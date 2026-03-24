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Yamal Schertenleib Barcelona GFXGetty/GOAL
Tom Maston

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NXGN 2026: El dúo barcelonés formado por Lamine Yamal y Sydney Schertenleib se proclama como las mejores promesas adolescentes del fútbol

L. Yamal
Barcelona
S. Schertenleib
Barcelona
Primera División
Liga F

El dúo del Barcelona formado por Lamine Yamal y Sydney Schertenleib se ha proclamado ganador del NXGN 2026 tras encabezar las listas anuales de GOAL sobre los mejores adolescentes del fútbol (jugadores nacidos a partir del 1 de enero de 2007). Es el segundo año consecutivo en que el Barça aporta al número uno de ambas listas, tras los triunfos de Yamal y Vicky López en 2025.

  • FC Barcelona v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    Yamal es toda una leyenda de NXGN

    Yamal se ha proclamado ganador del NXGN por tercera vez, tras sus triunfos en 2024 y 2025; con 18 años, es el único jugador en los 11 años de historia del NXGN que ha ganado en más de una ocasión. El ascenso de Yamal le ha llevado no solo a convertirse en el joven jugador más destacado del planeta, sino quizás en el mejor jugador del mundo tras otros 12 meses magníficos para el internacional español.

    Sus actuaciones con el Barça, especialmente en la Liga de Campeones, le valieron el segundo puesto en la votación del Balón de Oro de 2025, y Yamal ha seguido siendo la figura más decisiva en la alineación blaugrana en su lucha por los títulos tanto en La Liga como en Europa.

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  • Chelsea FC v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5Getty Images Sport

    Los tres primeros de siempre

    Aunque Yamal vuelve a encabezar la clasificación NXGN, los primeros puestos de la lista resultan totalmente familiares, ya que, por segundo año consecutivo, el podio lo completan el extremo del Chelsea Estevao y el compañero de Yamal en el Barcelona, Pau Cubarsi. Estevao ha sabido trasladar sus magníficas actuaciones con el Palmeiras a la Premier League tras su llegada este verano a Stamford Bridge, mientras que Cubarsi sigue siendo el joven defensa más destacado del fútbol mundial tras formar parte del primer equipo del Barça durante más de dos años.

    El top 5 lo completan el delantero del Real Madrid Franco Mastantuono y el atacante del Bayern de Múnich Lennart Karl, mientras que el sexto puesto lo ocupa el goleador más joven de la historia de la Premier League, Max Dowman, del Arsenal.

  • Sydney Schertenleib Barcelona Women 2025-26Getty Images

    Schertenleib reigns

    En la categoría femenina, Schertenleib ha pasado de quedar tercera en 2025 a ocupar el primer puesto, tras dar un nuevo salto en su evolución en Cataluña durante el último año. La internacional suiza causó una gran impresión en su debut en un gran torneo, la Eurocopa 2025, celebrada en su país, y ha trasladado la confianza que le dieron esas actuaciones a sus actuaciones en el club.

    Schertenleib superó por poco a la centrocampista de Estados Unidos y del Lyon Lily Yohannes, que quedó en segundo lugar, y a la delantera sueca Felicia Schroder, que juega en el Hacken y se situó en tercera posición. La compañera de Schertenleib en el Barça, Clara Serrajordi, quedó cuarta, por delante de la quinta clasificada, Claudia Martínez, la delantera del Washington Spirit, la primera de las tres jugadoras de la NWSL que se colaron en el top 10 de la categoría femenina.

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