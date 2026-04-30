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¡Oficial! El Manchester United anuncia un nuevo contrato multimillonario para Kobbie Mainoo, quien afirma: «Quiero ganar títulos»
Un seguidor de «Boyhood» se compromete de por vida
Mainoo ha firmado un contrato a largo plazo que lo convierte en uno de los mejor pagados del club, tras meses de negociaciones. El centrocampista, formado en el club desde los seis años, ha jugado 98 partidos y marcó el gol de la victoria en la final de la FA Cup 2024. Tras un breve periodo de incertidumbre en el que se planteó una cesión por su mala relación con el exentrenador Rubén Amorim, Mainoo recuperó su sitio en el once.
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Determinación por ganar títulos
El internacional inglés recordó su trayectoria, desde la cantera de The Cliff hasta el césped de Old Trafford, y subrayó el impulso del equipo y su compromiso con la ciudad que lo vio crecer.
En la web del club, reconoció: «El Manchester United siempre ha sido mi hogar; este club lo es todo para mi familia. He crecido viendo su impacto en la ciudad y disfruto de la responsabilidad de vestir esta camiseta.
Desde The Cliff hasta Old Trafford, el recorrido ha sido increíble. Vivo mi sueño cada día con el mismo deseo de triunfar que a los seis años.
«Todos sentimos el impulso que crece en el club. Estoy decidido a dar un paso al frente y ayudar al Manchester United a pelear por los grandes trofeos en los próximos años».
La joya de la corona de la Academia ya está asegurada.
Tras el cambio de entrenador en enero, la directiva del United consideró prioritario renovar a Mainoo y le aumentó el sueldo de 25 000 a 30 000 libras semanales. El director deportivo, Jason Wilcox, lo definió como un talento mundial cuyo profesionalismo inspira a la próxima generación.
Reforzando la convicción del club de que el centrocampista se convertirá en un icono mundial, Wilcox añadió: «Kobbie es uno de los futbolistas jóvenes con más talento natural del mundo. Su habilidad técnica, profesionalidad y humildad lo convierten en el modelo a seguir perfecto para nuestros jóvenes jugadores y en un verdadero orgullo para nuestro excelente sistema de cantera.
Estamos encantados de que haya ampliado su contrato y confiamos en que se convierta en uno de los mejores jugadores del mundo, listo para liderar al Manchester United en la lucha por los mayores honores».
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Partido decisivo en Liverpool
Se espera que Mainoo sea clave este domingo 3 de mayo, cuando el United reciba al Liverpool en un partido decisivo de la Premier League en Old Trafford. Titular en 12 de los últimos 13 partidos ligueros tras recuperarse de una lesión en la pantorrilla, su serenidad puede asegurar la clasificación a la Liga de Campeones. Además, lucha por entrar en la convocatoria de Thomas Tuchel para el Mundial.