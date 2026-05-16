¡Oferta de 100 millones en Londres! El FC Barcelona busca un delantero alternativo a Julián Álvarez

El Barcelona podría ofrecer hasta 100 millones de euros por Álvarez, lo que el Chelsea conoce y le hace temer una puja mayor.

Para acelerar las conversaciones, el director deportivo Deco llegó el viernes a Londres. Tras semanas de contacto con el representante del jugador, su prioridad es reunirse con los directivos del Chelsea y conocer su postura sobre un posible traspaso.

Los Blues disputan el sábado la final de la FA Cup contra el Manchester City, motivo por el cual el representante de Pedro también ha viajado para ver el partido en directo en el estadio. Un factor decisivo en el juego de póquer del traspaso podría ser también si el Chelsea jugará la próxima temporada en la Liga de Campeones, lo cual es muy improbable.

De quedarse fuera, el club londinense tendría que vender para equilibrar sus cuentas, y Pedro tendría un motivo más para pedir la salida.