El entrenador del Liverpool se quedó furioso tras un desastroso colapso defensivo de 20 minutos en el que su equipo encajó cuatro goles ante un Manchester City arrollador, impulsado por un hat-trick de Erling Haaland y un gol de Antoine Semenyo. Este último revés acaba de hecho con las esperanzas del Liverpool de ganar una copa nacional tras su anterior eliminación de la Carabao Cup, lo que deja a los Reds enfrentándose a una temporada cada vez más sombría, en la que les espera una dura batalla para asegurarse una plaza en la Liga de Campeones del año que viene.

«Decepción por el resultado, decepción por la eliminación y muy decepcionado por los 20 minutos en los que encajamos cuatro goles», declaró Slot a BBC Sport. «Con la forma en que defendimos en ese periodo, nunca se puede ganar un partido de fútbol. Hay muchos temas recurrentes. Uno es que desperdiciamos nuestras ocasiones; otro es que, en general, no encajamos muchos goles, pero las pocas ocasiones que concedemos acaban en gol. Quizá eso se deba al esfuerzo que ponemos. Tenemos que mejorar la defensa en el área y eso también se ha visto hoy».

A pesar de su sombrío veredicto, el entrenador vio algunos aspectos positivos del partido y añadió: «Me gustó mucho lo que vi hoy. Hicimos muchas cosas muy bien con y sin el balón, creamos algunas buenas ocasiones. Les mantuvimos alejados de cualquier peligro. Hasta el momento del penalti, había mucho que destacar. Los 20 minutos posteriores, para lo que se puede esperar de un equipo como el Liverpool, estuvieron lejos de ser lo suficientemente buenos en defensa».