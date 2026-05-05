Getty Images
Traducido por
Nuevo revuelo en torno a Antonio Rüdiger en el Real Madrid: se disculpa ante el equipo
Según un reportaje de Miguel Latigo Serrano en Onda Cero, el internacional alemán se habría enfrentado al lateral Álvaro Carreras e incluso le habría dado una bofetada. Sin embargo, esto no es cierto, según ha sabido SPOX por el entorno del jugador: hubo un altercado con un compañero, pero sin agresiones físicas. Además, el incidente ocurrió en febrero, no en abril, y ya se resolvió, según publicó el jugador en Instagram.
The Athletic también mencionó una fuerte discusión con un compañero no identificado, provocada por el jugador de 33 años; el central se disculpó y invitó al plantel y a sus familias a cenar.
No es el primer incidente: tras la vuelta de cuartos de la Champions ante el Bayern, Josip Stanisic criticó su conducta en el campo. Hace semanas, Diego Rico, defensa del Getafe, volvió a criticar la entrada “brutal y peligrosa” de Rüdiger, con la que, según él, «se pasó de la raya»: «Quería partirme la cara».
Estos episodios llegan en plena vigilancia del seleccionador alemán, Julian Nagelsmann, de cara al Mundial 2026.
- Getty Images
Rüdiger ya está en la cuerda floja con Nagelsmann: «Se ha llegado al límite»
Tras perder los estribos en la final de Copa ante el Barcelona (2-3 en prórroga), insultar al árbitro y lanzarle un rollo de esparadrapo, Rüdiger escuchó a Nagelsmann y al director deportivo de la DFB, Rudi Völler, fijar límites.
«Se ha llegado al límite. No debe permitirse más, de lo contrario habrá consecuencias más graves», afirmó Nagelsmann. «Esto no puede ser. Y menos aún siendo internacional con Alemania», subrayó Völler: «Toni es un gran jugador, pero como internacional también debe demostrar su clase en su comportamiento. Exige respeto para sí mismo con razón, pero también debe mostrar ese respeto a los demás sin excepción».
En los meses siguientes, Rüdiger mostró comprensión y hasta arrepentimiento. «Esta discusión me reafirma en que tengo una responsabilidad que a veces no supe asumir. Me tomo en serio las críticas objetivas, porque yo mismo sé que he cruzado la línea. No quiero ser un foco de tensión, sino aportar estabilidad y seguridad», declaró en marzo al diario FAZ.
- Getty Images
El Real Madrid vive una situación explosiva: ¿conflicto entre Arbeloa y Mbappé?
Se comenta que Rüdiger no es el único que genera tensión en el Real Madrid. Mundo Deportivo aseguró que «el vestuario blanco es un polvorín» y mencionó un incidente con el defensa, además de una pelea entre el exentrenador Álvaro Arbeloa y Dani Ceballos.
The Athletic informa de un incidente en el que Mbappé se habría enfrentado e insultado a un miembro del cuerpo técnico, mientras que L’Équipe asegura que crecen las quejas de la plantilla por sus privilegios.
Los nervios afloran al cierre de una temporada desastrosa: el equipo quedará sin títulos y podría sufrir la humillación final el próximo fin de semana si el Barcelona asegura la Liga en el Clásico. Al conjunto blanco le basta un empate, pues tiene 11 puntos de desventaja a cuatro jornadas del final.
Las consecuencias podrían ser de gran alcance: se especula con el regreso de Toni Kroos a un cargo directivo y, según The Athletic, José Mourinho sería la opción preferida del presidente Florentino Pérez para el banquillo.