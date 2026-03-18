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«Nunca sentí que confiaran en mí»: Kenan Yildiz explica por qué le resultó «fácil» dejar el Bayern de Múnich, mientras la estrella de la Juventus arremete contra su antiguo equipo
Una pieza clave de la nueva era de la Juventus
El centrocampista ofensivo de origen alemán se incorporó al Bayern en 2012, cuando solo tenía siete años, y no dejó de impresionar en todas las categorías inferiores, llegando incluso a capitanear el equipo sub-17. Sin embargo, las dudas sobre su trayectoria hacia el primer equipo y la demora del club a la hora de ofrecerle un contrato profesional concreto acabaron provocando su marcha como agente libre en 2022, según ha revelado ahora el jugador de 20 años.
Desde que cambió el Bayern por la Juventus en el verano de 2022, Yildiz ha experimentado una evolución impresionante, marcando 18 goles en 90 partidos de la Serie A. Estas actuaciones le han convertido en el rostro de la nueva era de la Juventus y en una superestrella de la selección turca.
No es una decisión basada en el dinero
Tras su marcha de Múnich, surgieron rumores de que sus excesivas exigencias económicas habían impedido la renovación de su contrato. Sin embargo, en una extensa entrevista concedida al Corriere dello Sport, Yildiz desmintió rotundamente estas afirmaciones: «Nunca he jugado por dinero, sino para superarme. El dinero siempre ha sido algo secundario para mí. De eso se encarga mi familia», afirmó.
«Llevo aquí cuatro años y siempre me han demostrado una gran confianza, algo de lo que carecía en el Bayern. Estuve allí once años y nunca sentí su confianza; siempre había alguien mejor que yo. Por eso me resultó fácil, de hecho, era algo inevitable, marcharme».
Yildiz renueva con la Juventus
El ascenso de Yildiz al estrellato en la Serie A despertó el temor a que recibiera importantes ofertas de traspaso por parte de equipos de la Premier League y La Liga. Sin embargo, el jugador de 20 años decidió recientemente firmar un nuevo contrato con los bianconeri, que lo vincula al club hasta 2030.
«Estoy muy seguro de que lograremos grandes cosas en el futuro», declaró en ese momento. «Me encanta la Juventus porque, desde que estoy aquí, siempre he sentido que juntos lograríamos grandes cosas. Siempre he tenido la certeza de que los aficionados y mi familia me apoyan».
A por la gloria con la Juventus
Yildiz es actualmente el máximo goleador de la Juventus en la Serie A, con nueve goles en 28 partidos, y también lidera la clasificación de asistencias con seis. A pesar de su buen estado de forma, el equipo de Turín ocupa el quinto puesto de la máxima categoría italiana, a 15 puntos del líder, el Inter. No obstante, sigue en la lucha por una plaza en la Liga de Campeones de la próxima temporada.
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