Giroud, de 39 años, renovará con el Lille. Según L’Équipe, el delantero ha acordado quedarse una temporada más en el Stade Pierre-Mauroy.

Así, el francés cumplirá su deseo de seguir en la élite europea ya en la cuarentena. Olivier Létang, presidente del Lille, confirmó la noticia en RMC Sport: «Todavía tiene esa llama».