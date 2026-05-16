Según Mundo Deportivoy Sport, el Barcelona aparta por ahora su interés del campeón argentino. En el Camp Nou ven muy complicado fichar a la estrella del Atlético este verano. Sin embargo, la búsqueda del próximo fichaje estrella ya se ha iniciado hace tiempo, y apunta hacia la Premier League.
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¡Oferta de 100 millones en Londres! El FC Barcelona busca un delantero alternativo a Julián Álvarez
El Chelsea, en apuros económicos, prioriza fichar al delantero Pedro. Deco, director deportivo del Barcelona, ya negocia su traspaso.
Aunque su estilo difiere del de Álvarez, en el Barça creen que puede aportar mucho. Su fichaje resultaría mucho más económico que el de Álvarez, y según Mundo Deportivo ya hubo primeros contactos a mediados de abril.
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El Chelsea no quiere vender a Pedro
Según el Daily Mail, un traspaso este verano es casi imposible: los Blues no quieren dejar marchar a su máximo goleador tras solo un año.
Medios catalanes aseguran que el Barcelona confía en ficharlo por unos 70 millones de euros, pero en Stamford Bridge la situación es distinta: según Mundo Deportivo, el Chelsea no quiere venderlo por esa cantidad. Valoran al delantero, uno de sus mejores jugadores, en unos 100 millones.
Parece que Deco se va a Londres
El Barcelona podría ofrecer hasta 100 millones de euros por Álvarez, lo que el Chelsea conoce y le hace temer una puja mayor.
Para acelerar las conversaciones, el director deportivo Deco llegó el viernes a Londres. Tras semanas de contacto con el representante del jugador, su prioridad es reunirse con los directivos del Chelsea y conocer su postura sobre un posible traspaso.
Los Blues disputan el sábado la final de la FA Cup contra el Manchester City, motivo por el cual el representante de Pedro también ha viajado para ver el partido en directo en el estadio. Un factor decisivo en el juego de póquer del traspaso podría ser también si el Chelsea jugará la próxima temporada en la Liga de Campeones, lo cual es muy improbable.
De quedarse fuera, el club londinense tendría que vender para equilibrar sus cuentas, y Pedro tendría un motivo más para pedir la salida.
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Joao Pedro: 23 goles en 51 partidos con el Chelsea
Las cifras muestran que el Chelsea no dejará marchar al goleador sin lucha: llegó el verano pasado por unos 64 millones de euros y su contrato, válido hasta 2033, no tiene cláusula de rescisión.
En sus 51 partidos oficiales con el club, ha marcado 23 goles y dado seis asistencias.