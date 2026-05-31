«Nuevo reto»: ¿Ha abierto la superestrella del AC Milan la puerta a un traspaso al Manchester United al mencionar «otra liga»?

El futuro de la estrella del Milan, Leao, ha saltado a primera línea tras una entrevista muy sincera sobre sus ambiciones. A pesar de tener contrato en San Siro, el jugador de 26 años ha insinuado que su etapa en Italia podría terminar tras una temporada complicada en la que a menudo jugó fuera de su posición, como delantero centro.

«Creo que ya lo he dado todo en el Milan», declaró Leao a Sport TV. «El club me ayudó a crecer y yo dejé mi huella en la historia rossonera. Todos tenemos sueños y retos; aspiro a uno nuevo en otra liga y, si ocurre, estaré contento porque hice un buen trabajo en el Milan».



