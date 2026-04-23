¡Nunca visto! El FC Bayern Múnich cambiará radicalmente sus nuevas camisetas

Todo indica que el Bayern apostará por un diseño clásico para la camiseta local 2026/27. Tras las críticas de los últimos años, el nuevo modelo recuperará los orígenes.

Hace meses circularon filtraciones que apuntaban a un rojo intenso con finas rayas tono sobre tono. Aunque aún se desconoce el ancho exacto y el diseño de las rayas, este discreto enfoque debería calmar los ánimos.

Los seguidores llevan años molestos porque el club ha prescindido de la clásica combinación rojo y blanco y ha optado por diseños y colores más llamativos.