¡Nunca le había pasado algo así! La terrible noche del FC Barcelona supone una novedad en la carrera como entrenador de Hansi Flick

El miércoles por la noche, en el Camp Nou, el entrenador alemán vio cómo el Barça sufría 120 segundos de pesadilla justo antes del descanso. En el minuto 44, el central Pau Cubarsi fue expulsado por el VAR tras una entrada sobre Giuliano Simeone. Poco después, Julián Álvarez aprovechó el tiro libre posterior con un remate espectacular para marcar el 1-0.

Con uno menos, el Barça resistió en la segunda parte, pero un Atlético implacable amplió la ventaja: Alexander Sörloth marcó el 2-0 en el 70' y sentenció el partido.

Por ello, Lamine Yamal y los suyos deberán lograr una gran remontada el martes en la vuelta en Madrid para alcanzar las semifinales. El ganador de este duelo español se medirá al Arsenal o al Sporting de Lisboa. En la ida de cuartos, los ingleses vencieron 1-0 en Portugal gracias a un tanto en el final de Kai Havertz.