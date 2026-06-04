Oliver Glasner se muestra cada vez más receptivo a fichar por el AC Milan tras una reunión de seis horas con el propietario y Zlatan Ibrahimovic, pero un club de la Premier League está dispuesto a lanzarse a por el exentrenador del Crystal Palace

Para Glasner, entrenar a uno de los clubes más históricos de Europa resulta muy atractivo. Con 51 años y tras dejar huella en Austria, Alemania e Inglaterra, estaría dispuesto a probar su valía en una cuarta liga. La Serie A y la oportunidad de guiar al Milan en su fase de transición encajan con sus ambiciones.

El club busca un técnico con experiencia internacional y una táctica moderna, y Glasner cumple ambos requisitos: ganó la Europa League con el Eintracht Frankfurt y, más recientemente, la Conference League con el Palace.