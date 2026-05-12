«Nunca había tenido tan poca esperanza»: Toni Kroos se desahoga tras el Clásico contra el Real Madrid

«Esto es muy difícil de aceptar», dijo Kroos en su podcast «Einfach mal Luppen», que conduce con su hermano Félix. «Dos no son aceptables. Y punto. Esa es la identidad del Real Madrid. Y todos lo saben». Esta decepcionante temporada, añadió, es «el resultado de un mal ambiente que se ha prolongado, tanto fuera como dentro del club. A todos los niveles».

Kroos recordó los múltiples frentes internos que el club ha enfrentado todo el curso. Constantemente se filtran intrigas, disputas y, más recientemente, una pelea física entre Aurelien Tchouameni y Fede Valverde, quien sufrió un traumatismo craneoencefálico; ambos recibieron una multa millonaria. Ese episodio marcó el punto más bajo de la temporada del Real Madrid.