Con la nariz sangrante, la cabeza zumbando y sin camiseta tras el 3-3 ante la TSG Hoffenheim, el portero del Stuttgart, Alexander Nübel, se sintió vencedor. Aun así, el portero del Stuttgart, Alexander Nübel, se llevó el protagonismo en la antepenúltima jornada de la Bundesliga. Aunque encajó tres goles, igual que Oliver Baumann en la otra portería, dejó claro quién manda en la lucha por la portería alemana para el Mundial.
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Oliver Baumann tuvo tres actuaciones mediocres contra el VfB Stuttgart. Alexander Nübel se coloca «en una posición muy buena» de cara al Mundial
«Alex se ha colocado en una posición muy buena de cara al Mundial», comentó el director deportivo del VfB, Fabian Wohlgemuth. «Ha estado increíble bajo los palos y nos ha salvado el punto». Nübel fue clave en el empate de los suabos en el duelo de Baden-Wurtemberg por el pase a la Liga de Campeones, mientras que Baumann tuvo un mal día.
«Sin duda, esa la puedo parar», admitió Baumann en Sky al referirse al primer gol del VfB, obra de Chris Führich (minuto 20) desde un ángulo cerrado. El guardameta de 35 años, hasta hace poco considerado el número uno de Alemania para la fase final del Mundial en Estados Unidos, México y Canadá (11 de junio al 19 de julio), no lució seguro en los tres tantos encajados.
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Baumann, molesto: «Sin duda, hemos perdido por 3-3»
El rendimiento del equipo y la ventaja de dos goles desperdiciada ante un Stuttgart mermado dejaron a Baumann contrariado. «Sin duda, hemos perdido 3-3», se quejó el veterano: «Debemos aprender de esto». El estado de ánimo de Nübel era mejor. «Hemos demostrado mentalidad, eso muestra la voluntad del equipo», afirmó el portero: «El empate es como una victoria».
Nübel, cuya cesión del Bayern de Múnich termina esta temporada tras tres años, prefirió no elogiarse. Su entrenador, Sebastian Hoeneß —quien también dirigió a Baumann en el TSG—, lo hizo por él: vio a un «Alex en plena forma». Como Wohlgemuth, Hoeneß ya piensa en el Mundial. «Alex ha demostrado de forma impresionante lo importante que puede ser», añadió: «Conseguir un punto en un partido como este seguro que no perjudica a la hora de decidir quién estará bajo los palos en el Mundial».
Triangular por la Liga de Campeones
Primero hay que definir quién se clasifica a la máxima categoría. Bayer Leverkusen, VfB y TSG están empatados en los puestos cuatro a seis. La jornada del próximo fin de semana puede ser decisiva: el VfB enfrentará al Bayer.
El sábado en Sinsheim, Andrej Kramaric pareció encaminar al TSG hacia la Liga de Campeones. Primero renovó su contrato dos años más y luego marcó por partida doble (7’ y 49’). También anotó Bazoumana Touré (24’), pero no bastó.
Führich (20'), Ermedin Demirović (64') y el suplente Tiago Tomás (90'+5) marcaron para el Stuttgart en su partido 2000 en la Bundesliga. La roja al capitán Atakan Karazor por una falta grave sobre Fisnik Asllani (69’) no frenó la remontada, pero su sanción complicará el duelo ante el Leverkusen.