Kennet Eichhorn, de solo 16 años, es un candidato prometedor para el BVB. Este mediocampista del Hertha BSC combina inteligencia de juego, fuerza física y capacidad de disputa, cualidades que el equipo amarillo y negro busca en sus fichajes.

A pesar de su juventud, su inteligencia en el juego, su fortaleza en el uno contra uno y su robustez física le permiten aspirar a la Bundesliga. Su cláusula de rescisión fija el traspaso en unos pocos millones de euros, cifra asequible para el club.

Sin embargo, el BVB debe competir con otros clubes alemanes y extranjeros interesados en el jugador, como el Bayern de Múnich, el Bayer Leverkusen, el RB Leipzig y el Manchester City.