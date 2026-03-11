¡Nunca antes lo había conseguido! Michael Olise logra una primicia en el FC Bayern

Los legendarios expertos Jamie Carragher, Thierry Henry y Micah Richards le dieron la bienvenida con aplausos y gritos de «¡Michael! ¡Michael!». Olise sonrió. Richards consiguió entonces lo que el trofeo no había logrado: hizo reír a Olise al contar en público que se lo había encontrado recientemente en un restaurante. («No hizo nada malo, solo disfrutó de una buena comida»).

Quienes esperaban una entrevista caprichosa debido a esta recepción triunfal y la simpática anécdota se llevaron una decepción. Olise respondió con su habitual monosilabismo. Sin embargo, se apreció un ligero progreso en comparación con una entrevista televisiva durante su etapa en el Crystal Palace, que se hizo viral como «la peor entrevista de todos los tiempos». O con una entrevista poco después de su llegada a Múnich, cuando su compañero Jamal Musiala tuvo que responder a todas las preguntas por Olise.

En cualquier caso, esta vez el jugador de 24 años declaró que «como club, el objetivo del Bayern es ganarlo todo». ¿Y qué hay de sus posibilidades de ganar el Balón de Oro? «No me centro en eso. La temporada aún es larga. Si ocurre, estaría bien. Pero primero los trofeos».