coste cero que además debería elevar de forma significativa el perfil global del Trabzonspor, sobre la base de la reciente ampliación de la cesión del portero del Manchester United Andre Onana. Si Salah logra conectar de inmediato con Paul Onuachu, que compartió la Bota de Oro la pasada temporada con 22 goles ligueros para el Trabzonspor, podrían pelear por la primera plaza y firmar una gran trayectoria en la Europa League. Nota: A

    Para Salah: Se mire por donde se mire, pasar de ser el mejor jugador de la Premier League a marcharse libre a Turquía en el espacio de 12 meses es una vergüenza para Salah. Pagó el precio máximo por ponerse por delante de las necesidades del Liverpool y de sus compañeros de equipo, alienando en el proceso incluso a sus aficionados más fieles, y ahora está destinado a ir apagando una carrera brillante sin hacer ruido. Parece que ningún otro gran club de Europa mostró interés por la exestrella de la Roma, lo cual es demoledor dado su estatus de agente libre. Salah debería reencontrarse con su olfato goleador en Turquía, pero solo porque se trata de un bajón enorme de nivel. El movimiento no hace nada por mejorar su legado, y seguro que en privado estará lamentando cómo acabó todo en Anfield. Si hubiera dejado a un lado su ego, Salah formaría parte de un nuevo e ilusionante comienzo bajo el mando del nuevo técnico del Liverpool, Andoni Iraola, en lugar de esforzarse por seguir siendo relevante en una liga de segunda fila. Nota: D

    James Westwood

  • Jordan Henderson ChelseaGetty

    3 de agosto: Jordan Henderson (del Brentford al Chelsea, gratis)

    Para el Brentford: Una operación extraña para el Brentford, que difícilmente iba a ponerse en el camino de Henderson, de 36 años, cuando el Chelsea llamó a su puerta, e incluso le facilitó la salida rescindiendo su contrato. El internacional inglés era, eso sí, una parte importante de lo que Keith Andrews construyó de forma inesperada en el Gtech Stadium la pasada temporada, con 32 apariciones en la Premier League y siendo titular la mayoría de las veces. Su marcha, por tanto, dejó un agujero importante en un centro del campo que ya necesitaba refuerzos tras la salida definitiva de Frank Onyeka al Coventry y el fichaje del ex capitán Christian Norgaard por el Arsenal el verano pasado. Después de lo que había sido un mercado tranquilo hasta ahora, las Abejas han irrumpido con fuerza en el mercado: el cotizado mediocentro defensivo maliense del Lens Mamadou Sangare ha llegado por una cifra récord para el club de 41 millones de libras (55 millones de dólares) para reemplazar al internacional inglés. Sin embargo, las cualidades de liderazgo de Henderson serán casi imposibles de sustituir. Nota: C

    Para el Chelsea: Con Danny Welbeck también rumbo a Stamford Bridge, esto representa un giro radical con respecto a la anterior y muy criticada estrategia de fichajes del Chelsea, que consistía en intentar acaparar parte del mejor talento joven disponible con la esperanza ciega de que pudiera convertirse en estrellas de élite en el futuro. Capitán ganador de la Premier League y la Liga de Campeones, venerado por sus cualidades de liderazgo y con el ex entrenador del Chelsea y ahora seleccionador de Inglaterra Thomas Tuchel entre sus muchos admiradores, Henderson aportará todos los atributos que busca el Chelsea en su intento de inyectar experiencia, estabilidad y madurez a una plantilla que ha echado muchísimo en falta todo eso en los últimos años. Aunque habrá dudas sobre lo que puede aportar en términos futbolísticos, está bastante claro que el jugador de 36 años no ha sido fichado por su capacidad sobre el césped, sino por lo que ofrecerá fuera de él. Sin embargo, la pasada temporada demostró que puede ser una presencia fiable, y su temperamento y experiencia pueden resultar inestimables en esas situaciones límite en las que el Chelsea ha fallado a menudo. Eso sí, tendrá que ganarse a la afición por su vínculo con el Liverpool, aunque da la sensación de que el Mundial fue bastante transformador para su reputación, ya que mostró su carácter al ponerse a disposición del equipo e incluso entrenar pese a sufrir una insólita fractura de brazo tras el partido de octavos de final contra México. Nota: B+

    Para Henderson: A sus 36 años, esta era una oportunidad demasiado buena como para dejarla pasar para Henderson, y ni siquiera tendrá que mudarse de casa al cambiar un club del oeste de Londres por otro. Se presume que el ex capitán del Liverpool se convertirá de inmediato en uno de los lugartenientes de mayor confianza de Alonso, y la responsabilidad que recaerá sobre él en el vestuario seguro que le resulta muy atractiva a estas alturas de su ilustre carrera. Además de rendir fuera del campo, se espera que lidere una nueva era también fuera de él, mientras el Chelsea busca renovar su cultura y convertir a una joven plantilla prometedora en un aspirante constante a los grandes títulos. Parece una misión que Henderson disfrutará, y no apostarías en su contra para tener éxito. Un contrato de dos años, que significa que estará cubierto hasta los 38, edad a la que bien podría retirarse de todos modos, es la guinda del pastel. Nota: A+

    Krishan Davis

  • Fulham v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    2 de agosto: Valentín Barco (de Estrasburgo al Chelsea, 34 millones de libras)

    Para el Estrasburgo: Según las informaciones, el Chelsea ha pagado 34 millones de libras (46 millones de dólares) para fichar a Barco procedente de su club hermano, una cifra importante dado su falta de experiencia al más alto nivel. Se trata de la 13.ª operación cerrada entre los dos clubes desde el inicio de la temporada 2025-26, aunque solo la tercera definitiva, y el Estrasburgo lamentará la salida del argentino. Barco firmó seis participaciones de gol en la Ligue 1 la pasada temporada, ayudando al equipo a terminar entre los ocho primeros por segundo año consecutivo, y también desempeñó un papel clave en su camino hasta las semifinales de la Conference League. Actuando tanto como organizador retrasado como interior box-to-box, el pase progresivo de Barco dio al Estrasburgo una gran capacidad de penetración, y sin balón cubría cada palmo de césped. La naturaleza de la relación entre el Estrasburgo y el Chelsea hace que perder a sus mayores talentos sea inevitable, pero la salida de Barco podría ser muy perjudicial para sus opciones de avanzar hacia la clasificación para la Champions League. Nota: C-

    Para el Chelsea: Fichar a Barco era una decisión bastante evidente para el Chelsea tras su temporada de explosión en el Estrasburgo, y el jugador de 22 años también ha ganado notoriedad mundial después de su encendido choque con Jude Bellingham en el Mundial. Es poco probable que Barco entre directamente como titular habitual en el Chelsea, pero encaja a la perfección en el sistema fluido y orientado al control de Xabi Alonso. El joven ofrecerá a Alonso una opción extra tanto en la base del centro del campo como en la banda izquierda, ya que Barco inicialmente se dio a conocer como lateral. Con una enorme calidad técnica y agresividad, el Chelsea puede confiar en Barco para mantener la circulación del balón en campo rival y vaciarse para recuperarlo. Su presencia aliviará sin duda el golpe si Enzo Fernandez acaba siendo seducido por el Real Madrid, y todavía tiene mucho potencial por desarrollar. Nota: B+

    Para Barco: Una segunda oportunidad en la Premier League que probablemente no imaginaba que llegaría tan rápido tras su salida del Brighton, donde solo jugó durante ocho meses antes de irse cedido al Sevilla y al Estrasburgo, este último lo fichó en propiedad el verano pasado. Barco ha aprendido mucho en las dos últimas temporadas, y su transición al centro del campo en el Estrasburgo le obligó a trabajar el aspecto físico de su juego. Esta vez estará mucho mejor preparado para la intensidad del fútbol inglés, y Alonso es el entrenador ideal para llevarle al siguiente nivel. La experiencia de trabajar con Lionel Messi y compañía en el exigente escenario del Mundial también será muy valiosa para Barco, a pesar de que solo jugó 19 minutos con Argentina en el torneo. Puede que también tenga que acostumbrarse a un papel secundario en el Chelsea, pero si tiene paciencia y absorbe toda la sabiduría posible de Alonso y de las figuras veteranas del Chelsea, Barco podría convertirse en un miembro importante del ambicioso proyecto de BlueCo en los próximos años. Nota: B

    James Westwood

  • Welbeck-ChelseaGetty

    1 de agosto: Danny Welbeck (del Brighton al Chelsea, 5 millones de libras)

    Para el Brighton: De hecho, es difícil exagerar lo duro que supone esto para el Brighton, que se queda sin el hombre que fue su máximo goleador con mucha diferencia la temporada pasada y el tercer máximo goleador de toda su historia, empatado con otro jugador. Desde luego, no le reprocharán a Danny Welbeck su salida, especialmente cuando a sus 35 años se le ha presentado una oportunidad tan improbable, pero aun así dolerá. El entrenador Fabian Hurzeler estará decidido a encontrar un sustituto de garantías, sobre todo con el joven delantero griego Stefanos Tzimas, muy bien valorado, todavía de baja tras sufrir la temida rotura del ligamento cruzado anterior el pasado diciembre. En estos momentos, su compatriota Charalampos Kostoulas y el atacante alemán Georginio Rutter son sus únicas opciones, aunque Evan Ferguson ha regresado de su cesión en la Roma. Por ahora no está claro a quién acudirán en el mercado de fichajes, pero no sorprendería que el nombre de Liam Delap haya surgido durante las conversaciones con el Chelsea por el traspaso de Welbeck a Stamford Bridge. Nota: D

    Para el Chelsea: El Chelsea dejó claro hace tiempo que buscaría jugadores contrastados en la Premier League que fueran "maduros" y "emocionalmente resilientes", mientras deja atrás su política de fichajes centrada en la juventud tras otra campaña tremendamente decepcionante bajo la dirección de BlueCo. Welbeck, desde luego, aporta todo eso en abundancia pese a estar en el tramo final de su carrera. Además, no llegaría para completar plantilla. Pese a tener ya 35 años, el delantero del Brighton viene de firmar la mejor campaña goleadora de sus 18 años de carrera en la Premier League hasta la fecha (13), y su segunda mejor cifra llegó en 2024-25. Incluso ha firmado nueve goles y dos asistencias en 19 partidos de liga contra el Chelsea, con el primero para el Sunderland allá por 2010 y el más reciente en abril de este año. Todo apunta a que tendrá un papel secundario respecto a Joao Pedro, lo que significa que los Blues tienen trabajo por hacer en el apartado de salidas, con Delap, Nicolas Jackson, Marc Guiu, Emmanuel Emegha y Shim Mheuka entre los muchos delanteros que tienen en plantilla. El fichaje de Welbeck es obviamente una apuesta a corto plazo, pero el Chelsea espera que su presencia y liderazgo puedan tener un efecto a largo plazo. Ha demostrado que sigue siendo perfectamente capaz de rendir. Nota: B+

    Para Welbeck: A estas alturas de su carrera, esta era una oportunidad que Welbeck sencillamente no podía dejar pasar. Ahora puede añadir al Chelsea a un currículum ya de por sí impresionante, donde tendrá la oportunidad de trabajar con un técnico de gran prestigio como Xabi Alonso y, presumiblemente, se le dará una influencia significativa en el vestuario mientras el club busca cierta estabilidad y liderazgo. No será titular habitual, pero hay muchas posibilidades de que disponga de bastantes minutos saliendo desde el banquillo cuando Pedro necesite descanso, mientras que debería liderar el ataque en las primeras fases de las competiciones coperas. Un contrato de dos años también significa que, si el Chelsea se clasifica, podría tener una oportunidad más de jugar la Champions League en 2027-28. Welbeck también se reencontrará con Pedro, con quien compartió una gran conexión en el Brighton y para quien podría ser el mentor perfecto, además de para Delap en caso de que los Blues decidan mantenerlo en el equipo. Nota: A

    Krishan Davis

  • John Stones InterGetty

    30 de julio: John Stones (del Manchester City al Inter, gratis)

    Para el Manchester City: La emotiva salida de John Stones se confirmó al final de la temporada del club, pero en realidad era inevitable. El defensa estuvo lastrado por las lesiones durante toda su etapa en el Manchester City, pero especialmente en los dos últimos años de su contrato, lo que siempre hizo poco probable que le ofrecieran una renovación. El ya exentrenador del City, Pep Guardiola, había dejado caer a principios de 2025-26 que Stones afrontaba una dura batalla para asegurarse un nuevo contrato, y un problema muscular en el muslo que sufrió durante el invierno y que le dejó fuera durante 18 partidos probablemente acabó con sus opciones en ese sentido. Aun así, el central disfrutó de una brillante década en el Etihad, convirtiéndose en una pieza clave de la zaga y ayudando al club a conquistar un histórico triplete en 2022-23, incluida esa ansiada primera Copa de Europa de su historia. Stones pasa sin duda a la historia como una leyenda del club pese a sus problemas físicos, pero una separación probablemente tenía sentido a estas alturas. Aunque todavía tenía contrato, no habría generado una gran cantidad en traspaso. Después de que el jugador de 32 años fuera vinculado con el Chelsea, probablemente el City también estará contento de que no se marche a un rival de la Premier League. Nota: B

    Para el Inter: Obviamente, teniendo en cuenta sus problemas con las lesiones, este movimiento implica un riesgo importante para el Inter, incluso aunque llegue libre. Sin embargo, confiarán en haber compensado ese riesgo al convencer a Stones para firmar un contrato de dos años, supuestamente por unas £115.000 semanales, una cifra sensiblemente inferior a la que cobraba en el Etihad. Ahora, al campeón del Scudetto solo le queda esperar que el internacional inglés pueda mantenerse en forma, porque habrá serias dudas sobre su resistencia física. En su mejor nivel, sigue siendo uno de los mejores centrales con salida de balón del panorama actual, como demostró con varias actuaciones sólidas en el Mundial a principios de verano. La Serie A es en cierto modo un refugio para los jugadores veteranos, e Inter debe creer que el ritmo más lento de Italia exigirá menos físicamente a un futbolista cuyo cuerpo le falló a menudo en la Premier League. Stones reemplaza a Francesco Acerbi, que, con 38 años, quizá era la prueba de que el inglés podría jugar potencialmente muchos más años en una liga menos intensa. Es posible, además, que los nerazzurri vean esto como un pequeño golpe sobre la mesa, después de haber superado supuestamente a equipos como Chelsea y Arsenal en la carrera por el fichaje del defensa. Nota: B

    Para Stones: Stones probablemente necesitaba un nuevo comienzo y esperará dejar atrás de una vez por todas sus problemas físicos en Italia. No solo tiene la oportunidad de experimentar una nueva liga y una nueva cultura, sino que además seguirá compitiendo por grandes títulos tanto a nivel nacional como en Europa con el club que actualmente es la fuerza dominante de Italia. Puede que todavía no lo sepa, pero, a sus 32 años, Stones bien podría haber alargado su carrera un par de años al cambiar la exigencia constante de la Premier League por el ritmo más pausado de la Serie A, y a estas alturas de su trayectoria debería adaptarse bien a la vida allí. Se reencontrará con su excompañero del City Manuel Akanji en San Siro y confiará en sus opciones de ser titular en el sistema de tres centrales de Cristian Chivu junto al brillante Alessandro Bastoni. Eso, a su vez, también podría mantenerle en la pelea a nivel internacional, si desea continuar su carrera con Inglaterra más allá del verano tras la decepción de caer en semifinales del Mundial. Nota: A

    Krishan Davis

  • Maxence Lacroix Chelsea 2026Getty Images

    30 de julio: Maxence Lacroix (del Crystal Palace al Chelsea, 52 millones de libras)

    Para el Palace: Hace menos de dos años que el Palace pagó solo 18 millones de libras para fichar a Lacroix procedente del Wolfsburgo, con 24 años, así que estará encantado de haber casi triplicado su inversión en un periodo tan corto, una nueva muestra de que su modelo de negocio vuelve a funcionar. El central se ha desarrollado exactamente como esperaban, formando una parte clave de las plantillas que ganaron la FA Cup y la Conference League en las dos últimas temporadas bajo las órdenes de Oliver Glasner. Teniendo en cuenta sus actuaciones como un defensa dominante y con buena salida de balón, el Palace habría anticipado interés por el internacional francés y, según los informes, era consciente del deseo de Lacroix de ponerse a prueba al más alto nivel. Puede que en el club sientan que podrían haber sacado más, dado lo inflado que está el mercado, pero el dinero seguirá siendo muy útil para cuadrar las cuentas después de que el Palace gastara mucho en enero en Brennan Johnson y Jorgen Strand Larsen. Nota: A-

    Para el Chelsea: BlueCo continúa con su apuesta por añadir más experiencia y calidad de la Premier League. El Chelsea necesitaba desesperadamente una reestructuración de su nómina de centrales, ya que ninguna de sus actuales y confusas opciones destacaba como una solución de calidad a largo plazo, más allá de Levi Colwill, ya recuperado. Dejando a un lado al internacional inglés, la situación es bastante caótica: Benoit Badiashile, Tosin Adarabioyo, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Axel Disasi y Mamadou Sarr han amagado más de lo que han ofrecido, y sus futuros son inciertos como resultado. En consecuencia, se ha informado de que los Blues podrían incluso ir a por otro defensa central tras la llegada de Lacroix, con Jacobo Ramon, del Como, entre los nombres que han sonado, lo que probablemente significaría la salida de varios miembros del grupo actual. Probablemente, en el oeste de Londres consideren que, aunque algo elevado, 52 millones de libras (69 millones de dólares) es un precio suficientemente razonable en el mercado actual por un central contrastado en la Premier League, internacional absoluto con Francia y que se acerca a sus mejores años. Además, Lacroix es un líder sobre el césped muy necesario. Incorporarlo junto a Colwill le da inmediatamente al Chelsea una pareja de centrales con muy buena pinta sobre la que construir. Ahora se trata de desprenderse del lastre y quizá añadir algo más de calidad y experiencia, y eso podría empezar con Disasi marchándose en la dirección opuesta. Nota: B+

    Para Lacroix: Han sido un par de años increíbles para Lacroix, que ha conquistado los primeros grandes títulos de su carrera, se ha convertido en internacional absoluto con Francia y ha jugado un Mundial en sus dos años como jugador del Palace. El futbolista de 26 años quiere, según se sabe, ponerse más a prueba y jugar al máximo nivel, y se ha ganado de sobra la oportunidad de dar el salto este verano a uno de los llamados clubes del ‘big six’ tras una serie de actuaciones sólidas y constantes en el sur de Londres. Un traspaso al Chelsea parece el desenlace perfecto para él: sigue en la capital y puede esperar entrar directamente en el once inicial de Xabi Alonso como central derecho, dadas las limitaciones de jugadores como Fofana y Chalobah, y la incertidumbre que rodea a sus respectivos futuros. Lacroix se convirtió en un héroe de culto en Selhurst Park, y un buen comienzo a las órdenes de Alonso haría que se convirtiera rápidamente en una figura popular en su nuevo entorno. Nota: A+

    Krishan Davis

  • Arsenal v Manchester City - 2026 FA Community ShieldGetty Images Sport

    23 de julio: Elliot Anderson (del Nottingham Forest al Manchester City, 116 millones de libras)

    Para el Forest: Quizá sensaciones encontradas. Por un lado, el Forest estará triste por ver marcharse a Anderson, dado que desempeñó un papel tan importante primero para que el equipo se clasificara para la Europa League y después para que alcanzara las semifinales la temporada pasada. Anderson era el eje del equipo. Absolutamente todo pasaba por él, así que sustituirlo no será fácil. Al menos, el dinero no será un problema. Ya sean 116 millones de libras o 130 millones de libras (el Forest sostiene lo segundo), es una cantidad colosal por un jugador fichado por solo 35 millones de libras hace dos años. Así que, aunque está claro que se echará de menos a Anderson en el City Ground, la emoción predominante a nivel de directiva será la satisfacción, porque aquí el Forest ha sacado un negocio redondo al City. Nota: A

    Para el Man City: Su nuevo Rodri. O, al menos, más vale que lo sea. Aunque Rodri aún no ha dejado claras sus intenciones, todo apunta a que el ganador del Balón de Oro dejará el Etihad este verano para regresar a su España natal; e incluso si no lo hace, el City necesitaba igualmente un heredero de nivel para el trono del jugador de 30 años. Al fin y al cabo, ni Nico Gonzalez ni Matheus Nunes han terminado de convencer nunca de verdad en el rol de ‘6’. Anderson, en cambio, da el perfil. Es un jugador ya contrastado en la Premier League que tuvo más contactos con el balón y ganó más duelos que cualquier otro futbolista de la máxima categoría inglesa la temporada pasada, lo que significa que parece encajar perfectamente en el centro del campo de Enzo Maresca. Eso sí, es imposible negar que este es el ejemplo definitivo del «impuesto inglés». Anderson es un muy buen jugador que, con 23 años, podría acabar convirtiéndose en uno grandísimo. Pero llega después de un par de buenas temporadas en el Forest y ni siquiera ha jugado aún en la Champions League. Simplemente, no hay manera de que el City hubiera tenido que pagar una cifra de nueve dígitos por Anderson si siguiera representando a Escocia a nivel internacional, en lugar de a Inglaterra. Nota: C

    Para Anderson: El movimiento adecuado en el momento adecuado. Anderson ha superado claramente al Forest. Ha demostrado que tiene potencial para jugar al más alto nivel y ahora va a tener la oportunidad de hacerlo en el City. La magnitud del traspaso traerá consigo muchísima presión, y Anderson no sería el primer joven centrocampista inglés prometedor en tener problemas en el Etihad. Sin embargo, el jugador de 23 años parece un futbolista más completo que Kalvin Phillips a la misma edad, y la gran, gran diferencia entre sus respectivas situaciones es que no parece que Rodri vaya a interponerse entre Anderson y un puesto en el once inicial. Así que, aunque hay mucha incertidumbre en torno a la era posterior a Pep Guardiola en el City, esta es una oportunidad gloriosa para que se consolide como uno de los mejores centrocampistas centrales de Europa. Nota: A+

    Mark Doyle

  • Alejandro Garnacho Aston Villa 2026Getty Images

    23 de julio: Alejandro Garnacho (del Chelsea al Aston Villa, cesión)

    Para el Chelsea: El Chelsea estará encantado de haberse quitado de encima a Garnacho tan rápido este verano, un jugador que perfectamente podría haber sido difícil de colocar tras su olvidable temporada en el oeste de Londres y el elevado precio de 42,5 millones de libras (57 millones de dólares) fijado por el club. Hace poco más de 10 días se informó de que el Chelsea había permitido a Garnacho perderse la pretemporada para completar una salida de Stamford Bridge, y ese movimiento se ha materializado rápidamente en forma de una cesión al Aston Villa que incluye una obligación de compra condicional. Se ha informado de que esas condiciones son muy fáciles de cumplir, y el argentino ya ha firmado un contrato de cuatro años con el Villa. Por ahora no está claro cuál será la cantidad, pero cabe imaginar que no se alejará demasiado de la tasación del Chelsea, algo que les dejará muy satisfechos, especialmente después de haber fichado a Morgan Rogers procedente del club de Midlands por una cifra récord en la historia de la entidad. Nota: A

    Para el Aston Villa: Teniendo en cuenta lo ineficaz que fue Garnacho durante su etapa en el Chelsea, este es un movimiento que hará saltar las alarmas entre los aficionados del Villa. Al parecer, el entrenador Unai Emery fue el principal impulsor de la operación, ya que quería un extremo rápido, y la esperanza será que el técnico español pueda devolverle la confianza a Garnacho. Pero da la sensación de que existe un riesgo importante, ya que desde hace tiempo Garnacho parece haber perdido la chispa y el descaro que le convirtieron en un talento tan destacado durante su etapa en el Manchester United. El extremo no parece capaz de replicar los números ofensivos de Rogers, y habrá serias preguntas si no rinde mientras los Villans siguen obligados a comprarlo al final de la temporada, y además por una cantidad que probablemente será elevada. El acuerdo también es una forma bastante descarada de esquivar las normas financieras, ya que está claramente diseñado para maximizar los beneficios de las operaciones de Rogers y Garnacho a ojos de la UEFA, que consideraría esto un intercambio si el extremo argentino se marchara traspasado de forma permanente este verano y, por lo tanto, se descontaría la diferencia entre las cantidades. Nota: C

    Para Garnacho: Un segundo nuevo comienzo en el espacio de un año, y Garnacho seguramente estará decidido a aprovechar esta oportunidad, ya que se arriesga a que su carrera derive hacia la mediocridad. Emery tiene un don para sacar la mejor versión de jugadores que anteriormente no rindieron al nivel esperado, y la salida de Rogers deja un puesto libre en el once titular del Villa. Sin embargo, el argentino está equivocado si cree que tendrá menos presión lejos de uno de los llamados clubes del ‘big six’, con la afición de Villa Park enormemente ilusionada después de que el equipo asegurara una vez más su presencia en la Champions League, algo beneficioso para el nuevo fichaje. Sin duda, Garnacho también será consciente de la situación de Harvey Elliott, que se unió al Villa procedente del Liverpool el verano pasado en una cesión con obligación de compra condicional que parecía muy asequible; simplemente tenía que disputar 10 partidos de la Premier League. Sin embargo, Emery le apartó y rara vez estuvo incluido en una convocatoria. El técnico ya tiene antecedentes, y Garnacho tendrá que demostrar su valía. Nota: B

    Krishan Davis

  • Christos Tzolis Arsenal 2026Getty Images

    23 de julio: Christos Tzolis (del Club Brugge al Arsenal, 34 millones de libras)

    Para el Brujas: Aunque Tzolis valdría sin duda más si jugara en una de las cinco grandes ligas de Europa, el Club Brujas estará muy satisfecho con lo que supone un ingreso récord en la historia del club por un futbolista al que fichó hace solo dos años por 6,5 millones de euros procedente del Fortuna Dusseldorf. Las negociaciones también parecen haber sido bastante fluidas, ya que el Arsenal acabó igualando la tasación del extremo por parte de los campeones belgas. El club vendedor estaba en una posición de fuerza después de que Tzolis firmara un nuevo contrato hace un año. Esa cantidad de dinero dará mucho margen a un equipo de la Jupiler Pro League, y el Brujas intentará reinvertirla con inteligencia tras recuperar el título al Union Saint-Gilloise la temporada pasada. Nota: A

    Para el Arsenal: El campeón de la Premier League necesitaba refuerzos en las bandas tras la marcha de Leandro Trossard al Besiktas después del Mundial, y Tzolis cumple muchos requisitos como sustituto. El internacional griego firmó una gran temporada individual en 2025-26, con unos impresionantes 51 goles generados (22 goles y 29 asistencias) en todas las competiciones, ayudando a impulsar al Brujas hacia el título de liga y a las eliminatorias de la Champions League. Por supuesto, este movimiento conlleva cierto riesgo, aunque la tarifa parezca de buen valor en el mercado actual; Tzolis sufrió mucho en su primera etapa en la Premier League con el Norwich City, si bien era muy joven y los Canaries estaban condenados al descenso, por lo que habrá dudas sobre si puede trasladar su rendimiento de Bélgica al fútbol inglés. El Arsenal confiará en que Tzolis haya aprendido de aquella experiencia, y el jugador cuenta con la potencia física y la velocidad necesarias para triunfar. Puede que el Arsenal tenga que ser paciente para ver la mejor versión del jugador de 24 años, pero como mínimo debería ser una útil opción de rotación en un primer momento. Nota: B+

    Para Tzolis: El extremo regresa a la Premier League con ganas de reivindicarse tras su etapa fallida en el Norwich, impulsado por el hecho de haber revitalizado su carrera en Bélgica después de sus cesiones iniciales en el FC Twente y el Dusseldorf. El desafío ahora es mantener el altísimo nivel que ha mostrado en el Brujas en una liga mucho más difícil, pero todo apunta a que tiene la capacidad para triunfar. Según se informa, Tzolis solo quería fichar por el Arsenal y priorizó su interés, así que seguramente estará encantado de que el traspaso se haya concretado. Ahora empieza el trabajo duro en su intento por asentarse en el norte de Londres. Nota: A+

    Krishan Davis

  • FBL-ESP-GER-LIGA-BARCELONA-ADEYEMIAFP

    23 de julio: Karim Adeyemi (del Borussia Dortmund al Barcelona, 29 millones de euros)

    Para el Dortmund: Probablemente, lo mejor que podía haber hecho dadas las circunstancias. A Adeyemi solo le quedaba un año de contrato y no había ninguna posibilidad de que firmara uno nuevo. En consecuencia, al Dortmund no le quedó otra opción que venderlo este verano para evitar perder gratis el próximo año un activo bastante valioso. Evidentemente, Adeyemi vale más que los 22 millones de euros que el Dortmund recibirá por adelantado, pero no hay que olvidar que ha sufrido bastantes lesiones y que le ha faltado regularidad durante sus cuatro años en el Signal Iduna Park. El BVB también ha hecho bien en asegurarse una cláusula de reventa en su contrato. Nota: B

    Para el Barcelona: Un fichaje potencialmente astuto. Hemos criticado muchísimo al Barça a lo largo de los años por su gestión en el mercado de fichajes, y con razón, pero hay que reconocerles el mérito: esto podría acabar siendo una operación excelente. Adeyemi todavía no ha estado a la altura de las expectativas como la próxima gran estrella de Alemania, pero solo tiene 24 años, lo que le convierte en una alternativa más joven, más barata y más rápida que Marcus Rashford. Quizá más importante que cualquier otra cosa, Hansi Flick cree que puede sacar la mejor versión de un jugador al que hizo debutar con su selección hace cinco años. Nota: B+

    Para Adeyemi: Un traspaso en el momento perfecto. Adeyemi parecía una superestrella en ciernes cuando fichó por el Dortmund procedente del Red Bull Salzburgo en mayo de 2022, pero nunca terminó de despegar. Sin duda hubo señales la temporada pasada de que podría por fin explotar su potencial, pero un movimiento al Camp Nou sigue representando un giro increíble para el extremo nacido en Múnich. Lo bueno es que no estará sometido a una presión enorme, dado el precio del traspaso. De hecho, se esperará mucho más de Anthony Gordon en las primeras fases de la nueva temporada, y eso debería hacerle la vida mucho más fácil a Adeyemi, que tiene la versatilidad y la velocidad para convertirse en un miembro realmente importante de una delantera del Barcelona que está siendo remodelada radicalmente este verano. En resumen, este parece el movimiento adecuado en el momento adecuado para Adeyemi, que no va a encontrar una plataforma mejor para, por fin, hacer realidad su potencial. Nota: A

    Mark Doyle

  • Morgan Rogers Chelsea 2026Getty Images

    21 de julio: Morgan Rogers (del Aston Villa al Chelsea, 117 millones de libras)

    Para el Villa: Un brutal recordatorio de cuál es su lugar en el escalafón de la Premier League. Si Rogers se hubiera unido al Arsenal, campeón recién coronado, habría sido una cosa. Sin embargo, el Villa terminó cuarto la temporada pasada, seis puestos y 13 puntos por encima del Chelsea, y jugará la Champions League este año, mientras que el Chelsea no tiene ninguna competición continental que esperar en absoluto. Y, aun así, los vigentes campeones de la Europa League fueron totalmente incapaces de evitar que su posesión más preciada se marchara a Stamford Bridge. Obviamente, desde una perspectiva financiera, este es un negocio absolutamente increíble para el Villa. Fichó a Rogers desde el Middlesbrough hace solo dos años y medio por unos 8 millones de libras iniciales. Ahora lo ha vendido por casi 15 veces esa cifra, una cantidad desorbitada que ayudará enormemente al Villa a encontrar un sustituto y, al mismo tiempo, a reforzar el equipo de Unai Emery en otras posiciones. Sin embargo, la afición está profundamente frustrada ahora mismo, porque siente que esto es una prueba más de que los ricos propietarios de su club están maniatados por las normas financieras de la Premier League. Nota: B+

    Para el Chelsea: Todo un golpe. Se esperaba que Rogers pusiera rumbo al norte de Londres este verano y no al oeste. Sin embargo, pese a los supuestos problemas presupuestarios provocados por no haberse clasificado para la Champions League la temporada pasada, el Chelsea ha arrollado al Arsenal para fichar a uno de los atacantes más codiciados de la Premier League. ¿Cómo? Bueno, esa es la pregunta que todo el mundo se hace ahora mismo, y muchos ya esperan que un miembro del ‘escuadrón bomba’ del Chelsea aparezca en Villa Park antes del cierre del mercado de fichajes, y por una cantidad groseramente inflada. Lo que parece más probable, no obstante, es que se hayan producido avances entre bastidores para encontrar un nuevo destino a Enzo Fernandez y que la venta del argentino, que quiere irse, cubra casi por completo el coste del fichaje de Rogers. No se puede negar que el Chelsea ha pagado muchísimo de más por un jugador de 23 años con solo dos temporadas decentes en la Premier League y un solo gol en 22 partidos con Inglaterra. Sin embargo, una delantera formada por Rogers, Cole Palmer, Estevao y Joao Pedro ciertamente podría hacer mucho daño a las órdenes de Xabi Alonso la próxima temporada. Nota: B

    Para Rogers: Un giro de los acontecimientos sorprendente, al menos visto desde fuera. Se daba por hecho que Rogers tenía entre ceja y ceja marcharse al Emirates, donde se esperaba que ocupara el lugar del recientemente salido Leandro Trossard en el lado izquierdo del ataque del Arsenal de Mikel Arteta. Sin embargo, ahora se informa de que Alonso le hizo cambiar de idea, después de haber hecho obviamente un gran trabajo con jugadores como Florian Wirtz en el Bayer Leverkusen. No obstante, sospechamos firmemente que el dinero y la garantía de tener minutos en un equipo más débil desempeñaron un papel aún más decisivo en el sorprendente cambio de Rogers a Stamford Bridge. Siendo justos, aunque el Chelsea es un club pésimamente gestionado y en constante estado de agitación, este es un movimiento que podría salirle muy bien a Rogers, sobre todo porque ahora podrá jugar en la Premier League junto a su buen amigo y excompañero en categorías inferiores del Manchester, Palmer. De hecho, puede que veamos unas cuantas celebraciones de “cold” en los partidos del Chelsea la próxima temporada. Nota: B

    Mark Doyle

  • Youri Tielemans Manchester United 2026Getty Images

    14 de julio: Youri Tielemans (del Aston Villa al Manchester United, 35 millones de libras)

    Para el Villa: Un golpe muy duro. La propensión de Tielemans a sufrir lesiones lleva tiempo siendo una fuente de frustración en Villa Park, pero, cuando está en forma, es un futbolista fantástico, y es imposible exagerar su importancia en el plan de juego de Unai Emery la temporada pasada. El equipo del técnico español sufrió muchísimo mientras Tielemans estuvo de baja por una lesión de tobillo a principios de este año, ya que solo ganó uno de los siete partidos de la Premier League que disputó sin el belga. Después, una vez regresó al once inicial, el Villa cerró la temporada a lo grande, terminando cuarto en la Premier League y levantando la Europa League, con Tielemans marcando un gol espectacular en la final. Teniendo en cuenta que además le quedaban dos años de contrato, perderlo por solo 35 millones de libras es realmente muy difícil de asumir, sobre todo porque Amadou Onana se enfrenta a un largo periodo de baja por una lesión del ligamento cruzado anterior. Nota: D

    Para el United: Una sorpresa muy agradable. No había habido ninguna señal de que el United estuviera preparando un movimiento por Tielemans hasta que salió a la luz que la operación estaba cerca de completarse. En consecuencia, merece reconocimiento por haberse movido de una forma tan decidida y tan discreta. Está claro que Tielemans no encaja en el perfil de edad que buscaba el United este verano y, desde luego, ya acumula muchísimos minutos, incluso para un jugador de 29 años. Pero su llegada aliviará parte de la preocupación en Old Trafford tras el colapso de la operación por Ederson, la grave lesión sufrida por Manuel Ugarte con Uruguay y el hecho de que el United se quedara fuera de mercado en las operaciones por sus principales objetivos para el centro del campo, Elliot Anderson, Sandro Tonali y Mateus Fernandes. Tielemans es un jugador contrastado en la Premier League que subrayó su clase en el Mundial. Así, aportará una profundidad de plantilla, experiencia, versatilidad y calidad muy necesarias al centro del campo del United tras la salida de Casemiro al final de la temporada pasada y, por este dinero, podría acabar siendo uno de los fichajes de la temporada. Nota: B+

    Para Tielemans: El tipo de oportunidad que quizá ni él mismo pensó que aún pudiera presentarse. Desde hace tiempo se viene señalando a Tielemans como un posible fichaje de uno de los grandes de la Premier League, pero, después de cumplir 29 años en mayo, realmente no parecía que eso fuera a suceder a estas alturas de su carrera para el excentrocampista del Leicester City, y no habría pasado nada por ello. El Villa es, por derecho propio, un club enorme. Sin embargo, el United está indiscutiblemente en otro nivel en términos de prestigio, lo que convierte este en un movimiento enorme para Tielemans, que sin duda disfrutará de la oportunidad de exhibir su maravilloso rango de pase y su tremenda técnica en uno de los escenarios más grandes del fútbol. Nota: A

    Mark Doyle

  • Andrey Santos Manchester United 2026Getty Images

    13 de julio: Andrey Santos (del Chelsea al Manchester United, 50 millones de libras)

    Para el Chelsea: El extraño verano del Chelsea continúa, ya que ha acordado vender a uno de sus jóvenes más prometedores a un rival directo en la pelea por acabar entre los cuatro primeros de la Premier League. Andrey Santos parecía estar evolucionando bien después de regresar de su exitosa cesión en el club hermano Estrasburgo para pasar a formar parte del primer equipo, con una presencia regular a lo largo de la campaña 2025-26 y dejando a menudo buenas sensaciones cuando suplía a Enzo Fernandez y Moises Caicedo. Si Fernandez se marcha, como parece probable, el nuevo entrenador Xabi Alonso se quedará con muy pocas opciones. Sin embargo, está claro que el jugador de 22 años no ha sido considerado intocable, y la oferta del United de 48 millones de libras (64 millones de dólares) más 2 millones en variables por un centrocampista que todavía no es titular fijo era evidentemente demasiado buena como para rechazarla. Este es el modelo BlueCo en acción; el Chelsea está a punto de obtener un beneficio significativo por Santos, fichado como un joven de gran potencial procedente del club brasileño Vasco da Gama por 16 millones de libras en 2023. La cínica decisión empresarial deja un sabor algo amargo, pero la importante cantidad de dinero sobre la mesa significa que probablemente la operación era demasiado buena como para dejarla pasar. Sin embargo, si Santos se convierte en un talento de talla mundial en Old Trafford, esta no será una operación que se recuerde con cariño. Nota: B-

    Para el Man Utd: Uno de esos traspasos que resulta un poco desconcertante para todas las partes. Después de perder los objetivos prioritarios para el centro del campo, Elliot Anderson y Matheus Fernandes, a manos del Man City y el Tottenham, respectivamente, el United ha recurrido a Santos presa del pánico mientras trata de evitar un escenario en el que Mason Mount sea su único centrocampista sénior reconocido cuando comience su pretemporada el 18 de julio, con Kobbie Mainoo todavía en el Mundial con Inglaterra. Se ha informado de que los responsables de la toma de decisiones en el United estaban "tranquilos" después de que la persecución de Fernandes no llegara a buen puerto, pero Santos no está al mismo nivel que sus objetivos anteriores, y un paquete de 50 millones de libras es elevado para un jugador del que el Chelsea estaba claramente dispuesto a desprenderse. El Manchester United sí necesita efectivos en la medular tras la salida de Casemiro y la grave lesión sufrida por Manuel Ugarte, pero aquí ha pagado de más por alguien que no será un titular garantizado una vez se cierre el mercado de fichajes. La esperanza será que, con 22 años, todavía tenga muchos más niveles por alcanzar. Nota: C

    Para Santos: Quizá motivado por el hecho de haberse quedado fuera de la convocatoria de Brasil de Carlo Ancelotti después de una temporada en la que entró y salió del equipo del Chelsea, se ha informado de que Santos deja a los Blues en busca de "regular first-team football". Está por ver si encontrará más minutos en Old Trafford de los que tuvo en Stamford Bridge, y mucho dependerá de a quién más incorpore el United, con la probable llegada de otros jugadores en medio de la remodelación de su centro del campo. Santos puede sentir que necesita un nuevo comienzo lejos del caos en los despachos y de la inestabilidad en el banquillo del Chelsea, aunque no hay ninguna garantía de que el United vaya a poder ofrecer mucha más estabilidad a largo plazo. Sí puede ofrecer, sin embargo, fútbol de la Champions League, lo que de por sí significará más minutos dado que su club, pronto anterior, no se ha clasificado para ninguna competición europea. En la práctica, dependerá del jugador asegurarse de asentarse como una figura clave en su nuevo entorno. Nota: B

    Krishan Davis

  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    6 de julio: Sandro Tonali (del Newcastle al Tottenham, 100 millones de libras)

    Para el Newcastle: ¡La burbuja ha estallado de verdad! Cuando el Newcastle se clasificó para la Champions League de la temporada pasada, después de poner fin a su sequía de títulos dando la sorpresa ante el Liverpool en la final de la Carabao Cup, los aficionados soñaban con que su club respaldado por el Estado se convirtiera en la respuesta inglesa al Paris Saint-Germain apoyado por Catar. Sin embargo, el Liverpool le recordó después brutalmente al Newcastle cuál es su lugar en la jerarquía de la Premier League al arrebatarle a Alexander Isak en las circunstancias más tortuosas posibles. Si el Newcastle hubiera gastado bien aquella cantidad, entonces récord británico, las cosas aún podrían haber salido bien. En lugar de eso, se tiraron millones de libras en fichajes de pánico como Yoane Wissa, Nick Woltemade y Anthony Elanga, lo que provocó que el equipo de Eddie Howe terminara 12º en la clasificación. Estaba claro que Anthony Gordon se iba a marchar mucho antes del final de una campaña catastrófica, pero es la salida de Tonali al Tottenham, de todos los equipos posibles, la que realmente representa la muerte de un sueño. Y lo verdaderamente traumático para los aficionados es que probablemente este ni siquiera sea el último clavo en el ataúd, ya que también es seguro que el capitán Bruno Guimaraes se marchará en las próximas semanas. Básicamente, con los propietarios saudíes del club reduciendo su inversión en el deporte, se avecina más sufrimiento, lo que significa que los seguidores ni siquiera pueden consolarse con la cifra de nueve dígitos, que de todos modos probablemente acabará malgastándose. Nota: F

    Para el Tottenham: Otro fichaje impresionante. Apenas un día después de cerrar una histórica operación de 85 millones de libras por Mateus Fernandes, el Tottenham decidió volver a batir su récord de traspaso por Tonali. Que esto sea una señal de desesperación o una muestra de ambición está abierto a debate. Quizá sea simplemente una prueba de que el mercado de fichajes se ha vuelto loco. Al fin y al cabo, si Elliot Anderson vale 116 millones de libras, ¿por qué Tonali no iba a alcanzar una cifra similar? El internacional italiano ha demostrado sin ninguna duda ser uno de los mejores centrocampistas de la Premier League durante las dos últimas temporadas y parece una apuesta aún mejor para brillar a las órdenes de su compatriota Roberto De Zerbi que Fernandes. Por supuesto, pagar tanto dinero por un jugador de 26 años que todavía tiene mucho que demostrar al más altísimo nivel sigue siendo una apuesta arriesgada, y una que el Tottenham necesita desesperadamente que salga bien. De momento, sin embargo, a los aficionados probablemente no les importará. Después de años frustrados por el enfoque prudente y tacaño en el mercado de fichajes supervisado por el ex presidente ejecutivo Daniel Levy, ahora han visto a su club pasar por encima de sus rivales de la Premier League para fichar a uno de los centrocampistas más cotizados del mercado. Nota: B+

    Para Tonali: Un movimiento de lo más inesperado. Se daba por hecho que, si Tonali dejaba el club que le respaldó durante su sanción por apuestas ilegales, sería para irse a uno de los equipos más fuertes de Europa. En cambio, se ha unido a un equipo que terminó 17º en la Premier League en cada una de las dos últimas temporadas. Entonces, ¿qué ha pasado? Obviamente, nunca hubo ninguna posibilidad de que un club de la Serie A tuviera dinero suficiente para cumplir el supuesto deseo de Tonali de volver a casa, e incluso la élite de Inglaterra se vio comprensiblemente frenada por el precio exigido por el Newcastle. Como resultado, Tonali ha acabado en el Tottenham, donde ahora se dispone a pasar sus años de plenitud, algo indudablemente extraño. Aun así, si De Zerbi sigue en el Tottenham más de dos temporadas, y eso es un gran "si", quizá este movimiento le salga bien a Tonali a largo plazo... Nota: C+

    Mark Doyle

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    5 de julio: Denzel Dumfries (del Inter al Real Madrid, 20 millones de euros)

    Para el Inter: Hay que cuestionar la decisión del Inter de incluir una cláusula de rescisión tan baja en el contrato de un jugador que se ha convertido en una de sus figuras más importantes, aunque una lesión de tobillo y la posterior operación lastraron la campaña 2025-26 de Dumfries. Aun así, sigue siendo uno de los mejores laterales ofensivos del panorama cuando está en su mejor nivel, así que 20 millones de euros (17 millones de libras/23 millones de dólares) representan un negocio bastante pobre para el Inter, que podría haber pedido mucho más en el mercado actual por un jugador al que todavía le quedaban dos años de contrato. En honor a la verdad, puede que el Inter tuviera las manos atadas; cuando el neerlandés renovó su contrato en septiembre de 2024, al parecer exigió la cláusula, que se fijó en 25 millones de euros para los clubes de fuera de Italia en el verano de 2025 antes de bajar este año. Nota: C

    Para el Madrid: Esto parece otra operación muy astuta del Real Madrid, que se está ganando la reputación de saber encontrar gangas mientras navega las estrictas reglas financieras de LaLiga. Dumfries vale al menos el doble de lo que ha pagado el Real Madrid, y esa cantidad está muy por debajo de los 30 millones de euros que, según se informó, el Real Madrid había reservado para un nuevo lateral derecho que compitiera con Trent Alexander-Arnold tras la salida de la leyenda del club Dani Carvajal. Sin embargo, al igual que su homólogo inglés, Dumfries es otro defensor de banda derecha que probablemente resulta más efectivo en ataque que en defensa, lo que deja al Madrid con cierto desequilibrio en esa posición que podría ser explotado por equipos mejores. Además, con 30 años, tampoco es exactamente una alternativa a largo plazo, pero por un precio tan bajo es difícil discutir que no pueda ser un parche decente durante al menos un par de temporadas. Nota: A

    Para Dumfries: Un movimiento así, a estas alturas de su carrera, es exactamente la razón por la que Dumfries habrá querido que esa cláusula de rescisión se incluyera en su contrato. Ha sido un servidor leal del Inter desde que llegó procedente del PSV en 2021, aportando 55 contribuciones de gol en 207 partidos como carrilero derecho mientras ayudaba al Nerazzurri a conquistar el título de la Serie A tanto en 2023-24 como en 2025-26, y a alcanzar dos finales de la Champions League. Sin duda, se ha ganado lo que potencialmente será su último gran traspaso, y su bajo precio significa que la presión será algo menor en el Bernabéu. Será muy interesante ver si mantiene a Alexander-Arnold fuera del equipo, después de que, según se informó, hubiera conversaciones con Jose Mourinho sobre el papel que desempeñará. Nota: A+

    Krishan Davis

  • Auckland FC v Tottenham Hotspur - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    2 de julio: Mateus Fernandes (West Ham al Tottenham, 85 millones de libras)

    Para el West Ham: Una cantidad enorme que contribuirá en gran medida a amortiguar el impacto económico del descenso de la Premier League. Quedó claro en cuanto el West Ham descendió que serían necesarias algunas ventas importantes, y Fernandes era uno de sus activos más valiosos, un centrocampista de gran clase que ya despertaba mucho interés entre clubes rivales incluso antes de que su destino quedara sellado en la última jornada de la temporada. Su salida, por tanto, no sorprende en absoluto. Lo que sí resulta impactante, sin embargo, es que el West Ham haya logrado sacar exactamente lo que pedía por el portugués pese a estar en una posición negociadora bastante débil. Por eso, la justamente criticada directiva del club merece en esta ocasión un raro reconocimiento. Nota: A

    Para el Tottenham: Otra confirmación más de que el club va muy en serio este verano. Después de dos campañas calamitosas, la segunda de las cuales estuvo muy cerca de acabar en descenso, el Tottenham se ha movido rápido para asegurarse de no volver a encontrarse en esa situación, y si pagar 52 millones de libras por Jan Paul van Hecke fue una declaración de intenciones, esto está a otro nivel. Fernandes es un jugador de 21 años con muchísimo talento. Puede desempeñarse en varios roles y desde hace tiempo da la impresión de ser un futbolista que prosperaría en un equipo más fuerte. También está claro que Roberto De Zerbi lo considera perfecto para su estilo de juego. Sin embargo, este acuerdo desprende un innegable aire de desesperación. El Tottenham, como ya hemos visto con su interés en fichar también a Sandro Tonali, está decidido a hacer todo lo necesario para renovar su mediocre centro del campo y, por ello, estuvo dispuesto a pagar más de la cuenta por Fernandes para ahuyentar el interés de clubes como el Manchester United. En consecuencia, este fichaje realmente tiene que salir bien para el Tottenham, y de inmediato, o se convertirá rápidamente en otra vara con la que golpear a los propietarios del club. De hecho, solo para poner en contexto las cifras de la operación, el PSG pagó 60 millones de euros al Benfica por Joao Neves y Fernandes no está ni cerca de ser tan bueno como su compatriota de 21 años, así que de verdad necesita demostrar que podría llegar a serlo. Nota: C+

    Para Fernandes: Un movimiento extraño a primera vista. Fernandes fue vinculado con algunos de los nombres más grandes del fútbol: United, Liverpool y PSG. En cambio, ha acabado en el Tottenham, el equipo que terminó un puesto y dos puntos por encima del West Ham la temporada pasada, lo que hace que esto parezca en cierto modo un movimiento lateral. Sin embargo, el conjunto del norte de Londres debería ser mucho más fuerte la próxima temporada y Fernandes es, sin duda, el tipo de centrocampista al que De Zerbi podría ayudar a llevar a otro nivel completamente distinto. Por supuesto, debería haber cierta preocupación sobre cuánto tiempo se quedará realmente el italiano en el Tottenham, dado que ninguna de las dos partes es precisamente conocida por su estabilidad, pero Fernandes entrará directamente en el once titular, y eso quizá no habría sucedido en otro sitio. Nota: B

    Mark Doyle

  • Ismael Saibari Bayern Munich 2026Getty Images

    1 de julio: Ismael Saibari (del PSV al Bayern de Múnich, 50 millones de euros)

    Para el PSV: Una salida decepcionante, pero inevitable. Saibari ganó tres títulos consecutivos con el PSV y su influencia fue creciendo de forma gradual durante ese tiempo. Por lo tanto, era solo cuestión de tiempo que uno de los grandes equipos de Europa se hiciera con él. Algunos podrían argumentar que el PSV podría haber esperado hasta después del Mundial para poner precio a Saibari, dado que siempre existía la posibilidad de que brillara en Norteamérica, pero sigue siendo una buena cantidad por un jugador fichado del Genk por algo más de 5 millones de euros hace cuatro años. También es probable que el dinero se utilice bien en un club que ha conseguido ganar títulos en los Países Bajos de forma constante pese a tener que vender continuamente a sus mejores jugadores. Nota: B 

    Para el Bayern: Una operación brillante. El valor de mercado de Saibari no había hecho más que aumentar en las últimas semanas debido a sus sensacionales actuaciones con Marruecos, con el jugador de 25 años marcando en los tres partidos de la fase de grupos del Mundial de su selección antes de transformar el penalti decisivo en la victoria de dieciseisavos de final ante Países Bajos. Sin embargo, como afirmó el director deportivo Max Eberl cuando se confirmó el traspaso, se trata de una operación en la que el Bayern llevaba tiempo trabajando. No fue un movimiento de reacción ante un jugador cualquiera que se da a conocer en un Mundial; el Bayern llevaba tiempo convencido de que Saibari tenía la mezcla adecuada de técnica, trabajo y versatilidad para aportar de forma significativa a una delantera ya de por sí estelar, y no vemos nada que cuestione esa valoración. Nota: A

    Para Saibari: El mejor verano de su vida. El Mundial no podría estar yéndole mejor a Saibari, que ha llamado la atención del aficionado medio con sus dinámicas actuaciones en ataque para una selección de Marruecos muy impresionante. Ahora ha completado el clásico movimiento soñado hacia "uno de los clubes más grandes del mundo", aunque abrirse paso en un once inicial con Harry Kane, Luis Diaz, Michael Olise y Jamal Musiala podría convertirse en toda una pesadilla. Sin embargo, los mejores años de Saibari aún están por delante, ahora mismo está en una nube y cree, con razón, que puede ser una incorporación muy útil para la plantilla del Bayern. Vincent Kompany claramente está de acuerdo, porque Saibari sin duda parece encajar mejor en el estilo de juego de su equipo que Nicolas Jackson. Nota: A

    Mark Doyle

  • Marco Palestra Chelsea 2026Getty Images

    1 de julio: Marco Palestra (del Atalanta al Chelsea, 47 millones de libras)

    Para el Atalanta: Tras su acuerdo para vender a Ederson al Manchester United, esta tiene toda la pinta de ser otra operación astuta del Atalanta. El importante paquete de 55 millones de euros (47 millones de libras/62 millones de dólares) por Palestra representa beneficio neto por un jugador formado en su cantera, pero que solo disputó un puñado de partidos con el primer equipo, ya que supuestamente el club decidió hace tiempo hacer caja en lugar de reintegrar a Palestra tras su exitosa cesión en el Cagliari. El jugador de 21 años se convierte en la cuarta venta más cara de la historia del club y, aunque quizá sea una pena que Palestra no se quede en Bérgamo y deje su huella en el club al que llegó con 10 años, una vez que equipos como el Inter y el Chelsea expresaron su interés, se distrajo y siempre pareció una batalla cuesta arriba retenerle. Nota: A

    Para el Chelsea: Un interesante indicio de la influencia de Xabi Alonso como manager del Chelsea, más que como entrenador. Según se informa, el español dio el visto bueno a esta operación, y el club actuó con rapidez para alcanzar un acuerdo con el Atalanta, colocándose en la pole position en el espacio de 24 horas para arrebatarle al Inter el fichaje de Palestra. Se esperaba ampliamente que se uniera al campeón del Scudetto, por lo que sin duda es un golpe en ese sentido. Lateral versátil, rápido y potente, se espera que Palestra, que fue nombrado Defensa del Año de la Serie A en 2025-26, encaje en el sistema de Alonso tanto en una defensa de tres como de cuatro, y debería estar bien preparado para las exigencias de la Premier League. Sin embargo, tras gastar hasta 55 millones de euros, existe la sensación de que el Chelsea ha pagado de más; es una suma enorme en términos de la Serie A, aparentemente dejando muy atrás la oferta del Inter, y sigue siendo un jugador por pulir a los 21 años, con solo una buena temporada de fútbol de élite a sus espaldas. Por lo tanto, esto representa cierto riesgo. Nota: B

    Para Palestra: Solo el propio Palestra podrá responder a la pregunta de por qué ha elegido al Chelsea en lugar de un traspaso al Inter, en cuya cantera jugó de niño y al que se cree que apoyaba, pero el hecho de que la oferta contractual de los Blues de la que se informa, cercana a las 100.000 libras por semana, valiera más del doble de lo que los nerazzurri habían puesto sobre la mesa puede ayudar a explicarlo. Dicho esto, Palestra tiene todos los atributos para triunfar en la Premier League y aparentemente aprovechó la oportunidad de ponerse a prueba en la máxima categoría inglesa. Le animará el éxito de Riccardo Calafiori en el Arsenal, mientras que el también joven italiano Giovanni Leoni se unió al Liverpool el verano pasado como señal de que más jugadores están preparados para dejar la Serie A al principio de sus carreras. Bien pudo verse convencido por la determinación de Alonso de llevarlo a Stamford Bridge, lo que refleja que podría estar destinado a convertirse en una figura clave con el nuevo manager. Nota: A

    Krishan Davis

  • Goncalo Ramos AC Milan 2026Getty Images

    30 de junio: Goncalo Ramos (del Paris Saint-Germain al AC Milan, 75 millones de euros)

    Para el PSG: ¡Premio gordo! Los campeones de Europa estarán frotándose las manos después de encontrar a alguien dispuesto a pagarles una suma tan ridícula de dinero por un jugador de rotación que no fue titular en ni un solo partido de la Champions League la temporada pasada. Conviene recordar que Ramos estaba llamado a ser la respuesta al problema del gol del PSG, pero pasó la inmensa mayoría de su tiempo en el Parc des Prince sentado en el banquillo, ya que Luis Enrique encontró una solución mejor al reconvertir a Ousmane Dembele en un ‘falso nueve’, algo que no deja precisamente en buen lugar al portugués. Tampoco ayuda el hecho de que siga teniendo un papel secundario respecto a un Cristiano Ronaldo de 41 años a nivel internacional. Así las cosas, los mejores equipos del mundo no estaban precisamente haciendo cola este verano para fichar a Ramos, y desde luego no por unos absurdos 75 millones de euros. Sin embargo, con una sola operación sensacional, el PSG ha recaudado más de la mitad del dinero que necesitará para fichar a Yan Diomande, un jugador que sí mejorará su ataque. Nota: A+

    Para el Milan: Alucinante, sencillamente alucinante. Dejemos una cosa clara de inmediato: Ramos es un buen delantero. Mostró un gran potencial en el Benfica y demostró en el PSG que puede tener impacto saliendo desde el banquillo al marcar 45 goles en tres temporadas. Sin embargo, su precio no tiene ningún sentido, y menos aún para un Milan que no va precisamente sobrado de dinero. En consecuencia, aficionados, tertulianos y periodistas en Italia están ahora mismo tratando desesperadamente de averiguar qué ha pasado exactamente aquí. Aunque este traspaso bien podría significar que Rafael Leao dejará pronto San Siro, el hecho de que Jorge Mendes esté implicado ha provocado inevitablemente numerosas teorías de la conspiración, mientras que también se ha señalado que el propietario del Milan, Gerry Cardinale, mantiene una buena relación con el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi. Nadie sabe con certeza, no obstante, por qué el Milan se sintió obligado a pagar una cifra récord del club por Ramos. De nuevo, para dejarlo claro, sí creemos que marcará goles en la Serie A, sobre todo porque debería aportar todo lo que Ruben Amorim quiere de su ‘9’. Pero este es el fichaje más caro en Italia desde que el Inter fichó a Romelu Lukaku, y Ramos en realidad no ofrece ni de lejos la misma garantía en términos de goles. Nota: D+

    Para Ramos: Una oportunidad largamente esperada para que el eterno suplente pase a ser protagonista. Pensamos que, cuando Ramos firmó un hat-trick con la Portugal de Fernando Santos en el Mundial de 2022, había nacido una estrella. Sin embargo, en lugar de construir el ataque de Portugal alrededor de un delantero centro con un potencial real, el sucesor de Santos, Roberto Martinez, optó por seguir con Ronaldo, frenando así a Ramos durante años. No obstante, también hay que decir que él tampoco ha hecho un trabajo especialmente bueno a la hora de poner de verdad bajo presión a Ronaldo y Martinez. Ha sido una historia parecida en París, donde el consenso general es que, aunque el PSG tenía una envidiable colección de delanteros fenomenales, Ramos no era uno de ellos. Era simplemente un buen recurso para sacar desde el banquillo, un revulsivo decente. Y, lo que es crucial, ahora tiene la oportunidad de cambiar ese relato. Ramos va a ser la referencia ofensiva de un nuevo Milan, que sigue siendo uno de los clubes más grandes del fútbol mundial. La presión para justificar su precio va a ser enorme, porque, aunque ya de por sí es una cifra alta, resulta absolutamente gigantesca para un equipo de la Serie A. Te toca a ti, Goncalo: ha llegado la hora de demostrar lo que vales... Nota: A

    Mark Doyle

  • FBL-ENG-PR-TOTTENHAM-HOFFENHEIMAFP

    18 de junio: Jan Paul van Hecke (del Brighton al Tottenham, 52 millones de libras)

    Para el Brighton: Otra operación muy astuta del Brighton, que reforzará su reputación como uno de los clubes que mejor venden al embolsarse 52 millones de libras (70 millones de dólares) por un jugador al que fichó por solo 2 millones de libras hace seis años. El acuerdo mejora aún más por el hecho de que el contrato de Van Hecke en el Amex Stadium expiraba en apenas 12 meses. Por ello, estarán encantados de haber obtenido una cantidad tan significativa por el defensa neerlandés, aunque anteriormente se informó de que estaba valorado en 70 millones de libras (94 millones de dólares). Inevitablemente reinvertirán esa cantidad en un recambio con mucho potencial, con el prometedor Luka Vuskovic, del Tottenham, entre sus objetivos en una operación separada tras su impresionante cesión en el Hamburgo. No andan precisamente escasos de opciones en el centro de la defensa, con Lewis Dunk y Olivier Boscagli en plantilla, e Igor Julio listo para regresar de su cesión en el West Ham. Nota: A

    Para el Tottenham: Está claro que se trata de un fichaje impulsado por el nuevo entrenador Roberto De Zerbi, que trabajó con Van Hecke durante su etapa en el Brighton, pero es inevitable pensar que el Tottenham ha sido inducido a pagar de más por el central después de que aparecieran esas informaciones que sugerían que el Brighton lo valoraba en 70 millones de libras, pese a que estaba a punto de entrar en el último año de su contrato en la costa sur. Cabe pensar que una operación a precio reducido por un jugador de su nivel debería haber costado de forma realista en torno a 40 millones de libras (54 millones de dólares), pero el Brighton tiene fama de ser un negociador durísimo y el Tottenham pudo sentir que necesitaba actuar; se informó de que sus rivales de la Premier League, Chelsea y Liverpool, estaban interesados en Van Hecke, mientras que el capitán del club, Cristian Romero, parece tener prácticamente asegurada su salida este verano tras una temporada turbulenta, y su compañero en el centro de la defensa, Micky van de Ven, podría seguir el mismo camino. El Tottenham, al menos, incorpora a un defensa contrastado en la Premier League que, con 26 años, aún no ha alcanzado su techo, tiene una gran salida de balón y posee la combatividad y capacidad de liderazgo de las que tanto ha carecido el equipo. El internacional neerlandés bien podría formar una nueva pareja de centrales con Marcos Senesi, llegado libre. Nota: B-

    Para Van Hecke: Desde la perspectiva del jugador, este es un movimiento que tiene mucho sentido. Después de dejar aparentemente claro que no ampliaría su estancia en el Amex, Van Hecke da un paso adelante desde el Brighton en el punto medio de su carrera y bien podría ver esto como un trampolín hacia cosas aún mayores tras asentarse en la Premier League. Presumiblemente, ni Chelsea ni Liverpool concretaron el interés del que se informó, así que, si quiere ser titular garantizado en un llamado club del ‘Big Six’, el Tottenham podría ser el punto de partida ideal, aunque no puede ofrecerle ningún tipo de fútbol europeo. Después de haber trabajado antes con el temperamental técnico italiano, Van Hecke sabrá exactamente cómo quiere jugar De Zerbi, lo que debería ayudarle a adaptarse rápidamente. Realmente, para el Tottenham solo se puede ir hacia arriba tras otra desastrosa campaña doméstica, y una pareja con Senesi parece muy sólida sobre el papel, al menos, al dar al equipo una base defensiva firme mientras el conjunto del norte de Londres atraviesa lo que probablemente será un periodo de transición después de alejar el peligro del descenso al final de 2025-26. Nota: A

    Krishan Davis

  • Victor Munoz Liverpool 2026Getty Images

    18 de junio: Victor Munoz (de Osasuna al Liverpool, 34,5 millones de libras)

    Para Osasuna: A primera vista, podría parecer que Osasuna ha obtenido un beneficio muy importante por un jugador al que solo fichó el verano pasado por apenas 5 millones de euros, pero el conjunto pamplonés siempre iba a estar lastrado por una elevada cláusula del 50 por ciento sobre una futura venta en su acuerdo con el Real Madrid. Eso significa que 20 millones de euros de su cláusula de rescisión de 40 millones de euros (34,5 millones de libras/45 millones de dólares) irán a parar al Real Madrid, aunque una ganancia de 15 millones de euros (13 millones de libras/17 millones de dólares) sigue siendo significativa para un club del tamaño de Osasuna. La salida de Munoz siempre parecía probable tras una temporada en la que participó en 12 goles y se ganó una convocatoria con la selección española para el Mundial, y la cláusula de rescisión significaba que tenían las manos atadas en lo referente al importe. Nota: B-

    Para el Liverpool: ¡El primer fichaje de la era Andoni Iraola, y más leña al fuego para la rivalidad entre Liverpool y Newcastle en el mercado de fichajes! El Newcastle había identificado a Munoz como el relevo ideal a largo plazo de Anthony Gordon, que se ha marchado al Barcelona, pero el Liverpool, al detectar una oportunidad de mercado, irrumpió para arrebatarles la operación pese a que las conversaciones se encontraban en una fase avanzada y, según se informa, la propia oferta del club de Tyneside había sido aceptada. El Liverpool ya verá esto como una especie de golpe de efecto, pero también estará encantado de fichar a un extremo joven tan bien valorado por una cantidad que podría acabar siendo una ganga. Munoz puede actuar en cualquiera de las dos bandas, así como por el centro, aportando una calidad y una profundidad de plantilla muy necesarias después de que la salida de Mohamed Salah y la lesión de Hugo Ekitike dejaran un enorme vacío en el frente de ataque del Liverpool. Atacante directo y veloz, que además trabaja duro en tareas defensivas, el jugador de 22 años parece encajar a la perfección en el estilo de juego de Iraola, y al parecer el nuevo entrenador ha presionado para que la operación se llevara a cabo. Sin embargo, tendrá que asegurarse de que el joven español no bloquee el camino de Rio Ngumoha hacia convertirse en una auténtica superestrella, aunque, según se informa, el club confía en que no sea así. Nota: A 

    Para Munoz: Después de que tanto Liverpool como Newcastle vieran aceptadas sus ofertas, hay que pensar que la decisión entre ambos terminó dependiendo del jugador, y realmente no se puede culpar a Munoz por elegir un traspaso a Anfield. A pesar de tener todavía solo 22 años, ha tenido un comienzo de carrera bastante nómada y este será ya su tercer gran club. Después de formarse en la famosa cantera de La Masia del Barcelona, más tarde acabó en el Real Madrid antes de fichar por Osasuna hace solo un año. Esta vez, Munoz esperará asentarse y consolidarse como una estrella a largo plazo en su nuevo entorno, y su compatriota Iraola debería ser el entrenador perfecto para ayudarle a adaptarse. Tendrá una dura competencia para ganarse un puesto de titular, y eso puede exigirle mejorar su rendimiento global, con el Liverpool todavía aparentemente dispuesto a ir a por el muy cotizado mago de la banda del RB Leipzig Yan Diomande, pero aun así debería tener muchas oportunidades en el renovado ataque del Liverpool gracias a su versatilidad. Nota: A

    Krishan Davis

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    18 de junio: Ibrahima Konate (del Liverpool al Real Madrid, gratis)

    Para el Liverpool: El Liverpool realmente estaba entre la espada y la pared en lo referente al futuro de Konate, pero esta situación podría haberse evitado si en primer lugar no se hubiera dejado que el contrato del defensa se agotara. Si los Reds le hubieran atado a un nuevo contrato cuando estaba en el mejor momento de su carrera durante la campaña 2024-25 del título, entonces habrían podido exigir una cantidad decente cuando llegara el momento de separar sus caminos, pero el francés acabó marchándose gratis tras una temporada individual desastrosa. Tal y como se dieron las cosas, habría sido directamente absurdo que el Liverpool accediera a las mareantes exigencias salariales de Konate, supuestamente de unas 250.000 £ por semana, en medio de una campaña caótica marcada por una serie de errores de alto perfil, con unas negociaciones agotadoras que se habían prolongado durante meses y meses sin llegar a nada, pese a que el jugador afirmara en abril que estaba cerca de un acuerdo. El Liverpool, al menos, ya ha fichado a posibles sustitutos en Giovanni Leoni y Jeremy Jacquet, pero esto siguió siendo una pérdida de tiempo enorme para todos. Nota: D

    Para el Real Madrid: Presumiblemente, entonces, el Real Madrid le dará a Konate, objetivo de largo recorrido, el tipo de salario astronómico que busca, lo que, pese al hecho de que no pagará traspaso, representa un riesgo dado lo mal que estuvo el central durante toda la débil defensa del título del Liverpool. Conviene recordar que, supuestamente, el año pasado en noviembre el Real Madrid había decidido poner fin a su interés en el jugador, lo cual es revelador. El francés es un buen defensa en su mejor día y, con 27 años, probablemente aún no ha llegado a los años de plenitud para los jugadores de su posición. El Real está apostando, en la práctica, por que recupere su mejor versión en España, y podría ser una solución de coste relativamente bajo para una zona problemática del club; David Alaba dejará el Bernabéu este verano, Antonio Rudiger ha dejado atrás sus mejores años, Eder Militao sigue lastrado por las lesiones y Dean Huijsen todavía es muy joven. Konate dista mucho de ser una solución de primer nivel, sin embargo, y este movimiento tiene el aire de poder torcerse muy rápidamente dada la intensa vigilancia que rodea al Real Madrid, tanto por parte de la afición como de los medios. Nota: B

    Para Konate: Sin duda, el gran ganador de esta situación es Konate, que está a punto de conseguir tanto su fichaje soñado por el Real Madrid como el salario descomunal que ansía. Sin embargo, tendrá que adaptarse rápido como posible titular junto a Huijsen; en el caldero que es el Bernabéu, habrá mucha menos paciencia con el tipo de errores que marcaron su última temporada en Anfield. Konate ha seguido los pasos de Trent Alexander-Arnold al completar un traspaso gratis a Madrid, y los problemas del inglés en su temporada de debut deberían servir de advertencia. Sin embargo, si puede recuperar pronto la confianza y su mejor forma, entonces tiene la oportunidad de asentarse como una pieza clave en uno de los clubes más grandes del mundo en el renovado Real Madrid de Jose Mourinho. Sin embargo, está muy lejos de estar garantizado que sea capaz de lograrlo. Nota: A

    Krishan Davis

  • Bernardo Silva Real Madrid 2026Getty Images

    17 de junio: Bernardo Silva (del Manchester City al Real Madrid, gratis)

    Para el Man City: La pérdida de una leyenda. Bernardo es, sencillamente, uno de los mejores futbolistas que han jugado jamás en la Premier League, un centrocampista ofensivo maravillosamente trabajador e innovador que fue absolutamente fundamental en el periodo de éxitos sostenidos del Manchester City. De hecho, el portugués era esencialmente el jugador perfecto para Pep Guardiola, razón por la que el catalán le tenía tanto aprecio e incluso derramó algunas lágrimas durante la emotiva despedida de Silva en el Etihad. Guardiola había esperado que el jugador de 31 años terminara su carrera en el City, pero esta era una salida que se veía venir desde hacía tiempo. Verle marcharse gratis obviamente no es ideal desde una perspectiva financiera, pero era lo mínimo que merecía después de nueve años de servicio estelar. Aun así, su calidad, inteligencia y, quizá por encima de todo, su personalidad se echarán mucho de menos en el City. Nota: D

    Para el Real Madrid: Dos motivos para celebrarlo. Los blancos no solo han conseguido a un jugador de una calidad extraordinaria a coste cero, sino que además se han adelantado a su eterno rival, el Barcelona, para hacerse con su fichaje. Después de meses de especulación, sobre la que Bernardo incluso llegó a pronunciarse, su llegada al Camp Nou parecía hecha. Sin embargo, la llegada de Jose Mourinho al Bernabéu claramente lo cambió todo. 'The Special One' convirtió el fichaje de su compatriota en una prioridad y la operación quedó prácticamente cerrada en 36 horas. Los mejores días de Silva están indudablemente ya atrás, pero durante la pelea por el título de la Premier League de la pasada temporada demostró que sigue siendo capaz de imponerse en los partidos más importantes, y su actuación contra el Arsenal en el Etihad fue sobresaliente. Quizá más importante que cualquier otra cosa, Bernardo es probablemente el modelo ideal para los miembros más jóvenes de la plantilla del Madrid, la personificación de lo que Mourinho quiere de sus jugadores, esa mezcla perfecta de talento y tenacidad. En ese contexto, es fácil entender por qué el Real Madrid le arrebató al Barça el fichaje del internacional portugués. Nota: B+

    Para Bernardo Silva: El traslado a España que llevaba tanto tiempo buscando. Al menos durante los tres últimos veranos, si no más, Silva ha estado vinculado con un traspaso a uno de los grandes equipos de LaLiga. Sin embargo, una y otra vez, Guardiola le convenció para pasar otra temporada más en el Etihad. Esta vez, eso sí, no hubo forma de hacer cambiar de opinión a Bernardo, y ahora por fin tendrá la oportunidad de jugar para una de las superpotencias tradicionales del fútbol europeo. Es cierto que el Madrid está pasando por un momento complicado, después de haber sido desplazado de la cima del fútbol español por el Barça, pero ayudar a Mourinho a devolverlo a su trono es un desafío que, sin duda, afrontará y disfrutará. La competencia por un puesto en el Real Madrid es feroz y Silva ya no es tan dinámico como antes, pero, como ha señalado Guardiola, los primeros cinco metros están en tu cabeza y, en ese sentido, pocos jugadores son tan rápidos como el excapitán del City. Así que, aunque quizá sea una pena que no se marchara al Madrid siendo un poco más joven, Bernardo tiene la experiencia y la calidad para emular a Luka Modric, a quien Mourinho llevó al Bernabéu, brillando en España hasta bien entrada la treintena. Nota: A+

    Mark Doyle

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    15 de junio: Marc Cucurella (del Chelsea al Real Madrid, 60 millones de euros)

    Para el Chelsea: Este parece un caso extraño para el Chelsea; Cucurella es un jugador que se ha convertido en una figura defensiva clave para el club desde su llegada en 2022 tras un inicio poco prometedor, así que verle salir con pérdidas resulta un poco desconcertante. En su mejor versión, se puede defender que está entre los mejores del planeta en su puesto. Dicho esto, el Chelsea claramente pagó de más en su momento cuando fichó al español procedente del Brighton por 60 millones de libras (80 millones de dólares), y dado que, según se informó, había transmitido entre bastidores su intención de marcharse y se había mostrado abiertamente crítico con la forma en que se está gestionando el club, probablemente estará satisfecho de recuperar hasta 52 millones de libras (69 millones de dólares) tras considerar que no era intocable. De hecho, quizá le habría costado sacar más que eso en futuros mercados por un jugador que cumple 28 años en julio. La salida de Cucurella también implica que una plantilla muy falta de experiencia se ha quedado sin una de sus cabezas más curtidas, pero el Chelsea debe de confiar en que el joven Jorrel Hato pueda llenar ese vacío, además del esperado nuevo fichaje Valentin Barco. Nota: B-

    Para el Real Madrid: Parece que, diga lo que diga Jose Mourinho, se hace, ya que el Real Madrid arranca su campaña de fichajes en esta primera parte del mercado con una incorporación sorprendente. El club ya gastó mucho el pasado verano en un lateral izquierdo para repescar a Alvaro Carreras del Benfica y llevarlo de vuelta al Bernabéu, pero eso no le ha impedido tirar la casa por la ventana por Cucurella, a quien, según se informó, identificó como objetivo su nuevo (viejo) entrenador. Una cifra de 60 millones de euros es muy elevada para un equipo que ha adoptado un enfoque bastante austero en el mercado de fichajes en los últimos años, y exigirá un retorno inmediato de la inversión por parte de un jugador cuyo rendimiento ha bajado algo en los últimos meses. A punto de cumplir 28 años, Cucurella debería estar en el punto álgido de su carrera, pero ¿cuántos años más de alto nivel va a poder sacarle realmente el Real Madrid? Al menos sí tiene el perfil de un jugador «de Mourinho», por su energía y agresividad. Además, el Real cuenta ahora con cuatro laterales izquierdos del primer equipo: el nuevo fichaje, Carreras, Ferland Mendy y Fran Garcia, así que algo tendrá que pasar en el capítulo de salidas. Nota: C

    Para Cucurella: Sin duda, el principal beneficiado por este movimiento, Cucurella ha cumplido su objetivo de escapar de un Chelsea sin rumbo y fichar por uno de los clubes más grandes del planeta en el mejor momento de su carrera. Se había informado ampliamente de que el defensa quería regresar a España, tras quedar desencantado con la manera en que BlueCo estaba llevando sus asuntos en Stamford Bridge, pero nadie esperaba que acabara rumbo al Bernabéu en medio del interés del Atlético de Madrid. No sorprende, por tanto, que el acuerdo se cerrara tan rápido, con Cucurella presumiblemente diciendo que sí de inmediato cuando llamó el Real Madrid. Dado que aparentemente era una petición de Mourinho, también tiene muchas opciones de asentarse como un jugador clave, con Carreras probablemente entrando y saliendo del once del portugués. Sin embargo, teniendo en cuenta el elevado coste de la operación, debe rendir de inmediato o se arriesga a que la notoriamente impaciente afición del Bernabéu se le eche encima, especialmente por sus vínculos con el Barcelona. Nota: A

    Krishan Davis


  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    5 de junio: Andy Robertson (del Liverpool al Tottenham, gratis)

    Para el Liverpool: Una salida emotiva. Robertson figura sin duda entre los mejores fichajes de la historia del club, una pieza clave en la era de Jurgen Klopp, incorporado por solo 8 millones de libras desde el Hull City allá por 2017 y que, en su mejor momento, fue posiblemente el mejor lateral izquierdo del mundo. No se puede negar, sin embargo, que la edad había empezado a pasar factura al jugador de 32 años, por lo que el Liverpool se movió pronto para reemplazarlo con la llegada de Milos Kerkez el verano pasado, e incluso habría vendido a Robertson en el mercado invernal si hubiera podido recuperar a Kostas Tsimikas de la Roma. El problema ahora, eso sí, es que Kerkez todavía no se ha asentado del todo en Anfield, mientras que durante una complicada campaña 2025-26 del Liverpool quedó dolorosamente claro que la experiencia, la tenacidad y la personalidad de Robertson van a echarse mucho de menos en Merseyside. De hecho, entre la afición preocupa ahora que la salida de Robertson, junto con la de Mohamed Salah, solo provoque una caída aún mayor del nivel la próxima temporada. Nota: D

    Para el Tottenham: Sigue siendo un movimiento sorprendente. El Tottenham intentó claramente fichar a Robertson en enero, pero era difícil entender exactamente por qué. Puede que la plantilla del Tottenham careciera de calidad y profundidad en varias zonas del campo, pero el lateral izquierdo no era realmente una de ellas. Ben Davies acababa de romperse el tobillo, por supuesto, pero los Spurs todavía contaban con Destiny Udogie y el polivalente Djed Spence entre sus opciones, mientras que el adolescente brasileño Souza acababa de llegar procedente del Santos. El argumento era que Robertson habría sido una incorporación importante para un vestuario desordenado, y desde luego puede ayudar al nuevo entrenador Roberto De Zerbi a cultivar una nueva cultura de compromiso al 100 % dentro de la plantilla. El hecho de que haya llegado finalmente como agente libre es un pequeño extra positivo, pero persiste la sensación de que el Tottenham no necesitaba necesariamente a Robertson. Nota: C

    Para Robertson: Una decisión desconcertante. Se puede entender por qué Robertson estaba dispuesto a dejar el Liverpool en enero. Había pasado a ser la segunda opción por detrás de un jugador que no estaba rindiendo especialmente bien y quería tener continuidad en la Premier League de cara al Mundial, algo que aparentemente los Spurs estaban dispuestos a ofrecerle. Robertson acabó siendo titular en más partidos en la segunda mitad de la temporada de lo que probablemente esperaba, lo que significa que llega en buena forma a su viaje a Norteamérica, pero nunca hubo ninguna posibilidad de que siguiera en Anfield, porque el Liverpool no le ofreció una renovación en ningún momento. Sin embargo, tenía otras opciones además de los Spurs, y la Juventus estaba entre los clubes de los que se decía que estaban interesados en fichar al capitán de Escocia. Resulta, por tanto, un poco extraño que haya decidido unirse a un club que solo evitó por muy poco el descenso al Championship en la última jornada de la temporada. Sin embargo, Robertson puede considerar ahora que el Tottenham es una opción más atractiva de lo que lo era en enero, dado que De Zerbi es incuestionablemente capaz de mejorar de forma significativa a los Spurs durante el verano. Aun así, seguimos sin estar convencidos de que Robertson vaya a jugar mucho más en el norte de Londres de lo que jugó en el Liverpool la temporada pasada. Nota: C

    Mark Doyle

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 de mayo: Anthony Gordon (del Newcastle al Barcelona, 80 millones de euros)

    Para el Newcastle: Un cambio de enfoque revelador. El Newcastle luchó con uñas y dientes para retener a Alexander Isak el verano pasado antes de permitir tardíamente que se marchara al Liverpool. Por triste que parezca, habría sido mucho mejor rendirse de inmediato y dejarle salir en cuanto presentó una solicitud de traspaso, ya que la perturbación causada por el delantero sueco no benefició en absoluto a Eddie Howe ni a sus jugadores. El Newcastle, por tanto, se ha movido rápido para desprenderse de otro delantero descontento, y por una cantidad fantástica. Gordon es un atacante trabajador, talentoso y versátil, pero nunca ha hecho nada ni con su club ni con su selección que sugiera que vale 69 millones de libras. Por supuesto, el reto ahora para el Newcastle es invertir bien el dinero, porque desperdició por completo lo que recibió por Isak, y atraer talento de primer nivel no va a ser más fácil este verano. Las Urracas ya no pueden ofrecer fútbol de la Champions League a los posibles nuevos fichajes, y su patético 12.º puesto en la Premier League, unido al deseo de Gordon de seguir los pasos de Isak y salir de St. James' Park, demuestra que el Newcastle ya no es una amenaza seria para la élite de Inglaterra bajo unos propietarios saudíes cada vez más desinteresados. Nota: B-

    Para el Barcelona: Una señal realmente preocupante. El Barcelona no ha estado en condiciones de gastar mucho dinero en jugadores desde hace ya tiempo debido a sus bien documentados problemas para cumplir con las estrictas regulaciones financieras de La Liga, así que no augura nada bueno que su primer movimiento, tras por fin poner su casa en orden, sea gastarse 80 millones de euros en Gordon. El internacional inglés debería demostrar sin duda que es una incorporación útil. Puede jugar prácticamente en cualquier posición del tridente ofensivo y es una máquina de presión, a diferencia de Marcus Rashford, así que es fácil entender por qué Hansi Flick dio luz verde a la llegada de Gordon. Sin embargo, es imposible obviar el hecho de que el Barça ha pagado de más. Es cierto que Gordon podría hacer un buen Mundial, y eso haría que el precio pareciera más razonable, mientras que también se ha señalado que el de Liverpool marcó 10 goles en la Champions League de esta temporada, pero seis de esos tantos llegaron ante Qarabag y Union Saint-Gilloise, y la mitad fueron de penalti. Doce goles en sus últimas 60 apariciones en la Premier League es un indicador mucho mejor del tipo de promedio goleador que los aficionados del Barça deberían esperar de su último fichaje. Así que, aunque Gordon tiene más opciones de darle a Flick lo que quiere de un extremo y cobrará menos que Rashford, había opciones más rentables en el mercado, lo que sugiere que el Barça vuelve a tener más dinero que sentido. Nota: C+

    Para Gordon: El tipo de cosas con las que se hacen los sueños. A pesar de algunas actuaciones muy irregulares en la Premier League, particularmente durante los dos últimos años, Gordon ha conseguido el traspaso a un gran club que claramente llevaba tiempo buscando. Él mismo admitió que los anteriores vínculos con el Liverpool, el club de su ciudad y del que también era aficionado de niño, le hicieron cambiar de idea, mientras que al principio parecía que iba a fichar por el Bayern de Múnich este verano. Sin embargo, el Bayern se echó atrás lógicamente ante el precio exigido, y ahí reside ahora el gran desafío al que se enfrenta Gordon. La posible llegada de Julian Alvarez desviaría bastante la atención del jugador de 25 años, pero aun así estará sometido a una enorme presión para justificar su precio, porque el Barça no ha pagado 80 millones de euros por un jugador secundario. Gordon tiene que demostrar que merece ser titular en un equipo repleto de estrellas, y eso no será fácil. Que se lo pregunten a Rashford, que ahora parece prescindible en el Camp Nou pese a haber firmado un total combinado de 28 goles y asistencias en su temporada de debut en el Barça. Aun así, Gordon probablemente apenas pueda creer su buena fortuna. Va a pasar de jugar con Anthony Elanga a formar junto a Lamine Yamal. Nota: A

    Mark Doyle