Nunca antes se habían marcado cinco goles en los primeros 45 minutos de una semifinal de la Liga de Campeones —competición que existe con este nombre desde la temporada 1992/93—. Además, con el tanto de Dayot Upamecano, que estableció el 3-5 provisional para el Bayern en el 65’, el encuentro se convirtió en el más goleador de la historia de las semifinales de la Liga de Campeones.
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¡Nunca visto en la Liga de Campeones! El PSG y el Bayern hacen historia en un espectáculo increíble
Harry Kane abrió el marcador en el Parc des Princes en el minuto 17 con un penalti, tras una falta de Willian Pacho sobre Luis Díaz.
Poco después, Khvicha Kvaratskhelia respondió con un bonito disparo que batió a Manuel Neuer. El PSG tomó la iniciativa y, a la media hora, Joao Neves cabeceó a la red un corner para adelantar a los locales.
El encuentro se tornó trepidante, con ocasiones en ambos áreas. Michael Olise estableció el 2-2 provisional en el 41’.
- AFP
El PSG y el FC Bayern ofrecen un auténtico espectáculo
Cuando parecía que el partido iría al descanso empatado, el VAR otorgó un penalti muy discutible por mano al PSG. En el quinto minuto de añadido, Ousmane Dembélé marcó el 3-2 justo antes del descanso.
Tras el descanso, Kvaratskhelia hizo el 4-2 en el 56’ y Dembélé firmó su doblete al primer palo. El Bayern no se rindió: en el 65’, Upamecano recortó (3-5) y, en el 69’, Díaz hizo el 4-5, noveno tanto de la noche. Récord de goles en una semifinal. Victoria ajustada para los franceses.
La eliminatoria se resolverá la próxima semana en Múnich. El ganador jugará la final de la Liga de Campeones en Budapest ante Arsenal o Atlético de Madrid.
El campeón del mundo Christoph Kramer, comentarista en Prime, admitió: «Nunca vi un partido así; con tantos espacios, podría terminar 9-9».
¿Será Bayern vs. PSG la semifinal de la Liga de Campeones con más goles?
El Bayern y el PSG podrían convertir la vuelta en la semifinal con más goles de la Liga de Campeones; para ello deberían marcar cinco tantos más.
Hasta ahora, dos semifinales comparten el récord con 13 goles: en 2017/18 el Liverpool venció 5-2 a la Roma en la ida y la Roma ganó 4-2 en la vuelta. La otra fue la semifinal entre el FC Barcelona y el Inter de Milán de la temporada pasada, que acabó con un 3-3 en la ida y un 4-3 en la prórroga para los nerazzurri en la vuelta.
Próximos partidos del FC Bayern Múnich
Fecha
Partido
Competición
Sábado 2 de mayo
FC Bayern vs. 1. FC Heidenheim
Bundesliga
Miércoles 6 de mayo
FC Bayern vs. París Saint-Germain
Liga de Campeones
Sábado 9 de mayo
VfL Wolfsburgo vs. FC Bayern
Bundesliga
Sábado 16 de mayo
FC Bayern vs. 1. FC Colonia
Bundesliga