¡Olivia Rodrigo recibe el tratamiento del Clásico! El Barcelona presenta su última colaboración en equipaciones, y la estrella del pop de «Brutal» sigue los pasos de Ed Sheeran, Travis Scott y Drake

Rodrigo mostró su emoción al ver su marca personal en una de las equipaciones más reconocidas del fútbol. Además, como en otras ocasiones, actuará la noche del 8 de mayo en un emblemático local de la ciudad convertido en sala de conciertos. Este concierto privado será exclusivo para sus fans, conocidos como «Livies», quienes recibirán invitaciones de Spotify según su actividad de escucha en la plataforma de streaming más popular del mundo.

«Ver OR en una camiseta del Barcelona para El Clásico, ni siquiera sé cómo asimilarlo», dijo en la web oficial del club. «Ha sido muy divertido ver cómo la camiseta cobraba vida y crear una colección completa con Spotify y el Barça. Además, poder actuar para los fans que me han estado escuchando desde el primer día, en una ciudad como Barcelona, va a ser muy especial. Eso lo es todo para mí. Estoy deseando verlos».







