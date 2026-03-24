NXGN 2026: El dúo barcelonés formado por Lamine Yamal y Sydney Schertenleib se proclama como las mejores promesas adolescentes del fútbol

Yamal se ha proclamado ganador del NXGN por tercera vez, tras sus triunfos en 2024 y 2025; con 18 años, es el único jugador en los 11 años de historia del NXGN que ha ganado en más de una ocasión. El ascenso de Yamal le ha llevado no solo a convertirse en el joven jugador más destacado del planeta, sino quizás en el mejor jugador del mundo tras otros 12 meses magníficos para el internacional español.

Sus actuaciones con el Barça, especialmente en la Liga de Campeones, le valieron el segundo puesto en la votación del Balón de Oro de 2025, y Yamal ha seguido siendo la figura más decisiva en la alineación blaugrana en su lucha por los títulos tanto en La Liga como en Europa.