«O paramos o no voy a llegar a los 32» - Rodri critica el implacable calendario de partidos tras la última lesión del Manchester City

Rodri advierte que el intenso calendario internacional podría acortar su carrera. El centrocampista del Manchester City, que ya sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior, ve en riesgo su futuro en el fútbol.

El centrocampista, de 29 años, advierte de que los cada vez más extensos calendarios nacionales e internacionales pueden resultar insostenibles para el cuerpo humano. Tras ser pieza clave en el éxito de su club y de la selección, teme que el desgaste físico acorte su carrera.