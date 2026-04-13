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Maurice Johnston Rangers 1990Hulton Archive
Nino Duit

Traducido por

«Nunca lo superarán»: el fichaje más polémico del fútbol escocés

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Durante décadas, el Rangers FC de Glasgow no fichó a ningún jugador católico, hasta que un fichaje sensacional lo cambió todo... pero no del todo.

Este artículo se publicó por primera vez en mayo de 2022 y se ha actualizado con motivo del 63.º cumpleaños de Mo Johnston, que se celebra este lunes.

Nacido en una familia católica de Glasgow, de niño apoyaba al Celtic FC, como era común en Escocia según la confesión religiosa. En 1984, el joven delantero internacional cumplió su sueño y fichó por su club favorito.

  • En el Celtic, Johnston marcaba de media en uno de cada dos partidos. Ganó la liga y la copa, pero no solo eso: se convirtió en un héroe. Después de que Johnston viera la tarjeta roja en un Old Firm contra el Rangers FC, de confesión protestante, se santiguó de camino al vestuario ante la grada rival. Este gesto tan provocador despertó aún más cariño entre unos, mientras que entre otros no hizo más que avivar el odio hacia él. 

    Tras tres años en el Celtic, fichó por el Nantes francés y en 1989 regresó a Glasgow. Primero volvió al Celtic, pero luego, en un giro sorpresivo, se pasó al gran rival. Los Rangers rompieron su norma no escrita al contratar a un católico. No a cualquier católico, sino a un ídolo del Celtic con un pasado relevante. 

    «En Glasgow, este traspaso fue una noticia más importante que la caída del Muro de Berlín ese mismo año», afirma Danny Grant, del blog de los Rangers Ibrox Noise, a SPOX; por aquel entonces tenía diez años. Con motivo del 30.º aniversario del fichaje, el periódico escocés Daily Record escribió: «No fue solo un fichaje que sacudió los cimientos del fútbol escocés. Fue también uno de los momentos más significativos de la historia de este país».

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  • El origen del conflicto religioso en Escocia

    Para entender la magnitud de este fichaje, debemos conocer Escocia, sus dos principales clubes de fútbol y su vínculo con la religión. Originalmente católica, el país se volvió protestante durante la Reforma del siglo XVI. A diferencia de Irlanda, donde una hambruna en el siglo XIX empujó a miles de católicos a emigrar a Escocia, donde compitieron con los protestantes por empleo y vivienda.

    La separación no era solo religiosa, sino también política: unos apoyaban una Irlanda republicana e independiente, y otros, la monarquía y el Reino Unido. Esa mezcla generó un profundo enfrentamiento.

    Esa rivalidad saltó al fútbol: el Celtic nació en la iglesia católica de St. Mary's, mientras que los Rangers fueron fundados por estudiantes protestantes. Cada partido lo refleja: en un lado ondean banderas irlandesas, en el otro, Union Jacks.

  • El Rangers FC y la ley no escrita

    Sin embargo, ambos clubes pronto se diferenciaron en su postura religiosa. El Celtic, de tradición católica, siempre ha estado abierto a todos; de hecho, algunas de sus mayores leyendas son protestantes. Un ejemplo es el entrenador Jock Stein, que llevó al Celtic a la victoria en la Copa de Europa de 1967. Al preguntarle si, ante dos jugadores del mismo nivel, ficharía al católico o al protestante, Stein respondió: «Al protestante, porque sé que los Rangers no ficharán al católico».

    En los Rangers, desde la década de 1920, existió la norma no escrita de no fichar a jugadores católicos, impuesta por directivos y jugadores que también pertenecían a la Orden de Orange, una asociación protestante radical que toma el nombre de Guillermo III de Orange, vencedor en Irlanda del rey católico Jacobo II.

    Aun así, algunos católicos jugaron para los Rangers en secreto. El delantero sudafricano Don Kitchenbrand no reveló su fe hasta años después de retirarse: «No podía admitirlo entonces. Habría destruido mi maravillosa vida».

    A partir de la década de 1970 creció la presión política y mediática sobre los Rangers para que cambiaran esa norma. Incluso se rumoreó que la FIFA investigaba posibles discriminaciones. Los dirigentes del club anunciaron en varias ocasiones el fichaje de jugadores católicos, pero siempre buscaron el máximo revuelo.

  • Mo Johnston In ActionGetty Images Sport

    El supuesto regreso de Mo Johnston al Celtic FC

    Mo Johnston dejó el Celtic en 1987 en buenos términos: el club no podía ni quería igualar los salarios que le ofrecían en otros equipos, así que los aficionados comprendieron su fichaje por el Nantes. Dos años después, ya como delantero titular de la selección escocesa, decidió volver a su país y solo había un destino posible para él.

    El 12 de mayo de 1989, el Celtic anunció su fichaje. Ambos clubes acordaron un traspaso de 1,2 millones de libras, de los cuales 400 000 ya se habían abonado al Nantes. Ante rumores sobre un interés del Manchester United, Johnston fue tajante: «No hay otro club británico en el que pueda jugar salvo el Celtic».

    Al día siguiente viajó con el equipo para el último partido de Liga y una semana después estuvo en la final de Copa, que el Celtic ganó al gran rival, aunque este ya había conquistado la Copa de la Liga y el título liguero. En Glasgow el equilibrio de fuerzas ya cambiaba: ese título marcó el inicio de nueve ligas seguidas del Rangers.

  • Graeme Souness hizo posible lo imposible

    El Celtic no solo atravesaba una crisis deportiva frente a su rival local, sino también financiera. La situación era tan grave que, al parecer, el club tenía dificultades para reunir la suma pendiente por el traspaso de Johnston. Al enterarse, el técnico del Rangers, Graeme Souness, ideó lo impensable: fichar al jugador. A él no le importaba la norma no escrita del club: su mujer era católica y sus hijos habían sido bautizados en esa fe. «Quizá fui ingenuo, pero la religión nunca fue un tema para mí», admitió.

    Le prometió más minutos y un salario mayor, y el jugador aceptó. Ambos ya habían compartido vestuario en la selección escocesa. Aunque algunos directivos dudaron, al final aprobaron la operación. «Hubo resistencia en el club y algunos directivos temían que los aficionados nos abandonaran en masa», recordó Souness en su biografía. «Pero yo argumenté que nos ganaríamos a la mayoría de los aficionados, los que tenían la actitud correcta, con sus goles».

    Souness convenció a Johnston de traicionar a su equipo de la infancia y a los directivos de romper la norma no escrita que regía desde hacía décadas. Solo quedaba un escollo: el contrato del Celtic con el Nantes. La FIFA dictaminó que Johnston era jugador del Celtic si se pagaba la deuda.

    El técnico del Celtic, Billy McNeill, habría exigido el pago solo para marginar a Johnston como castigo. Finalmente el club no lo hizo, recuperó las 400 000 libras ya transferidas y autorizó el fichaje por los Rangers. Johnston obtuvo un salario mayor y el Nantes una indemnización de 1,5 millones de libras.

  • El traspaso de Mo Johnston provocó una situación de emergencia

    Hasta el 10 de julio de 1989, todos daban por hecho que Johnston jugaría en el Celtic la temporada siguiente. Pero casi dos meses después de anunciar su regreso a ese club, los Rangers lo presentaron como nuevo fichaje.

    «Estoy encantado de unirme a los Rangers. Admiro a Graeme Souness y siento que firmo por uno de los clubes más grandes de Europa», afirmó Johnston con una sonrisa, luciendo la corbata azul, blanca y roja de los Rangers. Souness añadió: «Habría sido un completo idiota si no hubiera intentado fichar a Mo. Desde el principio he dicho que no tengo nada que ver con el sectarismo».

    Al instante, el caos se apoderó de Glasgow. Ante Ibrox Park, los hinchas dejaban coronas con la frase «El fin de 116 años de tradición», y otros quemaban sus abonos y bufandas entre lágrimas. El secretario general de la asociación de hinchas, David Miller, lo calificó como «un día triste para los Rangers» y añadió: «No quiero ver a ningún católico romano en Ibrox». Al otro lado de la ciudad, los seguidores del Celtic crearon el «Club de Aficionados del Celtic We Hate Mo Johnston».

  • Rangers v Aberdeen - William Hill PremiershipGetty Images Sport

    Rangers contra Johnston: el dedo corazón y las provocaciones del utillero

    La ira de los verdes y blancos fue mayor y más duradera que la de los azul, blanco y rojos. A la traición se sumó la humillación de caer ante el rival. «Los hinchas de los Rangers no aceptaron el fichaje», dice el bloguero Grant. «Pero también fue un gesto de desprecio hacia los del Celtic. Nunca lo superarán».

    En lo deportivo, el fichaje valió la pena para los Rangers: Johnston llevó al equipo a ganar dos ligas en dos años. Sin embargo, el delantero ya había apaciguado a muchos aficionados y, sobre todo, al utillero Jimmy Bell, tras unos pocos meses, con un gol de la victoria en los últimos minutos del Old Firm. A partir de ese momento, Bell empezó a preparar la camiseta de Johnston en el vestuario y a proporcionarle barritas de chocolate como al resto de jugadores.

    Bell, icono del club, murió a los 69 años; en el partido de vuelta de las semifinales de la Europa League 2022 ante el RB Leipzig se guardó un minuto de silencio en su honor. Con la llegada de Johnston, el utillero debió preparar cada vez más camisetas para jugadores de otras confesiones. Tras la sentencia Bosman y la llegada de extranjeros, los católicos se hicieron habituales en los Rangers.

    Las burlas siguieron: Gennaro Gattuso (1997/98) reveló que debía quitarse el crucifijo en el vestuario. Hasta 1998 no se autorizó a los jugadores a santiguarse en público, aunque no ante sus propios aficionados. Al año siguiente, el italiano Lorenzo Amoruso se convirtió en el primer capitán católico del club.

  • Los Rangers y la religión: la situación actual

    Aunque el equipo se volvió más diverso religiosamente, la afición de los Rangers siguió siendo, lógicamente, protestante y orgullosa de ello. A pesar de las iniciativas de los dos rivales del «Old Firm», en sus estadios aún se escuchan cánticos que odian la religión del otro equipo. La UEFA ha sancionado a los Rangers por ello en varias ocasiones en competiciones europeas: 2006, 2007, 2011 y 2019.

    «Estas canciones no se cantan para ofender, sino para animar al equipo», opina el bloguero Grant. Durante años, odiar a la otra confesión se identificó con apoyar al propio club. Esas canciones, compuestas hace décadas, siguen vigentes y resulta difícil romper con esa tradición.

    «En Glasgow aún hay sectarismo, pero no es tan grave como antes», afirma Grant, para quien «el concepto de religión está obsoleto». A Grant le da igual que, desde hace tiempo, los católicos también desempeñen papeles importantes en su equipo: «Podrían ser saxofonistas tuertos y gay, siempre y cuando sepan jugar al fútbol».

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