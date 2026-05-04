¿Nunca quiso jugar en el Tottenham? El futuro de Cristian Romero y Micky van de Ven genera dudas, y Chris Waddle advierte a los Spurs: «Debe cambiar su política de fichajes»

Waddle, sobre los cambios que el Tottenham debe hacer en fichajes y plantilla, dijo: «Ahí empiezan los problemas para el Tottenham. Quiero fichar a A, B, C, D, E y F. El traspaso y el salario importan, y la edad también; no debe tener 29, 30 o 31 años.

El Tottenham siempre ha fichado jóvenes, los ha formado y luego los ha vendido; eso debe cambiar. Si quiere estar entre los cuatro grandes, debe retener a sus canteranos hasta que sea el momento de dejarlos marchar.

Tienen que decir: “Contamos con Bergvall y Archie Gray; si ya están listos para la Premier, firmémoslos por cinco, seis o diez años”. Cuando ya no den más, cerca de los 30, se les puede dejar ir.

Pero el Tottenham no hace eso; lo sabemos. Forma a los jugadores, esperan a que sean regulares y luego los venden para fichar a otro joven. Ya es hora de que deje de hacerlo.

Mira al Manchester City, al Liverpool, al Arsenal o al Aston Villa: compran jugadores y los conservan hasta que ya no rinden. Cuando ya no rinden, los traspasan. Fíjate en el Manchester City: Bernardo Silva se va, John Stones, Kevin De Bruyne y Gündogan superan los 30, pero los aprovechan al máximo antes de despedirse.

Ganas trofeos, ganas dinero, se pagan solos. Al final se marchan y fichan a otro. Así funciona el fútbol si quieres ganar.

No se trata de comprar y vender sin más, sino de planificar con anticipación. Se trata de fichar a un jugador joven, formarlo porque ves su potencial, traspasarlo cuando creas que ya ha dado lo mejor de sí mismo, que tenemos a un jugador mejor en camino o que ya tenemos a un jugador mejor. Entonces los vendes o los dejas marchar. El Tottenham tiene que empezar a funcionar siguiendo el modelo de estos clubes que acabo de mencionar».