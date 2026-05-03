Oliver Baumann tuvo tres actuaciones mediocres contra el VfB Stuttgart. Alexander Nübel se coloca «en una posición muy buena» de cara al Mundial

«Alex se ha colocado en una posición muy buena de cara al Mundial», comentó el director deportivo del VfB, Fabian Wohlgemuth. «Ha estado increíble bajo los palos y nos ha salvado el punto». Nübel fue clave en el empate de los suabos en el duelo de Baden-Wurtemberg por el pase a la Liga de Campeones, mientras que Baumann tuvo un mal día.

«Sin duda, esa la puedo parar», admitió Baumann en Sky al referirse al primer gol del VfB, obra de Chris Führich (minuto 20) desde un ángulo cerrado. El guardameta de 35 años, hasta hace poco considerado el número uno de Alemania para la fase final del Mundial en Estados Unidos, México y Canadá (11 de junio al 19 de julio), no lució seguro en los tres tantos encajados.