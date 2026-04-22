¡Nunca se había visto algo así en el fútbol mundial! En Inglaterra se está gestando lo impensable

A cinco jornadas del final, los Spurs están a dos puntos del puesto 17, que ocupa el West Ham United y que da la permanencia. Son muchos para un Tottenham que no gana desde el 28 de diciembre, cuando venció al Crystal Palace. Desde entonces, suma 15 partidos sin victoria y dos cambios de entrenador.

El danés Thomas Frank se marchó en febrero; su sucesor, el croata Igor Tudor, duró solo 44 días, y hace poco llegó el italiano Roberto De Zerbi. En su segundo partido, ante el Brighton & Hove Albion el sábado, pareció que la racha acabaría, pero el defensa austriaco Kevin Danso cometió un error en el descuento y el marcador quedó 2-2. Después, Danso sufrió una oleada de insultos racistas en redes, que el club condenó en un comunicado.

Si el sábado no vencen al Wolverhampton, sumarán 16 partidos sin ganar y igualarán un récord negativo de 1935. Los Wolves, colistas ya descendidos, parecen el rival más accesible del calendario. Después vendrán Chelsea, Aston Villa, Leeds y, en la última jornada, Everton.

«Este equipo puede ganar cinco partidos seguidos», afirma De Zerbi, que exige buen humor para impulsar la confianza. «Tienen que venir al entrenamiento con una sonrisa, si no, pueden volver a casa», afirma De Zerbi. «No tengo tiempo para gente negativa, jugadores tristes o ayudantes del entrenador. No me gusta la gente que se queja y piensa en negativo».