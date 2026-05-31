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«Nunca he tenido un trabajo fijo»: por qué Lamine Yamal, joven promesa del Barcelona, no se pone nervioso y se siente un «superhéroe»
El canterano de La Masia no se pone nervioso
A sus 18 años, Yamal carga con las esperanzas de nación y club, pero los focos internacionales no le alteran. Con humor, explica que la presión del Clásico o de los grandes torneos no le afecta: compara su papel actual con las preocupaciones de un trabajo convencional.
Para él, el campo es el único lugar donde se siente cómodo, lo que le libera del miedo al fracaso que acosa a otros. «Estaría nervioso si hiciera algo que no sé hacer. Si tuviera un trabajo normal, quizá me preocuparía; pero el fútbol es lo mío. Disfruto cada partido y, al ver a mis padres en la grada, siento su orgullo y la presión desaparece», declaró Yamal a la FIFA.
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La sensación de los superhéroes
Yamal se está convirtiendo rápidamente en el rostro de una nueva generación en el Barcelona, y el joven ha revelado que alcanzar su mejor forma le hace sentirse casi invencible. Mientras se prepara para liderar la delantera de la selección española en el próximo Mundial, el delantero ha descrito el cambio físico y mental que se produce cuando está en su mejor momento sobre el terreno de juego.
Para él, mantener ese nivel depende de su estado emocional y de expresarse con su talento natural. «Es como ser un superhéroe: todo encaja. Soy más rápido, más fuerte, lleno de adrenalina. Siento que nada puede detenerme. Me encantaría alcanzar ese nivel en el Mundial», afirmó Yamal.
La creatividad y la alegría del juego
Mientras muchos jugadores sufren las restricciones tácticas del fútbol moderno, Yamal se alimenta de la libertad creativa. Admitió que su rendimiento en las bandas, tanto en el club como en la selección, depende de lo mucho que disfrute durante el partido; si no se divierte, su nivel baja.
«Mi juego depende mucho de la creatividad, y cuando no me divierto, se resiente. Todo parece más plano, menos inspirado. Pero cuando estoy contento, como en la Eurocopa, todo encaja y me siento más libre», explicó.
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Mantener los pies en la tierra en Barcelona
A pesar de que algunos lo llaman «superhéroe» por su actitud en el campo, Yamal mantiene los pies en la tierra en su día a día en Barcelona. Atribuye a su familia y al ambiente de La Masia el mérito de mantenerlo centrado en su desarrollo, no en la fama que acompaña cada uno de sus movimientos. Para el extremo, la prioridad es mejorar su juego, no dejarse llevar por el revuelo mediático.
Concluyó: «Sé que aún soy joven y tengo mucho que aprender. Mi familia me ayuda a mantener los pies en la tierra y me recuerda cada día de dónde vengo. Es importante mantener la concentración porque, en el fútbol, las cosas pueden cambiar rápidamente. Solo quiero seguir trabajando duro, disfrutando del fútbol y haciendo felices a los aficionados cada vez que juego con el Barça o con España».