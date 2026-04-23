Según Footy Headlines, las camisetas del club alemán más laureado llevarán solo «FC Bayern», en lugar de «FC Bayern München» o «Bayern München».
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¡Nunca visto! El FC Bayern Múnich cambiará radicalmente sus nuevas camisetas
El cambio refleja cómo se conoce al club, sobre todo en países de habla alemana. Sin embargo, es una novedad, pues «Múnich», ciudad natal del equipo, siempre había aparecido en las camisetas del FCB.
Se desconoce si la medida será temporal o si el club usará solo «FC Bayern» en todas sus futuras equipaciones.
La camiseta local del Bayern para la temporada 26/27 es de un rojo intenso con rayas.
Todo indica que el Bayern apostará por un diseño clásico para la camiseta local 2026/27. Tras las críticas de los últimos años, el nuevo modelo recuperará los orígenes.
Hace meses circularon filtraciones que apuntaban a un rojo intenso con finas rayas tono sobre tono. Aunque aún se desconoce el ancho exacto y el diseño de las rayas, este discreto enfoque debería calmar los ánimos.
Los seguidores llevan años molestos porque el club ha prescindido de la clásica combinación rojo y blanco y ha optado por diseños y colores más llamativos.