«¡Nunca había sentido tanto dolor!». Jude Bellingham cometió un error al retrasar la operación de hombro, ya que la estrella del Real Madrid admite que sus miedos afectaron a su rendimiento

Bellingham se perdió los primeros meses de la temporada actual tras someterse a una operación durante el verano. Las lesiones recurrentes le habían causado problemas al internacional inglés durante su etapa en el Dortmund y en su primera temporada en España, y ha admitido que el miedo a sufrir otra luxación afectó a su juego.

En declaraciones en su canal oficial de YouTube, Bellingham recordó el momento en que cayó al suelo y se dislocó el hombro contra el Rayo Vallecano en noviembre de 2023, describiendo los «agonizantes» 90 segundos que tardaron los médicos en recolocar la articulación. Dijo: «Todo empezó el día del partido contra el Rayo. Fue la sensación más dolorosa que había experimentado hasta ese momento; nunca había sentido tanto dolor. Me pareció que pasó una eternidad hasta que me lo colocaron de nuevo, y solo fueron 90 segundos desde que entraron al campo hasta que quedó en su sitio. Antes, yo mismo era capaz de colocármelo cuando se me salía».