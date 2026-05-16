¿Nuevos problemas? El FC Bayern Múnich quiere decidir si su estrella juega el Mundial

El problema son los pronósticos médicos contradictorios. Davies sufre una grave lesión muscular en la parte posterior del muslo izquierdo. Según fuentes del Bayern de Múnich, el jugador de 25 años estará de baja unas seis semanas.

Este diagnóstico descartaría su participación en el Mundial. Sin embargo, los médicos de Canadá estiman un periodo de recuperación mucho más breve y dan por hecho que Davies jugará la fase final.