«Nunca digas nunca»: por qué podría producirse el regreso de Jürgen Klopp al Liverpool, ya que el héroe de Anfield afirma que el fútbol «extraña» al carismático entrenador alemán
El historial de Klopp como entrenador del Liverpool: se baraja su regreso a los banquillos
Klopp dirigió 491 partidos como entrenador del Liverpool entre octubre de 2015 y mayo de 2024. Ganó 299 de esos encuentros, logrando títulos de la Premier League y la Champions League. La decisión de dimitir se tomó antes de que finalizara su contrato con los Reds.
Después de haber invertido tanto, tanto física como emocionalmente, el técnico de 58 años sintió que había llegado el momento de tomarse un descanso y alejarse del estrés que supone entrenar a un club. Ahora ocupa el cargo de director global de fútbol de Red Bull.
Varios informes sugieren que Klopp podría haber vuelto a contagiarse del gusanillo del entrenamiento, a pesar de que él mismo afirma regularmente que no tiene planes inmediatos de volver al banquillo. La oferta adecuada podría hacer que se relajara esa postura.
Se ha hablado de que el Real Madrid podría intentar fichar al exentrenador del Borussia Dortmund, ya que busca un sucesor permanente para Xabi Alonso, mientras que el Liverpool siempre tirará de las fibras sentimentales de un hombre que llevó el «fútbol heavy metal» a Inglaterra.
¿Podría Klopp asumir un segundo mandato como entrenador del Liverpool?
¿Podría Klopp volver a Anfield si Slot es despedido este verano? Cuando se le planteó esa pregunta a McAllister, el excentrocampista de los Reds, en declaraciones a Grosvenor Casino, respondió a GOAL: «Nunca se puede decir nunca en cosas como esa. Cuando lo veía entrenar al Dortmund, la relación con la Yellow Wall y lo grande que es Dortmund como ciudad industrial, él parecía hecho a medida para ese tipo de trabajo: la ciudad en la que estaba, los aficionados para los que trabajaba y a los que intentaba complacer. Luego pasan los años y llega al Liverpool y, de nuevo, es la tormenta perfecta. Una vez más, para mí, tienes a un líder carismático, alguien con una personalidad muy fuerte, que siente lo mismo que la Kop. De nuevo, muy similar al Muro Amarillo de Dortmund.
«Para mí, siempre es muy difícil volver a un lugar donde has tenido un éxito increíble. Pero nunca se puede decir nunca. Es un juego loco y cada vez lo es más. Pero, en mi opinión, creo que al fútbol en general le falta Jürgen Klopp.
Obviamente, tiene la posibilidad de pasar más tiempo con su familia y demás, porque ya sabes lo exigente que es la gestión. Así que supongo que el trabajo que tiene ahora le da más tiempo para estar con su familia. Pero a la gente que se dedica al fútbol le encanta estar en el césped de un campo de entrenamiento. Me gustaría verlo de vuelta donde sea, porque creo que el fútbol en general lo ha echado de menos».
¿Qué tendría que pasar para que Klopp regresara?
Otra antigua estrella del Liverpool, el exdelantero Stan Collymore, declaró anteriormente aGOAL cuando se le preguntó si veía posible que un favorito de la afición volviera a tomar las riendas en Merseyside: «Si está disponible, todo el día. Lo veo totalmente posible».
Collymore añadió cómo se podría cerrar el acuerdo: «A menos que, en verano, Jurgen Klopp dijera: "Voy a volver al fútbol y el Liverpool es el único club para mí", lo que sin duda llamaría la atención de la directiva del Liverpool. Si dijera: "Voy a volver, pero quiero un nuevo reto", no creo que la jerarquía del Liverpool fuera a por él».
Slot fuera, Klopp dentro: ¿podría producirse un cambio en la dirección técnica en 2026?
Por ahora no hay ningún puesto vacante en Anfield, ya que Slot tiene contrato hasta 2027. Sin embargo, el holandés ha visto cómo el Liverpool ha tenido dificultades para defender el título de la Premier League esta temporada, tras un mercado de fichajes que batió récords en el verano de 2025, y el hecho de no haber conseguido ningún título importante ni la clasificación para la Liga de Campeones podría llevarle a abandonar el club, que se embarcaría en un nuevo proyecto, posiblemente con una cara conocida al mando.
